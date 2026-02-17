ข่าวต่างประเทศ

พั้นช์คุง ลิงหิมะกำพร้า ฝูงไม่รับ-ข่มขู่ น้ำตาซึม กอดตุ๊กตาเยียวยาใจ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 16:40 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 17:10 น.
489
พั้นช์คุง ลูกลิงหิมะญี่ปุ่นกำพร้าแม่กอดตุ๊กตาอุรังอุตัง

พารู้จัก พั้นช์คุง ลูกลิงหิมะญี่ปุ่นวัย 6 เดือนกำพร้าแม่ ถูกทิ้งตั้งแต่เกิด กอดตุ๊กตาอุรังอุตังไม่ห่าง โซเชีบลสงสาร ถูกลิงตัวอื่นดุ-ข่มขู่ สวนสัตว์อัปเดตล่าสุดเริ่มเข้าฝูงแล้ว

ใครเห็นเป็นต้องใจละลายกับภาพความน่ารักที่แฝงไปด้วยเรื่องราวสุดซึ้งของ พั้นช์คุง ลูกลิงหิมะญี่ปุ่น วัย 6 เดือน ดาวเด่นดวงใหม่แห่งสวนสัตว์และสวนพฤกษชาติเมืองอิจิคาวะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ที่กลายเป็นขวัญใจชาวเน็ตทั่วโลก จากพฤติกรรมสุดตะมุตะมิที่มักจะกอดตุ๊กตาลิงอุรังอุตังไว้แนบอกตลอดเวลาราวกับเป็นอีกอวัยวะของร่างกาย

ชื่อของ พั้นช์คุง ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะบนแพลตฟอร์ม X (Twitter) หลังจากมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอขณะที่เจ้าลิงน้อยกำลังกอดรัดฟัดเหวี่ยงตุ๊กตาคู่ใจเพื่อความสบายใจ แต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังการติดตุ๊กตานี้มีที่มาที่ทำเอาชาวเน็ตหลายคนน้ำตาซึม

พั้นช์คุง เกิดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 ด้วยน้ำหนักเพียง 500 กรัม แต่โชคร้ายถูกแม่แท้ ๆ ทิ้งทันทีหลังคลอด เมื่อเห็นดังนั้นเจ้าหน้าที่สวนสัตว์จึงเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ห่าง ๆ แต่แม่ลิงไม่มีท่าทีที่จะกลับมาเลี้ยงลูก ทำให้เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือรับบทแม่นม คอยป้อนนมและดูแลอย่างใกล้ชิด

ตามธรรมชาติของลูกลิงทารกจำเป็นต้องเกาะเกี่ยวแม่เพื่อความปลอดภัย เมื่อขาดแม่ตัวจริง เจ้าหน้าที่จึงนำผ้าห่มและตุ๊กตานุ่มนิ่มมาให้น้องเลือกเพื่อลดความเครียด ซึ่งน้องพั้นช์ได้ตัดสินใจเลือกตุ๊กตาอุรังอุตังมาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และกอดมันไว้ไม่ยอมห่าง

พั้นช์คุง ลิงหิมะญี่ปุ่น
ภาพจาก : @ichikawa_zoo

ต่อมา มีบัญชีผู้ใช้ X รายหนึ่งแชร์เกร็ดความน่ารัก นอกจากจะกอดตุ๊กตาตอนนอนหลับแล้ว เวลาที่น้องพั้นช์ถูกลิงเด็กตัวอื่น ๆ ในฝูงดุหรือข่มขู่ น้องจะรีบยกตุ๊กตาอุรังอุตังขึ้นมาเป็นโล่กำบังเพื่อป้องกันตัวทันที

เมื่อช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทางสวนสัตว์ได้เริ่มกระบวนการพาพั้นช์คุงกลับเข้าไปทำความคุ้นเคยกับฝูงลิงตัวอื่น ๆ แม้น้องจะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่บ้างแล้ว แต่สิ่งที่ทำเอาหลายคนเอ็นดูคือ น้องยังคงหอบหิ้วตุ๊กตาอุรังอุตังคู่ใจติดตัวไปด้วยทุกที่ เพื่อสร้างความมั่นใจในสภาพแวดล้อมใหม่

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 บัญชี X สวนสัตว์และสวนพฤกษชาติเมืองอิจิคาวะ โพสต์ภาพของ พั้นช์คุง ลูกลิงหิมะญี่ปุ่น พร้อมระบุประกาศว่า “ขณะนี้ มีลูกลิงน้อยที่ถือตุ๊กตาอยู่ตัวหนึ่งเกิดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2025 เนื่องจากถูกทิ้งจึงได้รับการเลี้ยงดูแบบอนุบาลโดยมนุษย์และป้อนนมจนเติบโต และได้เริ่มกลับเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับฝูงตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม ที่ผ่านมาครับ

น้องเป็นลิงตัวผู้ ชื่อว่า ‘พั้นช์’ ขอให้ทุกท่านช่วยเฝ้าดูการเติบโตของน้องพั้นช์ด้วยความเอ็นดูและอบอุ่นด้วยนะ!”

ภาพจาก : @ichikawa_zoo
ภาพจาก : @ichikawa_zoo
พั้นช์คุง ลูกลิงหิมะกำพร้ากอดตุ๊กตาอุรังอุตังแทนแม่
ภาพจาก : @ichikawa_zoo

ข้อมูลจาก : hindustantimes และ @ichikawa_zoo

