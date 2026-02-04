ลิซ่า อวดลุคบิกินีตัวจิ๋ว เสิร์ฟความเซ็กซี่ ท้าหิมะหนาว ลุคนี้เต็ม 10 ไม่หัก
โซเชียลแตก ลิซ่า อวดลุคบิกินีตัวจิ๋ว แมตช์ชุดลายพรางสุดเท่ เสิร์ฟความเซ็กซี่กลางหิมะขาวโพลน เผยหุ่นเป๊ะปัง ทำแฟน ๆ ใจละลาย
ทำเอาไทม์ไลน์ร้อนฉ่าสวนทางกับสภาพอากาศกันเลยทีเดียว ล่าสุดไอดอลสาวระดับโลกอย่าง ลิซ่า ลลิษา มโนบาล โพสต์ภาพชุดเซ็ตใหม่ที่ทำเอาหิมะแทบละลายผ่านอินสตาแกรม lalalalisa_m พร้อมแคปชั่นสั้น ๆ แต่น่ารักว่า Snowy but a cozy stay thanks to @airbnb แปลเป็นไทยได้ว่า “หิมะตก แต่ก็ได้พักผ่อนแบบอุ่นสบาย ขอบคุณ @airbnb”
เซตภาพที่ปล่อยออกมานั้นได้เผยให้เห็นไลฟ์สไตล์สุดชิลและความสวยระดับจักรวาลที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นตัวแม่แห่งวงการแฟชั่นตัวจริง ลิซ่าโชว์ทักษะการมิกซ์แอนด์แมตช์แฟชั่นฤดูหนาวที่ดึงดูดสายตาแบบสุด ๆ เธอสวมใส่บิกินีท็อปสีดำตัวจิ๋ว ตัดกับผิวเนียนละเอียด เผยให้เห็นหน้าท้องแบนราบ คลุมทับด้วยเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงขายาวลายพรางที่ดูเท่และทะมัดทะแมง เสริมลุคด้วยหมวกขนเฟอร์สีดำใบโตที่ช่วยขับเน้นใบหน้าให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้น
ไม่เพียงแค่ความเซ็กซี่ แต่ภาพที่เธอส่งยิ้มกว้างสดใส หรือท่าทางขี้เล่นขณะโพสท่าท่ามกลางหิมะขาวโพลน ยังคงเอกลักษณ์ความน่ารักสดใสที่ทำให้ใครเห็นเป็นต้องตกหลุมรัก
สำหรับวง BLACKPINK เพิ่งเสร็จสิ้นเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตที่ใช้ชื่อว่า DEADLINE ซึ่งเดินทางไปสร้างความสุขถึง 33 รอบการแสดง ใน 16 เมืองทั่วโลก เตรียมปักหมุดรอได้เลย เพราะพวกเธอกำลังจะปล่อยมินิอัลบั้มชุดที่ 3 DEADLINE ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 11.00 น. (ไทย)
งานนี้บอกได้คำเดียวว่าไม่ว่าอากาศจะหนาวเหน็บแค่ไหน แต่ถ้าเจอความฮอตของลิซ่าเข้าไป หิมะก็กลายเป็นน้ำได้ในพริบตา!
View this post on Instagram
