แตกตื่นกลางดึก แผ่นดินไหวเลย 6.5 เพจดังแจง ระบบเตือนภัยรวน ที่แท้เกิด 7.0 เกาะบอร์เนียว

เผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 08:52 น.
แตกตื่นกลางดึก แผ่นดินไหว 6.5 ที่ 'เลย' เพจดังแจง ระบบเตือนภัยรวน ที่แท้เกิด 7.0 เกาะบอร์เนียว

แตกตื่นกลางดึก! ระบบเตือนภัยรวน แจ้งแผ่นดินไหว 6.5 ที่ ‘เลย’ เพจดังแจงเป็นความผิดพลาด ที่แท้เกิด 7.0 ที่เกาะบอร์เนียว

สร้างความตื่นตระหนกในโลกออนไลน์ในช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมา หลังระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวของ Google และเครือข่ายเฝ้าระวังแผ่นดินไหว Geofon ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ 6.5 แมกนิจูด มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดเลย ประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กชื่อดังอย่าง Drama-addict ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงสยบข่าวลือดังกล่าวอย่างทันท่วงที ว่าแจ้งเตือนแผ่นดินไหวที่จังหวัดเลยนั้น น่าจะเป็น “ความผิดพลาดของระบบรายงานผล” เนื่องจากในเวลาไล่เลี่ยกันได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ 7.1 แมกนิจูด ขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย

ต่อมาทางระบบก็ได้ทำการลบการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวที่จังหวัดเลยออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมยืนยันชัดเจนว่า ณ ขณะนี้ไม่มีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่จังหวัดเลยแต่อย่างใด

ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับภาพหน้าจอรายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวจากระบบ GFZ Earthquake Explorer (เครือข่าย Geofon) ที่แสดงให้เห็นว่า เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 23:57 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.0 แมกนิจูด โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณเกาะบอร์เนียว (Borneo) และเมื่อตรวจสอบบนแผนที่ ก็ไม่พบจุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ประเทศไทย

สรุปได้ว่า ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงสามารถเบาใจได้ เป็นเพียงความผิดพลาดของระบบแจ้งเตือน (False Alarm) ที่ประจวบเหมาะกับช่วงเวลาที่มีแผ่นดินไหวใหญ่เกิดขึ้นในต่างประเทศพอดีครับ

แตกตื่นกลางดึก แจ้งแผ่นดินไหว 6.5 ที่ 'เลย' เพจดังแจง ระบบเตือนภัยรวน ที่แท้เกิด 7.0 เกาะบอร์เนียว

เผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 08:52 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

