สถิติหวยลาวออกวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ย้อนหลัง 2 งวด ต้อนรับวันที่ 20 ก.พ. 69
หวยลาว สลากพัฒนาตรงวันไหว้เทพเจ้าจีน 20 กุมภาพันธ์ 2569 พบสถิติออกตรงงวดเพียง 2 ครั้งในรอบหลายปี พร้อมย้ำเตือนการเสี่ยงโชคมีความตื่นเต้นแต่ควรลงทุนอย่างมีสติ
นักเสี่ยงโชคหลายคนกำลังเตรียมตัวลุ้นรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว ประจำวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 วันนี้เรานำข้อมูลสถิติหวยลาวที่ออกรางวัลตรงกับ “วันไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์” มาให้ทุกคนดูเป็นแนวทาง
หวยลาวออกรางวัลเป็นประจำทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ส่วนเทศกาลไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์จะตรงกับวันที่ 24 เดือน 12 ตามปฏิทินจีน โอกาสที่วันสำคัญนี้จะเวียนมาตรงกับวันออกหวยลาวจึงเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก
หากเราตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง เราพบว่าวันไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ตรงกับวันออกรางวัลหวยลาวแบบพอดีเพียง 2 งวดเท่านั้น
สถิติหวยลาวออกวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ย้อนหลัง 1 งวด
งวดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 (ตรงกับวันพุธ) วันไหว้ส่งเสด็จเจ้าขึ้นสวรรค์, เซ้งเจี่ยที
- เลข 6 ตัว : 596469
- เลข 5 ตัว : 96469
- เลข 4 ตัว : 6469
- เลข 3 ตัว : 469
- เลข 2 ตัว : 69
งวดวันที่ 26 มกราคม 2565 (ตรงกับวันพุธ) วันไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์, เซ้งเจี่ยที
- เลข 4 ตัว : 5831
- เลข 3 ตัว : 831
- เลข 2 ตัว : 31
ข้อควรระวังก่อนเสี่ยงโชค
ข้อมูลชุดนี้เป็นเพียงการรวบรวมสถิติตัวเลขในอดีตเท่านั้น การออกหวยลาวเป็นกระบวนการสุ่มตัวเลขทั้งหมด สถิติย้อนหลังเป็นตัวช่วยเล่าเรื่องราวความน่าจะเป็น แต่ไม่สามารถทำนายผลลัพธ์ในอนาคตได้อย่างแม่นยำ ทุกคนควรเลือกดูสถิติเป็นข้อมูลประกอบความสนุก และซื้อสลากตามกำลังเงินในกระเป๋าของตนเอง
