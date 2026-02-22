ดูดวง

3 ราศี ช่วงนี้ระวังคำพูดสร้างศัตรู นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวจะดีที่สุด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 20 ก.พ. 2569 16:13 น.
58
ดูดวงวันนี้ 23 2 69

เตือนแรง 3 ราศี ดวงปากเรียกพยาบาท ระวังคำพูดที่ไม่คิดจะกลายเป็นหอกทิ่มแทงตัวเอง แนะนิ่งให้เป็นเย็นให้ได้คือทางรอดเดียว

ช่วงนี้กระแสของดวงดาวสื่อสารค่อนข้างปั่นป่วน โดยเฉพาะ 3 ราศีต่อไปนี้ที่ “ปากไวกว่าความคิด” หรือบางครั้งความหวังดีจะกลายเป็นความหวังร้ายในสายตาคนอื่น

1. ราศีเมถุน

ชาวเมถุนเป็นคนฉลาดพูดและพูดเก่งอยู่แล้ว แต่ช่วงนี้ดาวพุธที่เป็นดาวประจำตัวเดินตกพยากรณ์ที่ไม่สู้ดีนัก สิ่งที่คุณคิดว่าเป็นเรื่องเล่นหรือการหยอกล้อ จะไปสะกิดปมด้อยของคนฟังอย่างจัง จนกลายเป็นการสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัว

ก่อนจะวิจารณ์ใคร หรือเล่นมุกตลก ให้หยุดคิดสัก 3 วินาที ถ้าไม่มั่นใจให้ “ยิ้ม” อย่างเดียวพอ

2. ราศีกันย์

ช่วงนี้ชาวราศีกันย์จะมีความเป็นเพอร์เฟกต์ชันนิสต์สูงมาก เห็นอะไรขวางหูขวางตาจะทักจะเตือนไปหมด ซึ่งความ “หวังดี” ของคุณในตอนนี้ถูกมองว่าเป็น “การจับผิด” มากกว่าการช่วยแก้ปัญหา จะมีคนเอาคำพูดคุณไปขยายความต่อจนเสียผู้เสียคน

ลดบทบาทการเป็นครูผู้สอนลงบ้าง ใครจะทำพลาดปล่อยให้เขาเรียนรู้เอง นิ่งสงบไว้แล้วงานจะราบรื่น

3. ราศีพิจิก

ดวงชะตาช่วงนี้ดาวอังคารแรง คำพูดของชาวพิจิกจะมีพลังทำลายล้างสูงมาก พูดอะไรออกไปมักจะ “แรง” และ “ตรง” เกินกว่าที่คนรอบข้างจะรับไหว โดยเฉพาะในที่ทำงาน มีเกณฑ์จะเกิดการปะทะกับผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานเพราะความตรงไปตรงมาจนเกินงาม

เก็บคำพูดไว้ในใจดีกว่าคายออกมาเป็นยาพิษ นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวจะทำให้คุณดูเป็นผู้ใหญ่และน่าเกรงขามกว่าการต่อความยาวสาวความยืด

คำแนะนำส่งท้าย

ดวงชะตาช่วงนี้ “ความเงียบคือทองคำ” (Silence is Golden) อย่างแท้จริง สำหรับทั้ง 3 ราศี หากรู้สึกอึดอัดจนอยากพูด ให้ลองหาทางระบายด้วยการเขียนบันทึกส่วนตัว หรือไปออกกำลังกายเพื่อระบายพลังงานส่วนเกินแทน การนิ่งไม่ใช่การยอมแพ้ แต่เป็นการรักษาฐานอำนาจและมิตรภาพของคุณไว้ให้ยั่งยืนที่สุด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูดวงวันนี้ 23 2 69 ดูดวง

3 ราศี ช่วงนี้ระวังคำพูดสร้างศัตรู นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวจะดีที่สุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์สั่งเปิดเผยข้อมูลลับเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวและยูเอฟโอ หลังคำพูดของโอบามาที่กลายเป็นไวรัล ข่าวต่างประเทศ

ทรูแมนสั่งเปิดแฟ้มลับ UFO หลังโอบามาหลุดปากรับ “เอเลี่ยนมีจริง”

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
TCC Group เข้าซื้อที่ดินบิ๊กคิงส์บางใหญ่ เศรษฐกิจ

เจ้าสัวเจริญซื้อที่ดินบางใหญ่ ทุ่ม 2200 ล้าน ยึดทำเลทองรับเมืองโตโซนตะวันตก

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สีกาฟ้า&quot; ปัดสัมพันธ์ฉาว &quot;เจ้าอาวาส&quot; วัดดัง นนทบุรี ยันไม่ได้ขอเงินไปทำนม ข่าว

“สีกาฟ้า” ปัดสัมพันธ์ฉาว “เจ้าอาวาส” วัดดัง นนทบุรี ยันไม่ได้ขอเงินไปทำนม

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผงะ! ผลวิจัยพบ สารพิษในหูฟัง แบรนด์ดังมากถึง 98% ซึมเข้าผิวเสี่ยงมะเร็ง-มีลูกยาก ข่าวต่างประเทศ

ช็อก! ผลวิจัยพบ สารพิษในหูฟัง แบรนด์ดังมากถึง 98% ซึมเข้าผิวเสี่ยงมะเร็ง-มีลูกยาก

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
jeeno thitikul แชมป์ฮอนด้าแอลพีจีเอทัวร์ 2026 ข่าวกีฬา

“จีโน่” อาฒยา ฐิติกุล ปิดจ๊อบวันสุดท้าย คว้าถ้วยฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝ้ายพีรญาประสบการณ์ตัดผมราคา 85,000 บาท บันเทิง

ฝ้าย พีรญา เปิดจองคิวตัดผม หัวละ 85000 ปลื้มลูกค้าจองเต็ม 150 คน เตรียมขยายเพิ่ม

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สิงห์ จับมือเป็นสปอนเซอร์ ให้ทีม TGR HAAS F1 พร้อมพา “โอคอน-แบร์แมน” เยือนไทย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทบ. แจงสาเหตุ พลทหารดับคาเรือนจำ ยันหัวใจล้มเหลว ไร้ร่องรอยถูกทำร้าย ข่าว

ทบ. แจงสาเหตุ พลทหารดับคาเรือนจำ ยันหัวใจวายเฉียบพลัน ไร้ร่องรอยถูกทำร้าย

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระบะฝ่าไฟแดง ชัยนาท ข่าวภูมิภาค

สังเวย 5 ศพ กระบะซิ่งฝ่าไฟแดงอัดเสาไฟฟ้าขาดครึ่ง! เพื่อนทำใจไม่ได้พยายามปลุกให้ฟื้น

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย! Meta ประกาศยุติเว็บไซต์ Messenger.com เมษายน 2026 นี้ ข่าวต่างประเทศ

ใจหาย! Meta ประกาศยุติเว็บไซต์ Messenger เมษายน 2026 นี้

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
มัมหมีส่งใจ! &quot;น้องหมีเนย&quot; ป่วยกะทันหัน หลังแจ้งเบรกอีเวนต์ไม่มีกำหนด บันเทิง

มัมหมีส่งใจรัวๆ! “น้องหมีเนย” ป่วยกะทันหัน หลังแจ้งเบรกอีเวนต์ไม่มีกำหนด

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
พั้นช์คุงอยู่สวนสัตว์ไหน บันเทิง

“พั้นช์คุง” ลิงน้อยสู้ชีวิตกับตุ๊กตาคู่ใจ! ไวรัลระดับโลกที่ใครเห็นต้องหลงรัก

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทบ.แจงแล้ว เหตุเจอช้อนสั้น ในเถ้ากระดูกพลทหาร หลังดับปริศนาคาเรือนจำ ข่าว

ทบ.แจงแล้ว เหตุเจอช้อนสั้น ในเถ้ากระดูกพลทหาร หลังดับปริศนาคาเรือนจำ

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎา จับโป๊ะบัตรเลือกตั้งใหม่ ต้นขั้วไร้เลขรันนัมเบอร์ แซวแฮกข้อมูลยากขึ้น ข่าวการเมือง

อ.เจษฎา จับโป๊ะบัตรเลือกตั้งใหม่ ไร้เลขรันนัมเบอร์บนต้นขั้ว แซวแฮกข้อมูลยากขึ้น

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สุดารัตน์ ซัด สตง. ทุจริตแก้ไม่ได้ด้วยเพลง ผ่านไป 11 เดือน คดีตึกถล่มยังเงียบกริบ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบชายวัย 52 ปี ใจเหี้ยม จุดไฟเผาทั้งเป็น &quot;น้องมอลลี่&quot; สุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ข่าว

รวบชายวัย 56 ปี ใจโหด จุดไฟเผาทั้งเป็น “น้องมอลลี่” สุนัขพันธุ์ไซบีเรียน

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนเกาหลีถูกค้อนทุบที่ซิดนีย์ ออสเตรเลีย ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีชีวิต “เดฟ” หนุ่มเกาหลีเจอค้อนทุบที่ซิดนีย์ พร้อม 2 เพื่อนคนไทย

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวข้องใจพยาบาลใช้ญาติทิ้งอ้วกในห้องฉุกเฉิน ข่าว

สาวข้องใจ พยาบาลไม่ทิ้งอ้วกคนไข้ห้องฉุกเฉิน เจอสวนกลับ งานล้นมือ-ไม่ใช่บริการ

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยสาเหตุ คนร้ายใจเหี้ยม ราดน้ำมันจุดไฟเผา &quot;น้องมอลลี่&quot; สุนัขไซบีเรียน ข่าว

เผยสาเหตุ คนร้ายใจเหี้ยม ราดน้ำมันจุดไฟเผา “น้องมอลลี่” สุนัขไซบีเรียน

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
อภิสิทธิ์ กกต ข่าวการเมือง

เจ้าพ่อโวหาร อภิสิทธิ์ ฉะ “กกต.” ถามช้างตอบม้า ปมชี้แจงบัตรประชามติ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ค เดอะโกสต์ ขอโทษครอบครัว &quot;ภาคินัย&quot; ดรามาเรื่องเล่า &quot;ห้องคลอด&quot; ลอกนิยายดัง ข่าว

แจ็ค เดอะโกสต์ ขอโทษครอบครัว “ภาคินัย” ดรามาเรื่องเล่า “ห้องคลอด” ลอกนิยายดัง

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
สอดอสไตล์ ดราม่าล่าสุด 2569 บันเทิง

รีบไปมุง “สอดอStyle” ทนเสียงในหัวไม่ไหว โต้เดือด! ดราม่าเรียนดีเจไม่ถึง 10 ชม.

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;นิชนันท์&quot; เผยภาพ พลทหารดับปริศนาคาเรือนจำ ช็อกซ้ำเจอช้อน ปนกระดูกหลังเผา ข่าว

“นิชนันท์” จี้กองทัพบกชี้แจง ปมพลทหารดับปริศนา ซ้ำเจอช้อนปนกระดูกหลังเผา

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธรรมนัสไปดูแสงเหนือฟินแลนด์ ข่าวการเมือง

แอบมีนัย “ธรรมนัส” โผล่ต่างประเทศ ภรรยารัวไอจีสตอรี่สุดเรียบง่าย

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 20 ก.พ. 2569 16:13 น.
58
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทรัมป์สั่งเปิดเผยข้อมูลลับเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวและยูเอฟโอ หลังคำพูดของโอบามาที่กลายเป็นไวรัล

ทรูแมนสั่งเปิดแฟ้มลับ UFO หลังโอบามาหลุดปากรับ “เอเลี่ยนมีจริง”

เผยแพร่: 22 กุมภาพันธ์ 2569
TCC Group เข้าซื้อที่ดินบิ๊กคิงส์บางใหญ่

เจ้าสัวเจริญซื้อที่ดินบางใหญ่ ทุ่ม 2200 ล้าน ยึดทำเลทองรับเมืองโตโซนตะวันตก

เผยแพร่: 22 กุมภาพันธ์ 2569
&quot;สีกาฟ้า&quot; ปัดสัมพันธ์ฉาว &quot;เจ้าอาวาส&quot; วัดดัง นนทบุรี ยันไม่ได้ขอเงินไปทำนม

“สีกาฟ้า” ปัดสัมพันธ์ฉาว “เจ้าอาวาส” วัดดัง นนทบุรี ยันไม่ได้ขอเงินไปทำนม

เผยแพร่: 22 กุมภาพันธ์ 2569
ผงะ! ผลวิจัยพบ สารพิษในหูฟัง แบรนด์ดังมากถึง 98% ซึมเข้าผิวเสี่ยงมะเร็ง-มีลูกยาก

ช็อก! ผลวิจัยพบ สารพิษในหูฟัง แบรนด์ดังมากถึง 98% ซึมเข้าผิวเสี่ยงมะเร็ง-มีลูกยาก

เผยแพร่: 22 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button