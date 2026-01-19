ฤกษ์ดี แพรวพราว-ซัน เข้าพิธีวิวาห์หวาน เปิดยอดสินสอดอู้ฟู้ ฮือฮา ตัวเลขสวยมาก

ชื่นมื่นรับต้นปี แพรวพราว แสงทอง ควง ซัน วงศธร เข้าสู่ประตูวิวาห์ เปิดสินสอดมงคลกว่า 3 ล้านบาท บรรยากาศสุดซึ้งแฟนคลับเปย์หนักผูกแขน 7 แสน พร้อมเริ่มต้นชีวิตคู่สุดอบอุ่น
วงการลูกทุ่งหมอลำมีเรื่องราวดี ๆ ให้ได้ยิ้มตามกันตั้งแต่ต้นปี 2569 ล่าสุดคู่รักขวัญใจมหาชน แพรวพราว แสงทอง นักร้องหมอลำสาวเสียงดี และ ซัน วงศธร สมศรี หรือ ซัน ไมค์ทองคำ ได้ฤกษ์งามยามดีจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาห์อย่างเป็นทางการ ในเช้าวันนี้ (19 มกราคม) ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรักและความอบอุ่นจากครอบครัวและแฟนคลับที่เฝ้าดูผ่านไลฟ์สด
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความชื่นมื่น โดยไฮไลต์สำคัญที่ทำเอาแขกเหรื่อและแฟนคลับต่างตะลึง คือความสวยหล่อที่ลงตัวของคู่บ่าวสาว ฝั่ง แพรวพราว ปรากฏตัวในลุคชุดไทยสีครีมทองปักเลื่อมระยิบระยับ ขับผิวให้ดูผ่องอำไพ เกล้าผมมวยสูงประดับเครื่องทองดูสวยสง่าและอ่อนหวาน
ขณะที่ หนุ่มซันมาในลุคชุดสูทสีน้ำตาลเข้ม ตัดเย็บเข้ารูป เสริมบุคลิกให้ดูภูมิฐานและอบอุ่น สมกับเป็นเจ้าบ่าวป้ายแดง
ภาพความน่ารักที่ทำเอายิ้มตาม คือช็อตที่แพรวพราวก้มกราบตักซันด้วยความเคารพ โดยฝ่ายชายยิ้มรับด้วยแววตาเปี่ยมสุขพร้อมลูบศีรษะเบา ๆ รวมถึงช็อตหอมแก้มสุดสวีทที่ยืนยันความรักของทั้งคู่ได้เป็นอย่างดี
งานนี้นอกจากความหวานแล้ว เรื่องของสินสอดทองหมั้นก็น่าสนใจไม่แพ้กัน เจ้าบ่าวจัดมาให้เจ้าสาวเป็นเงินจำนวน 3,366,366 บาท ส่วนพลังรักจากแม่ยกและแฟนคลับที่มีต่อทั้งคู่ยังเหนียวแน่น โดยมีการนำช่อเงินมาร่วมผูกแขนรับขวัญรวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท
หลังจากเสร็จสิ้นพิธี ทั้งคู่ได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อบันทึกความทรงจำในวันสำคัญ โดย ซัน วงศธร โพสต์แคปชั่นกินใจผ่านเฟซบุ๊ก Sun Wongsatorn ระบุว่า “รักดี ๆ ใครก็ต้องการ รักจนแต่งงาน ใคร ๆ ก็อยากมี”
ส่วน สาวแพรวพราว แสงทอง แชร์ภาพโมเมนต์หอมแก้มผ่านเฟซบุ๊ก พัทธนันท์ ทศรักษา พร้อมข้อความสั้น ๆ แต่ได้ใจความว่า “วันนี้เป็นวันเริ่มต้น ของคำว่าครอบครัว สุขสันต์วันแต่งงานของเรา SP แพรว&ซัน”
ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่และขอให้ชีวิตคู่เริ่มต้นด้วยความสุขตลอดไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แพรวพราว แสงทอง พ้อเรื่องลูก ลั่น ถึงเวลาปกป้องตัวเอง อดีตสามีโต้กลับทันควัน
- “แพรวพราว แสงทอง” ถอยป้ายแดงฉลองวันเกิด แห่ส่องทะเบียนสวย รางวัลของนักสู้
- แพรวพราว แสงทอง ห่มขาว บวชชี-ถือศีล เรียนรู้ทางธรรม 3 วัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: