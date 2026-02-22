มัมหมีส่งใจรัวๆ! “น้องหมีเนย” ป่วยกะทันหัน หลังแจ้งเบรกอีเวนต์ไม่มีกำหนด
ทีมงาน Butterbear ประกาศเลื่อนกิจกรรม Buttery Day กะทันหัน แจงสาเหตุ “น้องหมีเนย” ป่วย มัมหมีส่งโปสการ์ดให้กำลังใจได้
ทีมงาน Butterbear ออกมาประกาศแจ้งข่าวด่วนกลางดึกผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการ เพื่อขอเลื่อนการจัดกิจกรรม Buttery Day ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เหตุการณ์นี้สร้างความตกใจและเป็นห่วงให้กับบรรดาแฟนคลับหรือเหล่ามัมหมีเป็นอย่างมาก โดยระบุว่า
“ทาง Butterbear ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง เนื่องจากมีเหตุจำเป็นทำให้งาน Buttery Day วันที่ 21 และ 22 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00 น. ณ Butterbear Café, Emsphere จำเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อน ทีมงานขออภัยจากใจจริงสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นค่ะ
สำหรับผู้โชคดีทุกท่าน เราจะคงสิทธิ์ของทุกท่านไว้ทั้งหมด และจะติดต่อกลับเป็นการส่วนตัว เมื่อกำหนดรอบใหม่เรียบร้อยแล้ว เราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยเร็วที่สุดค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและสนับสนุน Butterbear เสมอมานะคะ”
ต่อมาเพจ Butterbear.th โพสต์อัปเดตสาเหตุยกเลิกงานกะทันหัน โดยระบุว่า “ขอขอบคุณทุกความห่วงใยที่มีให้น้องนะคะ เพื่อไม่ให้มัมๆ ต้องเป็นกังวลกัน ทีมงานขอชี้แจงตามนี้น้า
ตอนนี้น้องไม่สบาย แต่ไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงค่ะ ปกติน้องแข็งแรง (มาก) กินอาหารครบ 5 หมู่ ออกกำลังกาย (นิดหน่อย) พักผ่อน (นอน) เพียงพอเสมอ แต่ครั้งนี้เป็นเหตุสุดวิสัยค่ะ ขอให้น้องได้พักผ่อนสักพัก รับรองว่าจะกลับมาเจอมัมๆ ได้แน่นอน
สำหรับกำลังใจที่อยากฝากให้น้อง ถ้าใครอยากฝาก โปสการ์ด ก็มาฝากได้ที่ร้านสาขา Emsphere นะคะ ขอรบกวนงดของมีค่าหรือของชิ้นใหญ่น้า หรือฝากเป็นข้อความมาก็พอน้า เราจะทยอยให้น้องได้อ่านแน่ๆ ความรักที่ทุกคนส่งให้มา ก็เป็นพลังให้น้องหายป่วยได้แล้วค่า”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- มัมหมีโวย บัตรแฟนมีต “น้องหมีเนย” ราคาพุ่งครึ่งหมื่น เทียบเท่าศิลปินดัง
- หมีเนยโพสต์ข้อความ ถึง “แบมแบม” หลังอวดสเต็ปในงานโชว์เคส ตกมัมหมีอากาเซ่
- รู้จัก “หมีเนย” Butter Bear คาแรคเตอร์สุดคิ้วท์ ครองใจชาวไทย-ต่างชาติ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: