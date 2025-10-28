ลุ้นหนัก ลิซ่า BLACKPINK รับบท ราพันเซล ใน Rapunzel ภาพจำใหม่เจ้าหญิงผมทอง
ลิซ่า BLACKPINK ลุ้นบท ‘ราพันเซล’ ฉบับคนแสดง ใน Rapunzel เปิดชื่อ 4 นักแสดงตัวเต็งมีโอกาสคว้าบท นักวิจารณ์ชี้ขัดภาพลักษณ์เดิม บางส่วนมองตัวละครแอนิเมชันไม่จำกัดเชื้อชาติ
ทำเอาแฟน ๆ ลุ้นหนัก หลังมีข่าวลือว่า ลิซ่า ลลิษา มโนบาล ศิลปินสาวชาวไทยระดับโลก สมาชิกวง BLACKPINK กำลังตกเป็นประเด็นถกเถียงอย่างหนักว่าเธออยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อรับบทนำเป็น ‘ราพันเซล’ (Rapunzel) ในภาพยนตร์ฉบับคนแสดงของ Disney เรื่อง Tangled แม้ว่าจะเป็นก้าวสำคัญสู่บทบาทนำในฮอลลีวูดครั้งแรก แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงครั้งใหญ่ที่สุดในเส้นทางงานแสดง
จากข้อมูลล่าสุดจากวงในฮอลลีวูด ระบุว่า มีนักแสดงหลายคนกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเพื่อรับบทราพันเซล รวมถึง ซาราห์ แคเธอรีน ฮุก, เอมี่ ลู วูด, ชาร์ลอต เลอบอน, ซิดนีย์ สวีนนีย์ และ ลิซ่า รายงานชี้ว่าลิซ่ากำลังเจรจาอย่างจริงจังสำหรับบทบาทเจ้าหญิง Disney คนนี้
นักวิจารณ์หลายรายมองว่าการคัดเลือกตัวลิซ่าที่เป็นศิลปินชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มารับบทราพันเซลซึ่งเป็นตัวละครที่มีรากฐานมาจากนิทานของพี่น้องกริมม์ และภาพยนตร์แอนิเมชันคลาสสิกปี 2010 ที่มีลักษณะเป็นหญิงสาวผิวขาว ผมสีทองตาสีฟ้า ถือเป็นการทรยศต่อภาพลักษณ์ดั้งเดิม
แฟนคลับจำนวนมากผูกพันและยึดติดกับภาพลักษณ์ของเจ้าหญิงผมทอง ทำให้เกิดความกังวลว่า Tangled อาจประสบชะตากรรมซ้ำรอยเดียวกับภาพยนตร์ Live-Action เรื่องอื่น ๆ ของ Disney
ก่อนหน้านี้ ดิสนีย์เคยเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและผลงานทำรายได้ไม่ดีนักทั้งในเชิงวิจารณ์และเชิงพาณิชย์ จากการเปลี่ยนเชื้อชาติของตัวละครนำในภาพยนตร์ Live-Action เช่น The Little Mermaid และ Snow White
การเปลี่ยนบทบาทสู่การแสดงอย่างเต็มตัว หลังจากเซ็นสัญญากับเอเจนซี่ WME เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า ลิซ่ายังไม่เคยพิสูจน์ความสามารถในบทนำที่สำคัญมาก่อน
อย่างไรก็ดี กระแสในโลกโซเชียลให้เหตุผลสนับสนุนว่า ตัวละครแอนิเมชันเป็นเพียงเรื่องสมมติ ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับเชื้อชาติในชีวิตจริง ขณะที่อีกฝ่ายมองว่า Disney กำลังสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนคลับดั้งเดิม ด้วยการตัดสินใจคัดเลือกนักแสดงที่ดูเหมือนไม่เคารพต้นฉบับ
ขณะที่สื่อ Style Caster รายงานด้วยว่า สการ์เลตต์ โจแฮนส์สัน กำลังถูกพิจารณาให้รับบทเป็น แม่โกเธล ตัวละครร้ายที่ลักพาตัวราพันเซล หากการคัดเลือกนักแสดงในครั้งนี้เป็นจริง ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่แปลกใหม่
