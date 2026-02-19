นางแบบดังเยอรมัน ฝันร้ายเที่ยวไทย ถูก “ลิงกระบี่” รุมกัด-ฟัดนัวบนหัว หามส่ง รพ.
อุทาหรณ์เที่ยวไทย อินฟลูฯ สาวเยอรมันดัง เล่านาทีระทึกถูก “ลิงกระบี่” รุมกัด-ฟัดนัวบนหัว จนต้องหามส่ง รพ.
กระบี่ — กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในสื่อต่างประเทศ จูเลีย วิลเลคเก (Julia Willecke) หรือที่รู้จักในโลกออนไลน์ชื่อ “Julia Beautx” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชาวเยอรมันที่มีผู้ติดตามกว่า 4 ล้านคน ได้ออกมาเปิดเผยประสบการณ์สุดระทึกระหว่างมาเที่ยวพักผ่อนคนเดียวที่จังหวัดกระบี่ ประเทศไทย ผ่านทางพอดแคสต์รายการ Die Nervigen เมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา
จูเลียเล่าจากโมเมนต์น่ารัก กลายเป็นฝันร้าย ว่าขณะเธอกำลังเดินอยู่บนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติริมหาด ซึ่งเป็นที่รู้กันว่ามีลิงอาศัยอยู่ ตอนแรกทุกอย่างดูน่ารักเมื่อมีลูกลิงตัวน้อยวิ่งเข้ามาหาและปีนขึ้นไปเกาะบนศีรษะของเธอ ซึ่งเธอก็ได้ถ่ายวิดีโอเก็บไว้
แต่แล้วจู่ๆ มีลิงตัวใหญ่กว่า 4 ตัววิ่งกรูเข้ามาหาเธอ ลิงตัวหนึ่งกระโดดขึ้นมานั่งบนไหล่ และเริ่มเปิดศึกทะเลาะวิวาทกับลูกลิงที่เกาะอยู่บนหัวของเธอ ลิงอีกตัวกระโดดเกาะที่ต้นขาของเธอแน่น
ที่น่ากลัวที่สุดคือ มีลิงแก่ตัวใหญ่ตัวหนึ่ง พุ่งเข้ามากัดที่น่องของเธออย่างแรงและกัดค้างไว้อย่างนั้น จนเธอทำอะไรไม่ถูก
หลังถูกกัด จูเลียเล่าว่าตอนแรกยังไม่กังวลมากนัก แต่เมื่อบาดแผลเริ่มเปลี่ยนสีจนดูเหมือนรอยจูบ (Hickey) ขนาดใหญ่ที่ดูน่าสยดสยอง เธอจึงเกิดอาการตื่นตระหนกสุดขีดและรีบเดินทางไปโรงพยาบาลทันที
แพทย์ได้ทำการรักษาด้วยการฉีดวัคซีนและจ่ายยาฆ่าเชื้อให้ โดยใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเธอก็ได้รับอนุญาตให้กลับที่พักได้
โชคดีที่อินฟลูเอนเซอร์สาวไม่ได้รับบาดเจ็บถาวร หลังจากเหตุการณ์ระทึกขวัญ เธอยังคงมีกำลังใจดีและโพสต์ภาพเที่ยวทะเลต่อ ก่อนที่ล่าสุด (10 ก.พ.) จะเปลี่ยนบรรยากาศไปโพสต์ภาพรับลมหนาวที่ประเทศฟินแลนด์แล้ว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พบผู้ป่วยฝีดาษลิง ติดจากเรือนจำเพิ่ม 2 ราย ยังไม่ระบาดออกนอกพื้นที่
- พั้นช์คุง ลิงหิมะเข้าฝูงแล้ว เพื่อนลิงเอ็นดู มูฟออนหลังกอดตุ๊กตาโดดเดี่ยว
- คุณพระช่วยของแท้! ไวรัลสนั่น “หลวงพี่กู้ภัย” สละบาตร คว้าถังดับเพลิงช่วยญาติโยม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: