ข่าว

นางแบบดังเยอรมัน ฝันร้ายเที่ยวไทย ถูก “ลิงกระบี่” รุมกัด-ฟัดนัวบนหัว หามส่ง รพ.

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ก.พ. 2569 09:36 น.| อัปเดต: 19 ก.พ. 2569 09:36 น.
114
นางแบบดังเยอรมัน บาดเจ็บหนัก ถูก "ลิงกระบี่" รุมกัด-ฟัดนัวบนหัว หามส่ง รพ.

อุทาหรณ์เที่ยวไทย อินฟลูฯ สาวเยอรมันดัง เล่านาทีระทึกถูก “ลิงกระบี่” รุมกัด-ฟัดนัวบนหัว จนต้องหามส่ง รพ.

กระบี่ — กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในสื่อต่างประเทศ จูเลีย วิลเลคเก (Julia Willecke) หรือที่รู้จักในโลกออนไลน์ชื่อ “Julia Beautx” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชาวเยอรมันที่มีผู้ติดตามกว่า 4 ล้านคน ได้ออกมาเปิดเผยประสบการณ์สุดระทึกระหว่างมาเที่ยวพักผ่อนคนเดียวที่จังหวัดกระบี่ ประเทศไทย ผ่านทางพอดแคสต์รายการ Die Nervigen เมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา

จูเลียเล่าจากโมเมนต์น่ารัก กลายเป็นฝันร้าย ว่าขณะเธอกำลังเดินอยู่บนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติริมหาด ซึ่งเป็นที่รู้กันว่ามีลิงอาศัยอยู่ ตอนแรกทุกอย่างดูน่ารักเมื่อมีลูกลิงตัวน้อยวิ่งเข้ามาหาและปีนขึ้นไปเกาะบนศีรษะของเธอ ซึ่งเธอก็ได้ถ่ายวิดีโอเก็บไว้

นางแบบดังเยอรมัน บาดเจ็บหนัก ถูก &quot;ลิงกระบี่&quot; รุมกัด-ฟัดนัวบนหัว หามส่ง รพ.

แต่แล้วจู่ๆ มีลิงตัวใหญ่กว่า 4 ตัววิ่งกรูเข้ามาหาเธอ ลิงตัวหนึ่งกระโดดขึ้นมานั่งบนไหล่ และเริ่มเปิดศึกทะเลาะวิวาทกับลูกลิงที่เกาะอยู่บนหัวของเธอ ลิงอีกตัวกระโดดเกาะที่ต้นขาของเธอแน่น

ที่น่ากลัวที่สุดคือ มีลิงแก่ตัวใหญ่ตัวหนึ่ง พุ่งเข้ามากัดที่น่องของเธออย่างแรงและกัดค้างไว้อย่างนั้น จนเธอทำอะไรไม่ถูก

หลังถูกกัด จูเลียเล่าว่าตอนแรกยังไม่กังวลมากนัก แต่เมื่อบาดแผลเริ่มเปลี่ยนสีจนดูเหมือนรอยจูบ (Hickey) ขนาดใหญ่ที่ดูน่าสยดสยอง เธอจึงเกิดอาการตื่นตระหนกสุดขีดและรีบเดินทางไปโรงพยาบาลทันที

นางแบบดังเยอรมัน บาดเจ็บหนัก ถูก &quot;ลิงกระบี่&quot; รุมกัด-ฟัดนัวบนหัว หามส่ง รพ.

แพทย์ได้ทำการรักษาด้วยการฉีดวัคซีนและจ่ายยาฆ่าเชื้อให้ โดยใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเธอก็ได้รับอนุญาตให้กลับที่พักได้

โชคดีที่อินฟลูเอนเซอร์สาวไม่ได้รับบาดเจ็บถาวร หลังจากเหตุการณ์ระทึกขวัญ เธอยังคงมีกำลังใจดีและโพสต์ภาพเที่ยวทะเลต่อ ก่อนที่ล่าสุด (10 ก.พ.) จะเปลี่ยนบรรยากาศไปโพสต์ภาพรับลมหนาวที่ประเทศฟินแลนด์แล้ว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ประวัติ จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ถึงแก่อนิจกรรมวัย 76 ปี

17 นาที ที่แล้ว
เด็กนักเรียนเขมร โชว์มือถือสุดหรูยกห้อง ชาวเน็ตแซวสนั่น สภาพห้องเรียนสวนทางสุดๆ ข่าว

เด็กเขมร โชว์มือถือสุดหรูยกห้อง ชาวเน็ตแซวสนั่น สภาพห้องเรียนสวนทางสุดๆ

27 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บฟู้ด เปิด 5 เทรนด์อาหารสุดปังที่ได้ไปต่อในปี 2026

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดทรัพย์สิน วิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกฯ รวย 118 ล้าน ไร้หนี้สิน

47 นาที ที่แล้ว
ด่วน! เด๋อ ดอกสะเดา ตัวเกร็ง-ตาค้าง ลูกสาวนำตัวส่งรพ. บันเทิง

ด่วน! เด๋อ ดอกสะเดา มีอาการตัวเกร็ง-ตาค้าง ลูกสาวเร่งนำตัวส่งรพ.

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอติม” ขอโทษปม “ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม” เข้าคุกคดีข่มขืน ทบทวนกระบวนการสรรหา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สมาคมฟุตบอลฯ อนุมัติเป่าหยุดเกมชั่วคราว ให้นักเตะมุสลิมพัก ละศีลอด ช่วงรอมฎอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตอาการ จา พนม หลังผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง ระยะ 3 ล่าสุดหน้าตาสดใส-แข็งแรงขึ้น บันเทิง

อัปเดตอาการ จา พนม หลังผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง ระยะ 3 ล่าสุดหน้าตาสดใส-แข็งแรงขึ้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงยับ! สาวทำคอนเทนต์สุดพิเรนทร์ ยัดแมวใส่ช่องฟรีซ-ถ่มน้ำลายใส่ ล่าสุดลบคลิปหนี ข่าว

รับไม่ได้! สาวทำคอนเทนต์ สุดพิเรนทร์ ยัดแมวใส่ช่องฟรีซ แถมบีบคอ-ถ่มน้ำลายใส่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! “ยุนซอกยอล” อดีต ปธน. ถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต ผิดข้อหากบฏ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เผยพฤติการณ์ “ธีระวัฒน์” ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม เจอคุก 2 ปี คดีข่มขืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ อธิบายสาเหตุสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต ข่าว

เพจดัง เผยสาเหตุ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จ่ายเงินไม่ครบตามเป้า จากยอด 3 แสน ได้มาแค่ 5 หมื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

ซูซี่ สภาภรณ์ สละตำแหน่ง มิสแกรนด์ตาก 2026 MGI ดัน แพรว วราภรณ์ รอง 1 รับตำแหน่งแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนขับไล่ผู้โดยสารลงรถกลางทาง เพราะขอยืมสายชาร์จ ข่าว

เสียงแตก คนขับไล่ลูกค้าลงรถ ปมยืมสายชาร์จ ปะทะเดือด ลามกระชากแมสก์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวช็อก! เจอซองปริศนา ในกางเกงแฟนหนุ่ม ชาวเน็ตแห่สืบ ก่อนฝ่ายชายงัดคำแก้ตัวสุดอึ้ง ข่าว

สาวช็อก! วอนชาวเน็ตช่วยสืบ หลังพบซองปริศนา ซุกกางเกงแฟน ก่อนงัดข้ออ้างสุดอึ้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวเน็ตแห่แซว Amazing Thailand นึกว่ายักษ์ โปสเตอร์ “ลิซ่า” แขนพาดภูเขา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณอาร์ต เชียงราย นักเล่าเรื่องหลอนชื่อดังออกมารับผิดชอบความรู้สึกคนฟัง ข่าว

อาร์ต เชียงราย ชี้แจงดราม่า ห้องคลอด ประกาศเลิกเล่าผี เดอะ โกสท์เรดิโอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ไทยสร้างไทย-ทางเลือกใหม่” ซบรัฐบาล รวมแล้วตอนนี้ 286 เสียง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กอ.รมน. ย้ำ Laser ID ห้ามไม่ให้ใครรู้ แนะไม่ควรส่งให้ผู้อื่นหากไม่มีเหตุจำเป็น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โบวี่ อัฐมา เผยแม่คือเจ้ากรรมนายเวร เคยทำให้เป็นทุกข์ แก้กรรมด้วยวิปัสสนาแบ่งบุญให้ บันเทิง

โบวี่ อัฐมา เผยแม่คือเจ้ากรรมนายเวร เคยทำให้เป็นทุกข์ แก้กรรมด้วยวิปัสสนาแบ่งบุญให้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ที่มา “บักเซียงมันตายแล้ว” วลีฮิต จากหนังดัง จน “ต้องเต สัปเหร่อ” ต้องกระโดดร่วมวง ข่าว

ที่มา “บักเซียงมันตายแล้ว” วลีฮิต จากหนังดัง จน “ต้องเต สัปเหร่อ” ต้องกระโดดร่วมวง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดข้อหา บอสแซม-บอสมิน หลังอัยการสูงสุดชี้ขาด สั่งฟ้องคดีดิไอคอน ข่าว

เปิดข้อหา บอสแซม-บอสมิน หลังอัยการสูงสุดชี้ขาด สั่งฟ้องคดีดิไอคอน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนิง ปณิตา ถูกคนอ้างว่าสนิท วอนอย่างหลงเชื่อ บันเทิง

หนิง ปณิตา เตือนคนอ้างชื่อ อวดว่าสนิทกัน ด่าคนอื่น ลั่น รู้ความจริงหมดแค่ไม่พูด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เสธ.ทหารบก ไม่กังวล “ฮุน มาเนต” กล่าวหาไทย ให้ กต. ตอบโต้ตามกระบวนการ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรงพระสิริโฉม พระราชินี ฉลองพระองค์เซ็ตสูทผ้าไหมไทยสีดำเรียบหรู เสด็จฯ เยือนอิตาลี แฟชั่นและความงาม

ทรงพระสิริโฉม พระราชินี ฉลองพระองค์เซ็ตสูทผ้าไหมไทยสีดำเรียบหรู เสด็จฯ เยือนอิตาลี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ก.พ. 2569 09:36 น.| อัปเดต: 19 ก.พ. 2569 09:36 น.
114
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แกร็บฟู้ด เปิด 5 เทรนด์อาหารสุดปังที่ได้ไปต่อในปี 2026

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569

เปิดทรัพย์สิน วิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกฯ รวย 118 ล้าน ไร้หนี้สิน

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
ด่วน! เด๋อ ดอกสะเดา ตัวเกร็ง-ตาค้าง ลูกสาวนำตัวส่งรพ.

ด่วน! เด๋อ ดอกสะเดา มีอาการตัวเกร็ง-ตาค้าง ลูกสาวเร่งนำตัวส่งรพ.

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569

“ไอติม” ขอโทษปม “ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม” เข้าคุกคดีข่มขืน ทบทวนกระบวนการสรรหา

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button