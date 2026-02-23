หมอมนูญยกเคส “โบคาไวรัส” ทำปอดอักเสบ-หัวใจเต้นผิดจังหวะ ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน
หมอมนูญยกเคส “โบคาไวรัส” ทำผู้สูงวัยปอดอักเสบ-หัวใจเต้นผิดจังหวะ ย้ำชัดเจลแอลกอฮอล์ฆ่าไม่ตาย!
ล่าสุด นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ (หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC) ได้ออกมาโพสต์เตือนภัยสุขภาพเกี่ยวกับเชื้อ “โบคาไวรัส” (Bocavirus) ผ่านเคสผู้ป่วยหญิงสูงวัยที่อาการลุกลามจนน่าตกใจ ผู้ป่วย หญิงอายุ 75 ปี มีโรคประจำตัวคือเบาหวานและไขมันสูง (ไม่สูบบุหรี่ คนในบ้านไม่มีใครป่วย)
อาการ เริ่มจากไอหนักมากตอนกลางคืนจนเสียงหาย มีเสมหะข้นสีน้ำตาล มีน้ำมูกเล็กน้อย และรู้สึกหนาวสั่นมา 3 วัน แต่ไม่มีไข้ ไม่ปวดตัว ไม่เจ็บคอ ก่อนมาโรงพยาบาล 1 วัน จู่ๆ มีอาการใจสั่น หัวใจเต้นเร็วปรี๊ดถึง 130 ครั้ง/นาที
แพทย์พบภาวะหัวใจห้องบนเต้นระรัว เอกซเรย์พบฝ้าขาวที่ปอดขวาคล้ายก้อน และเมื่อสวอบจมูก (RT-PCR) จึงพบเชื้อ โบคาไวรัส
ผลการรักษา แพทย์ให้ยาควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจและรักษาตามอาการ โชคดีที่ผู้ป่วยตอบสนองต่อการรักษาดีมาก อาการไอลดลง และเอกซเรย์ปอดกลับมาเป็นปกติภายใน 6 วัน
ทำความรู้จักโบคาไวรัส (Bocavirus)
เป็นไวรัสตามฤดูกาล มักระบาดหนักในช่วงหน้าหนาว (พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์)
กลุ่มเสี่ยง พบได้บ่อยมากในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ส่วนในผู้ใหญ่พบน้อยกว่า แต่หากติดเชื้ออาจทำให้เกิดทางเดินหายใจอักเสบ ลุกลามเป็นปอดอักเสบ หรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้ (ดังเช่นเคสนี้)
ปัจจุบัน ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน และไม่มียาต้านไวรัสเฉพาะทาง แพทย์จะเน้นประคับประคองและรักษาตามอาการ ซึ่งร่างกายสามารถฟื้นตัวและหายเองได้
ข้อควรระวังสำคัญ “เจลแอลกอฮอล์” เอาไม่อยู่
หมอมนูญเน้นย้ำว่า โบคาไวรัสเป็นเชื้อที่ไม่มีเยื่อหุ้มไขมัน (Non-enveloped virus) ทำให้มันมีความทนทานสูงมาก การใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือจึงไม่สามารถฆ่าเชื้อนี้ได้ วิธีเดียวที่จะกำจัดเชื้อที่ปนเปื้อนบนมือได้คือ ต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำเท่านั้น
