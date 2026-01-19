ข่าวดาราบันเทิง

ฤกษ์ดี แพรวพราว-ซัน เข้าพิธีวิวาห์หวาน เปิดยอดสินสอดอู้ฟู้ ฮือฮา ตัวเลขสวยมาก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 15:45 น.
59
แพรวพราว แสงทอง และ ซัน วงศธร เข้าพิธีแต่งงาน

ชื่นมื่นรับต้นปี แพรวพราว แสงทอง ควง ซัน วงศธร เข้าสู่ประตูวิวาห์ เปิดสินสอดมงคลกว่า 3 ล้านบาท บรรยากาศสุดซึ้งแฟนคลับเปย์หนักผูกแขน 7 แสน พร้อมเริ่มต้นชีวิตคู่สุดอบอุ่น

วงการลูกทุ่งหมอลำมีเรื่องราวดี ๆ ให้ได้ยิ้มตามกันตั้งแต่ต้นปี 2569 ล่าสุดคู่รักขวัญใจมหาชน แพรวพราว แสงทอง นักร้องหมอลำสาวเสียงดี และ ซัน วงศธร สมศรี หรือ ซัน ไมค์ทองคำ ได้ฤกษ์งามยามดีจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาห์อย่างเป็นทางการ ในเช้าวันนี้ (19 มกราคม) ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรักและความอบอุ่นจากครอบครัวและแฟนคลับที่เฝ้าดูผ่านไลฟ์สด

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความชื่นมื่น โดยไฮไลต์สำคัญที่ทำเอาแขกเหรื่อและแฟนคลับต่างตะลึง คือความสวยหล่อที่ลงตัวของคู่บ่าวสาว ฝั่ง แพรวพราว ปรากฏตัวในลุคชุดไทยสีครีมทองปักเลื่อมระยิบระยับ ขับผิวให้ดูผ่องอำไพ เกล้าผมมวยสูงประดับเครื่องทองดูสวยสง่าและอ่อนหวาน

ขณะที่ หนุ่มซันมาในลุคชุดสูทสีน้ำตาลเข้ม ตัดเย็บเข้ารูป เสริมบุคลิกให้ดูภูมิฐานและอบอุ่น สมกับเป็นเจ้าบ่าวป้ายแดง

ภาพความน่ารักที่ทำเอายิ้มตาม คือช็อตที่แพรวพราวก้มกราบตักซันด้วยความเคารพ โดยฝ่ายชายยิ้มรับด้วยแววตาเปี่ยมสุขพร้อมลูบศีรษะเบา ๆ รวมถึงช็อตหอมแก้มสุดสวีทที่ยืนยันความรักของทั้งคู่ได้เป็นอย่างดี

แพรวพราว แสงทอง และ ซัน วงศธร เข้าพิธีวิวาห์-2
ภาพจาก Instagram : sun_wongsatornn

งานนี้นอกจากความหวานแล้ว เรื่องของสินสอดทองหมั้นก็น่าสนใจไม่แพ้กัน เจ้าบ่าวจัดมาให้เจ้าสาวเป็นเงินจำนวน 3,366,366 บาท ส่วนพลังรักจากแม่ยกและแฟนคลับที่มีต่อทั้งคู่ยังเหนียวแน่น โดยมีการนำช่อเงินมาร่วมผูกแขนรับขวัญรวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท

หลังจากเสร็จสิ้นพิธี ทั้งคู่ได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อบันทึกความทรงจำในวันสำคัญ โดย ซัน วงศธร โพสต์แคปชั่นกินใจผ่านเฟซบุ๊ก Sun Wongsatorn ระบุว่า “รักดี ๆ ใครก็ต้องการ รักจนแต่งงาน ใคร ๆ ก็อยากมี”

ส่วน สาวแพรวพราว แสงทอง แชร์ภาพโมเมนต์หอมแก้มผ่านเฟซบุ๊ก พัทธนันท์ ทศรักษา พร้อมข้อความสั้น ๆ แต่ได้ใจความว่า “วันนี้เป็นวันเริ่มต้น ของคำว่าครอบครัว สุขสันต์วันแต่งงานของเรา SP แพรว&ซัน”

ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่และขอให้ชีวิตคู่เริ่มต้นด้วยความสุขตลอดไป

แพรวพราว แสงทอง และ ซัน วงศธร เข้าพิธีวิวาห์
ภาพจาก Instagram : sun_wongsatornn
แพรวพราว-ซันถือฤกษ์ดีวิวาห์หวานรับปี 69
ภาพจาก Facebook : พัทธนันท์ ทศรักษา
แพรวพราว แสงทอง และ ซัน วงศธร เข้าพิธีวิวาห์-3
ภาพจาก Facebook : Sun Wongsatorn
แพรวพราว-ซันเข้าพิธีวิวาห์
ภาพจาก Facebook : พัทธนันท์ ทศรักษา
กำหนดการแต่งงานของแพรวพราวและซัน
ภาพจาก Facebook : พัทธนันท์ ทศรักษา

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

