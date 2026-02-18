ดูดวง

5 ราศี ความรักมีคนเก่าทักมา อย่าตอบไว ถามใจตัวเองก่อน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 ก.พ. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 16 ก.พ. 2569 16:55 น.
79
ดูดวงวันนี้ 19 2 69

5 ราศีนี้มีเกณฑ์ “ถ่านไฟเก่าคุ” ทักแชทมาทำใจสั่น แนะดึงสติก่อนตอบ ถ้าไม่อยากเจ็บซ้ำรอยเดิม

ในช่วงจังหวะที่ดวงดาวมีการโยกย้าย ส่งผลให้พลังงานเก่า ๆ ไหลเวียนกลับมาปะทะใจอีกครั้ง โดยเฉพาะเรื่องของความรักที่ดูเหมือนจะจบไปแล้ว แต่จู่ ๆ เสียงแจ้งเตือนข้อความก็ดังขึ้น พร้อมกับชื่อที่คุ้นเคยที่ทำให้หัวใจของคุณกระตุกวูบ

สำหรับ 5 ราศีต่อไปนี้ ขอให้เตรียมตั้งรับแรงกระแทกจากอดีตให้ดี เพราะมีเกณฑ์สูงมากที่ “คนเก่า” หรือ “อดีตรัก” จะทักทายกลับมา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลความคิดถึง หรือความเหงา แต่หมอดูขอเตือนไว้ตัวโต ๆ ว่า “อย่าเพิ่งรีบตอบ”

มาเช็กกันว่า 5 ราศีที่ต้องดึงสติให้มั่น มีราศีไหนบ้าง

1. ราศีกรกฎ

ชาวกรกฎเป็นราศีที่อ่อนไหวกับเรื่องราวในอดีตเป็นทุนเดิม ช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกเหงาจับใจ และประจวบเหมาะกับที่เขาคนนั้นทักมาพอดี ข้อความเพียงสั้น ๆ ว่า “สบายดีไหม” อาจทำให้กำแพงที่คุณสร้างมาพังทลายลงได้ง่าย ๆ

2. ราศีตุลย์

คนเก่าจะกลับมาในรูปแบบที่ดูดีขึ้น พูดจาหวานหูขึ้น หรือมาพร้อมกับคำขอโทษที่คุณเคยอยากได้ยิน ซึ่งนั่นจะทำให้ชาวตุลย์ผู้รักความสมดุลเกิดอาการ “ตาชั่งเอียง” ทันที คุณจะเริ่มเปรียบเทียบคนปัจจุบัน (ถ้ามี) กับคนเก่า หรือเริ่มหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองเพื่อจะคุยต่อ

3. ราศีพิจิก

ปกติชาวพิจิกเจ็บแล้วจำ แต่รอบนี้คนเก่าจะมาด้วยลูกตื๊อ หรือมาแบบน่าสงสารจนน่าตกใจ เขาจะพยายามรื้อฟื้นเรื่องราวดี ๆ ที่เคยมีร่วมกัน ทำให้คุณเกิดความสับสนระหว่าง “ความแค้น” กับ “ความรัก”

4. ราศีมังกร

น่าแปลกที่ตอนคุณลำบากเขาหายไป แต่พอช่วงนี้ชีวิตคุณเริ่มลงตัว กราฟชีวิตพุ่งขึ้น เขากลับทักมาแสดงความยินดี หรือชวนไปดื่มกาแฟแบบเนียน ๆ ชาวมังกรต้องระวังให้มาก เพราะนี่อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นการกลับมาเพราะผลประโยชน์บางอย่าง

5. ราศีมีน

ชาวมีนเป็นราศีที่มูฟออนเป็นวงกลมได้ง่ายที่สุด คนเก่ารู้วิธีที่จะเข้าหาคุณ รู้จุดอ่อนว่าพูดแบบไหนคุณถึงจะใจอ่อน เขาอาจจะทักมาปรึกษาปัญหาชีวิต หรือเล่าเรื่องเศร้าให้คุณเห็นใจ ซึ่งคุณก็มักจะตกหลุมพรางนี้เสมอ

คำแนะนำส่งท้าย

การที่คนเก่าทักมา ไม่ได้แปลว่าเขาอยากกลับมารักเราเสมอไป บางครั้งอาจเป็นเพียงการ “เช็กเรตติ้ง” หรือแค่ “เหงาชั่ววูบ” ดังนั้น กฎเหล็กของวันนี้คือ “นับ 1 ถึง 100 ก่อนตอบ” วางโทรศัพท์ลง หายใจเข้าลึก ๆ แล้วถามตัวเองชัด ๆ ว่า “ถ้ากลับไปเจ็บแบบเดิม เราจะไหวไหม?” ถ้าคำตอบคือไม่ การไม่ตอบกลับคือคำตอบที่เสียงดังที่สุดครับ

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

