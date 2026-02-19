ดูดวง

เตือน 5 ราศี ระวังงานดราม่าในทีม เรื่องเล็กจะบานถ้าใครชอบแซะ

เผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 16 ก.พ. 2569 17:01 น.
62
ดูดวงวันนี้ 20 2 69

เตือน 5 ราศีนี้ สงบปากสงบคำด่วน! แค่คำแซะเล่น ๆ อาจจุดชนวนให้ทีมพัง พักดราม่าแล้วก้มหน้าทำงานดีกว่า

วันนี้ดวงดาวแห่งการสื่อสารเดินผิดจังหวะ ส่งผลให้บรรยากาศในที่ทำงานคุกรุ่นเหมือนมีใครเอาน้ำมันมาราดรอจุดไฟ โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ในทีมที่เปราะบางเป็นพิเศษ เรื่องงานที่ว่ายากยังไม่เท่าเรื่องคน

สำหรับ 5 ราศีต่อไปนี้ หมอดูขอเตือนด้วยความหวังดีว่า “รูดซิปปากให้สนิท” โดยเฉพาะใครที่มีนิสัยชอบพูดลอยๆ แซะเบาๆ หรือวิจารณ์แบบทีเล่นทีจริง วันนี้ต้องหยุด เพราะคำพูดของคุณอาจกลายเป็น “น้ำผึ้งหยดเดียว” ที่ทำให้ห้องประชุมลุกเป็นไฟได้!

1. ราศีเมถุน

ปกติชาวเมถุนเป็นคนคุยสนุก แต่ช่วงนี้ดาวพุธเล่นตลก ทำให้สิ่งที่คุณพูดออกไปเพื่อเตือนหรือแนะนำ กลับถูกเพื่อนร่วมงานตีความว่าเป็นการ “จับผิด” หรือ “เสียดสี”

2. ราศีกันย์

ด้วยความที่เป็นคนละเอียดรอบคอบ ชาวกันย์มักจะเห็นจุดบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ เสมอ แต่การทักท้วงของคุณในวันนี้อาจฟังดูเหมือนการ “ขวางโลก” ในสายตาเพื่อนร่วมทีม ยิ่งถ้าเผลอหลุดคำว่า “บอกแล้วไง” หรือ “ทำไมไม่ทำแบบนี้” รับรองว่าวงแตก

3. ราศีพิจิก

ชาวพิจิกเป็นคนนิ่งๆ แต่ด่าเจ็บ ปกติคุณจะเก็บอารมณ์เก่ง แต่วันนี้ขีดความอดทนต่ำเตี้ยเรี่ยดิน ถ้ามีใครทำอะไรขัดใจ คุณพร้อมจะปล่อยคำพูดเหน็บแนมแบบเจ็บแสบชนิดที่คนฟังจำไปจนวันตาย

4. ราศีเมษ

ชาวเมษวันนี้พลังงานล้นเหลือแต่ขาดสติ เวลาโมโหหรือไม่ได้ดั่งใจ มักจะโพล่งออกมาตรงๆ แบบขวานผ่าซาก ซึ่งบางทีมันแรงเกินไปสำหรับคนฟังที่จิตใจอ่อนไหว เรื่องเล็กน้อยอย่างการส่งงานช้า อาจกลายเป็นสงครามประสาทได้

5. ราศีสิงห์

ชาวสิงห์วันนี้มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงปรี๊ด จนอาจเผลอไปกดทับความคิดเห็นของคนอื่นโดยไม่รู้ตัว การแซะคนที่คิดต่าง หรือการพูดจาข่มเพื่อให้ตัวเองดูเหนือกว่า จะนำภัยมาสู่ตัว เพื่อนร่วมทีมอาจรวมหัวกันแบนคุณได้

คำแนะนำส่งท้าย

หากคุณรู้สึกว่าบรรยากาศในทีมเริ่มมาคุ หรือมีเพื่อนร่วมงานทำอะไรให้หงุดหงิดใจ ให้หายใจเข้าลึกๆ แล้วเดินหนีไปสงบสติอารมณ์ก่อน อย่าเพิ่งพิมพ์ตอบโต้ หรือพูดอะไรออกไปทันที เพราะวันนี้ “กำแพงมีหู ประตูมีช่อง” เรื่องที่คุณคิดว่าเป็นแค่การแซะขำๆ อาจกลายเป็นดราม่าใหญ่โตที่แก้ไม่ตก

จำไว้ว่า งานพังยังพอแก้ได้ แต่ความรู้สึกคนพังแล้วซ่อมยากครับ

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

