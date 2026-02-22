3 ราศี ช่วงนี้ระวังคำพูดสร้างศัตรู นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวจะดีที่สุด
เตือนแรง 3 ราศี ดวงปากเรียกพยาบาท ระวังคำพูดที่ไม่คิดจะกลายเป็นหอกทิ่มแทงตัวเอง แนะนิ่งให้เป็นเย็นให้ได้คือทางรอดเดียว
ช่วงนี้กระแสของดวงดาวสื่อสารค่อนข้างปั่นป่วน โดยเฉพาะ 3 ราศีต่อไปนี้ที่ “ปากไวกว่าความคิด” หรือบางครั้งความหวังดีจะกลายเป็นความหวังร้ายในสายตาคนอื่น
1. ราศีเมถุน
ชาวเมถุนเป็นคนฉลาดพูดและพูดเก่งอยู่แล้ว แต่ช่วงนี้ดาวพุธที่เป็นดาวประจำตัวเดินตกพยากรณ์ที่ไม่สู้ดีนัก สิ่งที่คุณคิดว่าเป็นเรื่องเล่นหรือการหยอกล้อ จะไปสะกิดปมด้อยของคนฟังอย่างจัง จนกลายเป็นการสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัว
ก่อนจะวิจารณ์ใคร หรือเล่นมุกตลก ให้หยุดคิดสัก 3 วินาที ถ้าไม่มั่นใจให้ “ยิ้ม” อย่างเดียวพอ
2. ราศีกันย์
ช่วงนี้ชาวราศีกันย์จะมีความเป็นเพอร์เฟกต์ชันนิสต์สูงมาก เห็นอะไรขวางหูขวางตาจะทักจะเตือนไปหมด ซึ่งความ “หวังดี” ของคุณในตอนนี้ถูกมองว่าเป็น “การจับผิด” มากกว่าการช่วยแก้ปัญหา จะมีคนเอาคำพูดคุณไปขยายความต่อจนเสียผู้เสียคน
ลดบทบาทการเป็นครูผู้สอนลงบ้าง ใครจะทำพลาดปล่อยให้เขาเรียนรู้เอง นิ่งสงบไว้แล้วงานจะราบรื่น
3. ราศีพิจิก
ดวงชะตาช่วงนี้ดาวอังคารแรง คำพูดของชาวพิจิกจะมีพลังทำลายล้างสูงมาก พูดอะไรออกไปมักจะ “แรง” และ “ตรง” เกินกว่าที่คนรอบข้างจะรับไหว โดยเฉพาะในที่ทำงาน มีเกณฑ์จะเกิดการปะทะกับผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานเพราะความตรงไปตรงมาจนเกินงาม
เก็บคำพูดไว้ในใจดีกว่าคายออกมาเป็นยาพิษ นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวจะทำให้คุณดูเป็นผู้ใหญ่และน่าเกรงขามกว่าการต่อความยาวสาวความยืด
คำแนะนำส่งท้าย
ดวงชะตาช่วงนี้ “ความเงียบคือทองคำ” (Silence is Golden) อย่างแท้จริง สำหรับทั้ง 3 ราศี หากรู้สึกอึดอัดจนอยากพูด ให้ลองหาทางระบายด้วยการเขียนบันทึกส่วนตัว หรือไปออกกำลังกายเพื่อระบายพลังงานส่วนเกินแทน การนิ่งไม่ใช่การยอมแพ้ แต่เป็นการรักษาฐานอำนาจและมิตรภาพของคุณไว้ให้ยั่งยืนที่สุด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- 5 ราศี ระวังเจอนักขายฝันตัวพ่อ พูดดีแต่ทำไม่ได้ อย่าเชื่อคำหวาน เดี๋ยวงานเข้า
- เตือน 5 ราศี ระวังงานดราม่าในทีม เรื่องเล็กจะบานถ้าใครชอบแซะ
- 5 ราศี ความรักมีคนเก่าทักมา อย่าตอบไว ถามใจตัวเองก่อน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: