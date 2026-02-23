ข่าวต่างประเทศ

ดับ 19 ศพ! บัสเนปาลดิ่งเหว เจ็บ 25 คนจีนสูญหาย ทัวร์มรณะตกใกล้แม่น้ำที่เคยกลืนคนนับร้อย

เผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 15:52 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 16:00 น.
เหตุสลดซ้ำรอยบนทางหลวงภูเขาในเนปาล เมื่อรถบัสโดยสารพุ่งตกเหวดิ่งลงสู่ริมฝั่งแม่น้ำตรีศูลี คร่าชีวิตผู้โดยสารทันที 19 ราย เจ็บอีก 25 คน พบมีชาวต่างชาติรวมอยู่ในกลุ่มผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บด้วย

เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันจันทร์ที่ 23 ก.พ.2026 รถบัสโดยสารที่บรรทุกผู้คนมาเต็มคันรถเสียหลักพุ่งตกจากทางหลวงพริธวี (Prithvi Highway) ขณะกำลังเดินทางจากเมืองโพขรา มุ่งหน้าสู่กรุงกาฐมาณฑุ เมืองหลวงของเนปาล

ตัวรถกลิ้งตกลงตามไหล่เขาอย่างรุนแรง ก่อนจะไปหยุดนิ่งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำตรีศูลี บริเวณใกล้กับเบนีฆาต ซึ่งห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตกประมาณ 80 กม. ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุถึง 19 ราย หนึ่งในนั้นคือชายชาวอังกฤษวัย 24 ปี ส่วนผู้บาดเจ็บอีก 25 ราย ถูกลำเลียงส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน โดยมีรายงานว่าพบชาวจีนและชาวนิวซีแลนด์รวมอยู่ในกลุ่มผู้บาดเจ็บด้วย

ความน่าสะพรึงกลัวของอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ได้อยู่ที่จำนวนผู้เสียชีวิตเพียงอย่างเดียว แต่จุดที่รถบัสตกลงไปนั้นคือแม่น้ำ “ตรีศูลี” สายเดียวกับที่เคยเกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เมื่อปี 2024 ซึ่งในครั้งนั้นรถบัส 2 คันพร้อมผู้โดยสาร 65 คน พุ่งตกลงไปและสูญหายไปกับกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก

ที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือ ซากรถบัสจากเหตุการณ์ปี 2024 เพิ่งจะถูกขุดพบใต้กองทรายลึกเมื่อต้นปี 2026 นี้เอง แต่ยังไม่ทันที่รอยแผลเก่าจะจางหาย แม่น้ำสายเดิมก็กลับมากลืนกินชีวิตผู้คนซ้ำที่จุดเดิมอีกครั้ง

ตำรวจเนปาลกำลังเร่งหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุในครั้งนี้ แม้ว่าในเบื้องต้นจะสันนิษฐานว่าเกิดจากสภาพถนนบนเทือกเขาที่แคบและอันตราย ประกอบกับการขาดการบำรุงรักษารถโดยสารอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในเนปาลอยู่บ่อยครั้ง

สรุปข้อมูลผู้ประสบเหตุเบื้องต้น

เสียชีวิต – 19 ราย (ยืนยันตัวตนได้แล้ว 9 ราย รวมถึงชาวอังกฤษ 1 ราย)

บาดเจ็บ – 25 ราย (รวมชาวจีน 1 ราย และหญิงชาวนิวซีแลนด์ 1 ราย)

สูญหาย – มีรายงานชาวจีนสูญหายเพิ่มเติม 1 ราย

บัสเนปาลดิ่งลงน้ำสังเวย 19 ศพ ปิดฉากการเดินทางมุ่งหน้ากาฐมาณฑุ&quot;
ซากรถบัสถูกพบอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตรีศูลี หลังจากที่รถบัสคันดังกล่าวเสียหลักตกจากทางหลวงบนภูเขา 23 ก.พ.2026 (AP Photo/Bijay Rai)
บัสเนปาลเสียหลักกลิ้งลงเหวทับร่างผู้โดยสาร 19 ราย เจ็บอีกนับสิบ&quot;
(AP Photo/Bijay Rai)
&quot;ทัวร์มรณะ! บัสอัดแน่นพุ่งตกทางหลวงภูเขาเนปาล สังเวย 19 ชีวิต พบหนุ่มอังกฤษดับคาที่
(AP Photo/Bijay Rai)
&quot;ระทึกเช้ามืด! บัสเนปาลดิ่งเหวสังเวย 19 ศพ เซ่นแม่น้ำสายเดิมที่เคยกลืนกินคนนับร้อย&quot;
(AP Photo/Bijay Rai)

