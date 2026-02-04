ข่าวต่างประเทศ

ลิซ่า อวดลุคบิกินีตัวจิ๋ว เสิร์ฟความเซ็กซี่ ท้าหิมะหนาว ลุคนี้เต็ม 10 ไม่หัก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 15:28 น.| อัปเดต: 04 ก.พ. 2569 15:29 น.
114
ลิซ่า BLACKPINK สวมบิกินีตัวจิ๋วท้าลมหนาว

โซเชียลแตก ลิซ่า อวดลุคบิกินีตัวจิ๋ว แมตช์ชุดลายพรางสุดเท่ เสิร์ฟความเซ็กซี่กลางหิมะขาวโพลน เผยหุ่นเป๊ะปัง ทำแฟน ๆ ใจละลาย

ทำเอาไทม์ไลน์ร้อนฉ่าสวนทางกับสภาพอากาศกันเลยทีเดียว ล่าสุดไอดอลสาวระดับโลกอย่าง ลิซ่า ลลิษา มโนบาล โพสต์ภาพชุดเซ็ตใหม่ที่ทำเอาหิมะแทบละลายผ่านอินสตาแกรม lalalalisa_m พร้อมแคปชั่นสั้น ๆ แต่น่ารักว่า Snowy but a cozy stay thanks to @airbnb แปลเป็นไทยได้ว่า “หิมะตก แต่ก็ได้พักผ่อนแบบอุ่นสบาย ขอบคุณ @airbnb”

เซตภาพที่ปล่อยออกมานั้นได้เผยให้เห็นไลฟ์สไตล์สุดชิลและความสวยระดับจักรวาลที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นตัวแม่แห่งวงการแฟชั่นตัวจริง ลิซ่าโชว์ทักษะการมิกซ์แอนด์แมตช์แฟชั่นฤดูหนาวที่ดึงดูดสายตาแบบสุด ๆ เธอสวมใส่บิกินีท็อปสีดำตัวจิ๋ว ตัดกับผิวเนียนละเอียด เผยให้เห็นหน้าท้องแบนราบ คลุมทับด้วยเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงขายาวลายพรางที่ดูเท่และทะมัดทะแมง เสริมลุคด้วยหมวกขนเฟอร์สีดำใบโตที่ช่วยขับเน้นใบหน้าให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้น

ไม่เพียงแค่ความเซ็กซี่ แต่ภาพที่เธอส่งยิ้มกว้างสดใส หรือท่าทางขี้เล่นขณะโพสท่าท่ามกลางหิมะขาวโพลน ยังคงเอกลักษณ์ความน่ารักสดใสที่ทำให้ใครเห็นเป็นต้องตกหลุมรัก

สำหรับวง BLACKPINK เพิ่งเสร็จสิ้นเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตที่ใช้ชื่อว่า DEADLINE ซึ่งเดินทางไปสร้างความสุขถึง 33 รอบการแสดง ใน 16 เมืองทั่วโลก เตรียมปักหมุดรอได้เลย เพราะพวกเธอกำลังจะปล่อยมินิอัลบั้มชุดที่ 3 DEADLINE ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 11.00 น. (ไทย)

งานนี้บอกได้คำเดียวว่าไม่ว่าอากาศจะหนาวเหน็บแค่ไหน แต่ถ้าเจอความฮอตของลิซ่าเข้าไป หิมะก็กลายเป็นน้ำได้ในพริบตา!

ลิซ่า BLACKPINK สวมบิกีนี่ท้าหิมะ-4
ภาพจาก Instagram : lalalalisa_m
ลิซ่า BLACKPINK สวมบิกีนี่ท้าหิมะ-7
ภาพจาก Instagram : lalalalisa_m
ลิซ่า BLACKPINK สวมบิกีนี่ท้าหิมะ-8
ภาพจาก Instagram : lalalalisa_m
ลิซ่า BLACKPINK สวมบิกีนี่ท้าหิมะ-5
ภาพจาก Instagram : lalalalisa_m
ลิซ่า BLACKPINK สวมบิกีนี่ท้าหิมะ-2
ภาพจาก Instagram : lalalalisa_m
ลิซ่า BLACKPINK สวมบิกีนี่ท้าหิมะ
ภาพจาก Instagram : lalalalisa_m
ลิซ่า BLACKPINK สวมบิกีนี่ท้าหิมะ-3
ภาพจาก Instagram : lalalalisa_m
ลิซ่า BLACKPINK สวมบิกีนี่ท้าหิมะ-1
ภาพจาก Instagram : lalalalisa_m
ลิซ่า BLACKPINK-2
ภาพจาก Instagram : lalalalisa_m

 

View this post on Instagram

 

A post shared by LISA (@lalalalisa_m)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ผู้ประกันตนข้องใจ เงินสมทบจากรัฐบาล หายไปไหน หลังเช็กแอปฯ ประกันสังคม ข่าว

ผู้ประกันตนข้องใจ เงินสมทบจากรัฐบาล หายไปไหน หลังเช็กแอปฯ ประกันสังคม

6 นาที ที่แล้ว
ลิซ่า BLACKPINK สวมบิกินีตัวจิ๋วท้าลมหนาว ข่าวต่างประเทศ

ลิซ่า อวดลุคบิกินีตัวจิ๋ว เสิร์ฟความเซ็กซี่ ท้าหิมะหนาว ลุคนี้เต็ม 10 ไม่หัก

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด “ชัยทิพย์” สส.พรรคกล้าธรรม เล่นพนันในสภา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงสาร! เด็กชายหนีออกจากบ้าน ระบายทั้งน้ำตา เผยเรียนหนัก แบกความกดดันไม่ไหว ข่าว

สงสาร! เด็กชายหนีออกจากบ้าน ระบายทั้งน้ำตา เผยเรียนหนัก แบกความกดดันไม่ไหว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” มั่นใจ กรุงเทพฯ พร้อม 100% จัดเลือกตั้ง 8 ก.พ. ติวเข้มเจ้าหน้าที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส้ม อมรา ขุดภาพ 5 ปีต้นฉบับห่มสไบใส่ยีนส์ บันเทิง

ขุดภาพ 5 ปีก่อน ส้ม อมรา ห่มสไบใส่ยีนส์ ต้นฉบับผู้นำเทรนด์ ตำนานมาก่อนกาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” เดือด! ซัด “แสวง” ถ้าหมดปัญญาทำให้คนเชื่อมั่น ก็ลาออกไป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๋าเต็ด ซัด กกต. ตรรกะอะไร ปมท้าประชาชนไม่เชื่อก็ไม่ต้องโหวต ข่าวการเมือง

ป๋าเต็ด ถาม แสวง ตรรกะอะไร หลังพูด ถ้าไม่เชื่อมั่นกกต. อย่าไปเลือกตั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของ &quot;ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์&quot; รับตัดสูทให้ ประกันสังคม 3 ปี ยันมีโรงงานจริง ยังไม่ร้าง ข่าว

เจ้าของ “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” รับตัดสูทให้ ประกันสังคม 3 ปี ยันมีโรงงานจริง ยังไม่ร้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาล รธน. ตีตกคำร้อง “เท้ง-อนุทิน” เซ็นข้อตกลง MOA ขัดแย้งรัฐธรรมนูญ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกค้าชายวัย 80 ปีไม่พอใจเมื่อพนักงานเรียกว่า &#039;คุณลูกค้า&#039; ข่าว

คลิป ดราม่าลุง 80 ปรี๊ดแตก พนักงานเรียก “คุณลูกค้า” หาว่าด้อยค่า-ไร้มารยาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวจีน มาแปลก ยก “ดราโก้ มัลฟอย” ตัวละครดัง เป็นสัญลักษณ์ตรุษจีน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร.มาเลย์เร่งสอบคนขับคุกคามผู้โดยสารสาว ข่าวต่างประเทศ

ว่อนเน็ต คนขับหื่นคุกคามสาว ถาม ‘ราคาเท่าไหร่’ ประวัติช็อก ขุดเจอเป็นครูประถม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ประท้วง ไทย รุกอธิปไตย นำทูตทหาร ดูศูนย์สแกมเมอร์โอร์เสม็ด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด พ่อแม่ฆ่าลูกออทิสติก-ตายตาม ปมเครียดรัฐตัดเงิน ไร้คนเหลียวแล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เรืองไกร” ยื่น กกต. ขอศาลปกครอง มีคำสั่งเพิกถอน ทำประชามติ 8 ก.พ.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีเค ยายซื้อเสียงที่ปทุมธานี รับเงินจาก 2 พรรคตามที่กล่าวในคลิปสัมภาษณ์ ข่าว

ชาวเน็ตขุดคลิป “ซีเค” หลุดปากบอก “กรณ์” ยายรับเงินซื้อเสียงจริง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แสวง&quot; แจงชัด กปน.นับคะแนน ผลเลือกตั้ง-ประชามติ พร้อมกันทั้ง 3 กระดาน ข่าวการเมือง

“แสวง” แจงชัด กปน.นับคะแนน ผลเลือกตั้ง-ประชามติ พร้อมกันทั้ง 3 กระดาน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“จตุพร” วิเคราะห์ คนมอง “กกต.” กลั่นแกล้ง “พรรคส้ม” ทำคะแนนพุ่ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแสดงการวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยที่ถูกเปรียบเทียบเป็นคนป่วยแห่งเอเชีย เศรษฐกิจ

สิ้นลายเสือตัวที่ 5 สื่อต่างชาติวิเคราะห์ เศรษฐกิจไทยวิกฤต กลายเป็น “คนป่วยแห่งเอเชีย” โดนเพื่อนบ้านแซงยับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ครูอ้อย&quot; ร่ายโต้ดราม่า ศิษย์เก่าชีวิตพัง เพราะเหลวไหลเอง แฉโดนเล่นงาน 20 ปี เพราะพาดพิงผู้มีอิทธิพล ข่าว

“ครูอ้อย” ร่ายโต้ดราม่า ศิษย์เก่าชีวิตพัง เพราะทำตัวเอง แฉโดนเล่นงาน เพราะพาดพิงผู้มีอิทธิพล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นทท.สาว เสียชีวิตกลางรีสอร์ตสกีญี่ปุ่น เป้เกี่ยวกับสายกระเช้า ร่างลอยกลางอากาศ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทบ.โต้ ไม่มีการขอใช้พื้นที่ทหาร เป็นหน่วยเลือกตั้ง ไม่บังคับความคิดทหาร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคม ยอมรับผิด ระบบแอปฯ SSO Plus ขัดข้อง ข่าว

ประกันสังคม ขอโทษ-ยอมรับผิด ระบบขัดข้อง ปัญหาเพียบ ข้อมูลมั่ว ยอดไม่ตรง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า &quot;ครูปอ&quot; จบชีวิต แฟนแฉถูกบีบเรื่องเงิน-ผอ.โต้ &quot;กลัวความผิด&quot; สั่งย้ายแล้ว ข่าว

สรุปดราม่า “ครูปอ” จบชีวิต แฟนแฉถูกบีบเรื่องเงิน-ผอ.โต้ “กลัวความผิด” สั่งย้ายแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 15:28 น.| อัปเดต: 04 ก.พ. 2569 15:29 น.
114
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประกันตนข้องใจ เงินสมทบจากรัฐบาล หายไปไหน หลังเช็กแอปฯ ประกันสังคม

ผู้ประกันตนข้องใจ เงินสมทบจากรัฐบาล หายไปไหน หลังเช็กแอปฯ ประกันสังคม

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด “ชัยทิพย์” สส.พรรคกล้าธรรม เล่นพนันในสภา

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569
สงสาร! เด็กชายหนีออกจากบ้าน ระบายทั้งน้ำตา เผยเรียนหนัก แบกความกดดันไม่ไหว

สงสาร! เด็กชายหนีออกจากบ้าน ระบายทั้งน้ำตา เผยเรียนหนัก แบกความกดดันไม่ไหว

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569

“ชัชชาติ” มั่นใจ กรุงเทพฯ พร้อม 100% จัดเลือกตั้ง 8 ก.พ. ติวเข้มเจ้าหน้าที่

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button