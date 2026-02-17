ดรีม อภิชญา แจงดราม่า หัวเรือจับจิ้น ท็อป-ก้อย ก่อนเปิดตัวคบ ทิม พิธา วันวาเลนไทน์ ทำกระแสตีกลับที่ผ่านมาคืออะไร?
ต้องบอกเลยว่าข่าวการเปิดตัวคบกันของ ทิม พิธา และ ก้อย อรัชพร ในวันวาเลนไทน์ 14 ก.พ. 69 ที่ผ่านมานั้น ยังคงเป็นทอล์คออฟเดอะทาวน์ในวงสนมนาปัจจุบันอยู่ แม้จะผ่านมา 3 วันแล้วก็ตาม เพราะก่อนหน้านี้ไม่มีใครทราบ และไม่มีข่าวลือจากวงในแพร่งพรายออกมาให้ได้ยินเลยว่า ทิม-ก้อย กำลังคุย ๆ กัน มารู้อีกทีคือเปิดตัวเป็นแฟนกันแล้ว
อีกทั้งช่วงที่ผ่านมามีกระแสข่าวจิ้นระหว่าง ท็อป ทศพล กับ ก้อย อรัชพร ออกมาแบบถี่มาก ๆ จนแฟนคลับและชาวเน็ตทั่วโลกออนไลน์ต่างก็เริ่มอิน และเชียร์ให้ทั้งสองคบกันจริง ๆ เพราะดูเหมาะสมกันมาก แถมเพื่อนสนิทของก้อย อย่าง ดรีม อภิชญา ก็เป็นหัวเรือใหญ่ชงจิ้นแบบเข้มมาก ทำให้ทุกคนต่างจับตาความสัมพันธ์ ท็อป-ก้อย
กระทั่งก้อยเปิดตัวคบ ทิม พิธา ในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา จนเกิดเป็นกระแสดราม่าตีกลับไปยัง ดรีม อภิชญา หัวเรือใหญ่ชงจิ้น ท็อป-ก้อย ว่าก่อนหน้านี้มันหมายความว่าอะไร
ล่าสุด ดรีม อภิชญา ได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ ระบุว่า “ดรีมกับนัตตี้รู้ก่อนที่ข่าวจะออกอยู่แล้ว เพราะเราอยู่กับเขาเราเป็นคนใกล้ตัว เรื่องชงสำหรับดรีมกับนัตตี้ เรารู้สึกว่า ณ โมเมนต์นั้นมันสนุก มันก็เป็นตามที่ทุกคนเห็น เราก็รู้สึกจริง จิ้นจริง แต่ ณ วันที่เพื่อนเลือกแล้ว ว่าเพื่อนจะจริงจังกับใคร หรือคบใคร อันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขา เราก็ซัพพอร์ตเขาเสมอ เราไม่ได้มาหลอกจิ้นเพื่อจะเอาเอ็นเกต เอากระแส เราไม่ได้ตั้งใจทำแบบนั้น ณ โมเมนต์ที่เรารู้ว่าเพื่อนเลือกแล้ว หลังจากที่รู้เราก็ไม่เคยจิ้น ไม่ทำให้คนรู้สึกมีความหวังอีก”
ภาพจาก : IG dreamapichaya, tim_pita, goyyog
