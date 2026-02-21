ทิม พิธา คลั่งรัก ก้อย อรัชพร โพสต์รูปคู่พร้อมอิโมจิหัวใจ ชาวเน็ตแซว นึกว่าถ่ายพรีเวดดิ้ง

พ่อหนุ่มคลั่งรัก! ทิม พิธา โพสต์ภาพคู่แฟนสาว ก้อย อรัชพร หวานฉ่ำกว่าเดิม หลังเปิดตัววันวาเลนไทน์ ชาวเน็ตแซว นึกว่าถ่ายพรีเวดดิ้ง
ตั้งแต่เปิดตัวคบกันอย่างเป็นทางการในวันวาเลนไทน์ความหวานของ ทิม-ก้อย ก็ไม่มีลดน้อยลงเลยแม้แต่นิดเดียว ล่าสุด 21 ก.พ. 69 หน้าอินสตาแกรมถึงกับร้อนฉ่ารับวันหยุด เพราะมีคนคลั่งรัก 1 อัตรา ทิม พิธา เสิร์ฟโมเมนต์ภาพคู่อีกเซ็ตกับ ก้อย อรัชพร โดยไม่มีแคปชั่นใด ๆ นอกจากอิโมจิหัวใจสีแดง พร้อมแท็กชื่อแฟนสาว
ขณะที่ทาง ก้อย อรัชพร เห็นโพสต์แล้วถึงกับรีบเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับอย่างไวว่า “โอ้ยยยยยยยยยย 555555” คล้ายกับคนกำลังเขินในสิ่งที่แฟนหนุ่มของตัวเองทำ พร้อมปิดท้ายด้วยอิโมจิหัวใจสีแดง 2 ดวง ท่ามกลางคอมเมนต์ของเหล่าแฟนคลับด้อมส้มที่ต้องอกหักอย่างต่อเนื่อง แถมต้องเห็นภาพบาดตาในวันหยุด ก่อนจะแซวภาพคู่ ทิมก้อย ว่าพ่อคลั่งรักมาก นึกว่าเป็นภาพพรีเวดดิ้ง
View this post on Instagram
อ้างอิงจาก : IG tim_pita
