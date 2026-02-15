ไม่ต้องเดา! ทิม พิธา-ก้อย อรัชพร ยืนยันคบกันจริง โพสต์ภาพคู่เปิดตัวหวานวันวาเลนไทน์

ไม่ต้องเดา! ทิม พิธา-ก้อย อรัชพร ยืนยันคบกันจริง โพสต์ภาพคู่เปิดตัวหวานฉลองวาเลนไทน์ ชัดเจนพาฝ่ายหญิงเจอครอบครัวแล้ว
บอกเลยว่าวันวาเลนไทน์ 2569 เหล่าคนโสดคงอยู่กันไม่นิ่งแล้ว จากที่ก่อนหน้านี้ ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ให้สัมภาษณ์กับรายการหนึ่งถึงสถานะหัวใจที่มีคนจองเรียบร้อยแล้ว แต่รอฝ่ายหญิงรับรักอยู่ ก่อนจะพูดอย่างเต็มปากว่าเป็นแฟนกัน ทำเอาคนไทยทั้งประเทศต่างพยายามหาคำตอบถึงสาวปริศนาผู้โชคดีคนนี้ว่าเป็นใคร กระทั่งพากันโยงไปจับคู่ให้กับ มารีญา พูลเลิศลาภ ฟินกันเป็นแถว
สุดท้ายเรือจิ้นต้องพังลงเมื่อ มารีญา โพสต์ภาพคู่หนุ่มฝรั่งตาน้ำข้าวลงไอจีสตอรี่ คล้ายกับบอกเป็นกลาย ๆ ว่าเธอไม่ใช่แฟนใหม่ของ ทิม พิธา ต่อมามีคนตาดีแอบเห็น ทิม พิธา เดินเข้าสนามมาพร้อมกับดาราสาวที่หน้าตาละม้ายคล้ายคลึงกับ ก้อย อรัชพร ก่อนจะมีคนแอบถ่ายภาพของทั้งคู่มาโพสต์ลงโซเชียล ทำคนฮือฮากันไปไม่น้อย
ล่าสุดคืนวันวาเลนไทน์ 14 ก.พ. 69 ทิม พิธา โพสต์รวบรวมภาพโมเมนต์คู่กับ ก้อย อรัชพร ในอิริยาบถต่าง ๆ ที่ทั้งคู่ใช้เวลาร่วมกันมาระยะหนึ่งแบบที่ไม่มีใครรู้มาก่อนนอกจากครอบครัวฝ่ายชาย และน้องพิพิม ลูกสาวของพิธา พร้อมระบุแคปชั่นว่า “Sweet Comic Valentine” ปิดท้ายด้วยสติ๊กเกอร์หัวใจสีแดง
ทางฝั่ง ก้อย อรัชพร ก็ไม่น้อยหน้ารวมโมเมนต์คู่หวานฉ่ำกับ ทิม พิธา โพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวเช่นกัน พร้อมระบุแคปชั่นสั้น ๆ แต่ได้ใจความว่า “V” และปิดท้ายด้วยสติ๊กเกอร์หัวใจสีขาว
การตัดสินใจโพสต์ภาพคู่กันที่เก็บเงียบเอาไว้รู้แค่สองคนมาตั้งนาน ถือเป็นการเปิดตัวคบหาเป็นแฟนกันแบบเนียน ๆ แต่อึ้งกันทั้งประเทศ เพราะไม่มีใครเดาถูกเลยว่า ทิม พิธา กับ ก้อย อรัชพร กำลังคบหาดูใจกันอยู่ ทำเอาแฟนคลับของทั้งสองรวมถึงคนในวงการต่างก็แซวว่า “14ล้านคนเลือกพ่อ แต่พ่อเลือกก้อย” ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ต้องขอแสดงความยินดีกับรักครั้งใหม่ของ ทิม พิธา และ ก้อย อรัชพร ด้วยนะคะ
