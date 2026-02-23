หมอช้าง ฟันธง 2 ราศี การงานพุ่งแรง ผู้ใหญ่หนุนหลังรับโอกาสใหม่
หมอช้าง ทศพร เผยคำทำนาย 2 ราศี เตรียมรับข่าวดีเรื่องงาน ชี้เกณฑ์ผู้ใหญ่คอยหนุนหลัง พร้อมผลักดันให้พบโอกาสใหม่และความก้าวหน้า
ช่วงนี้หลายคนกำลังมองหาความท้าทายใหม่เพื่ออัปสกิลการทำงานและขยับขยายฐานเงินเดือน นอกจากการเตรียมโปรไฟล์และทักษะให้พร้อมแล้ว เรื่องของดวงชะตาก็เป็นอีกหนึ่งขวัญกำลังใจสำคัญในการก้าวเดิน ล่าสุด หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา นักพยากรณ์ชื่อดัง ออกมาอัปเดตดวงชะตาผ่านเฟซบุ๊ก เผยว่ามี 2 ราศีที่ดวงการงานกำลังมาแรงและมีความก้าวหน้ารออยู่
สำหรับ 2 ราศีที่มีดวงการงานโดดเด่นในช่วงนี้ ได้แก่
- ราศีมังกร ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์
- ราศีสิงห์ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน
หมอช้างอธิบายเพิ่มเติมถึงทิศทางดวงชะตาของทั้ง 2 ราศีว่า เจ้าชะตากำลังจะมีข่าวดีเรื่องงาน ผลงานที่ทุ่มเททำไว้จะไปเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่ในสายงาน เมื่อผู้ใหญ่เห็นถึงความสามารถก็จะนำไปบอกต่อหรือพูดถึงในทิศทางที่ดีส่งผลให้ได้รับโอกาสใหม่ในการทำงาน
ข้อมูลจาก : หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา
