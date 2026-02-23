เทคโนโลยี

สรุปงาน คอมมาร์ท 2026 จัดวันไหน มหกรรมไอที ไบเทค บางนา

เผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 10:21 น.
สรุปงาน คอมมาร์ท 2026 จัดวันไหน มหกรรมไอที ไบเทค บางนา

สายเกมมิ่ง ชาวไอทีเตรียมตัว งานคอมมาร์ต 2569 เน้นเทคโนโลยี AI การ์ดจอรุ่นใหม่แบบจัดเต็ม พร้อมกิจกรรมทดลองเล่นเกมดังก่อนใคร

บมจ. เออาร์ไอพี ร่วมกับ NVIDIA (ประเทศไทย) ประกาศจัดงาน COMMART GAMEFORCE ระหว่างวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2569 ณ ฮอลล์ 98 – 99 ไบเทค บางนา งานครั้งนี้ชูจุดเด่นเรื่องคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กยุค AI ที่คาดว่าจะครองตลาดกว่า 55% ของยอดส่งมอบทั่วโลกในปีนี้ โดยเน้นอุปกรณ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์และความคล่องตัวของดีไซน์ที่แยกส่วนหน้าจอได้

ไฮไลต์สำคัญที่พลาดไม่ได้คือการเปิดตัวเทคโนโลยี GeForce RTX™ 50 Series ให้สัมผัสพลังการประมวลผลกราฟิกระดับโลก ผู้เข้าชมงานสามารถทดลองเล่นเกม Resident Evil Requiem บนเครื่องที่ติดตั้งการ์ดจอรุ่นล่าสุดนี้ได้ก่อนใคร รวมถึงสัมผัสประสบการณ์คลาวด์เกมมิ่ง GeForce NOW ที่ความละเอียด 4K และชมเดโมเทคโนโลยีจากเกมดังอย่าง Half-Life 2 RTX และ Tekken 8 พร้อมกิจกรรมประกวด Cosplay ตลอดทั้ง 4 วัน

รายละเอียด โปรโมชันภายในงาน คอมมาร์ท 2026

โปรโมชัน เงื่อนไขและสิทธิพิเศษ
Commart Big Bonus ช้อปครบทุก 3,000 บาท ลุ้นรับ PS5, จอมอนิเตอร์ และ Gaming Gear
Commart On Top ช้อปครบ 50,000 บาท รับคูปองลดเพิ่ม 500 บาท (เฉพาะวันพฤหัสบดี-ศุกร์)
Commart วัดดวง ร่วมหมุนวงล้อลุ้นรับคูปองส่วนลดสูงสุด 10,000 บาท
จุดรับขยะ e-waste นำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้งเพื่อรีไซเคิล รับส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท
ช่วยจ่ายค่าจอดรถ ซื้อสินค้าครบ 30,000 บาท แลกสิทธิ์จอดรถฟรี 3 ชั่วโมง
ข้อมูลการเดินทาง เวลาจัดงาน คอมมาร์ท 2569

งานเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 – 8 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. – 21.00 น. ณ ไบเทค บางนา เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS สถานีบางนา ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับใครที่เล็งของใหม่หรือสินค้าล้างสต็อกราคาพิเศษ ควรเตรียมตัวไปแต่เนิ่นๆ เนื่องจากสินค้าบางรายการมีจำนวนจำกัด

