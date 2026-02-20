หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ย้อนหลัง 2 งวด ต้อนรับวันที่ 20 ก.พ. 69

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 20 ก.พ. 2569 15:16 น.
52
หวยลาว สลากพัฒนาตรงวันไหว้เทพเจ้าจีน 20 กุมภาพันธ์ 2569 พบสถิติออกตรงงวดเพียง 2 ครั้งในรอบหลายปี พร้อมย้ำเตือนการเสี่ยงโชคมีความตื่นเต้นแต่ควรลงทุนอย่างมีสติ

หวยลาว สลากพัฒนาตรงวันไหว้เทพเจ้าจีน 20 กุมภาพันธ์ 2569 พบสถิติออกตรงงวดเพียง 2 ครั้งในรอบหลายปี พร้อมย้ำเตือนการเสี่ยงโชคมีความตื่นเต้นแต่ควรลงทุนอย่างมีสติ

นักเสี่ยงโชคหลายคนกำลังเตรียมตัวลุ้นรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว ประจำวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 วันนี้เรานำข้อมูลสถิติหวยลาวที่ออกรางวัลตรงกับ “วันไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์” มาให้ทุกคนดูเป็นแนวทาง

หวยลาวออกรางวัลเป็นประจำทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ส่วนเทศกาลไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์จะตรงกับวันที่ 24 เดือน 12 ตามปฏิทินจีน โอกาสที่วันสำคัญนี้จะเวียนมาตรงกับวันออกหวยลาวจึงเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก

หากเราตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง เราพบว่าวันไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ตรงกับวันออกรางวัลหวยลาวแบบพอดีเพียง 2 งวดเท่านั้น

สถิติหวยลาวออกวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ย้อนหลัง 1 งวด

งวดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 (ตรงกับวันพุธ) วันไหว้ส่งเสด็จเจ้าขึ้นสวรรค์, เซ้งเจี่ยที

  • เลข 6 ตัว : 596469
  • เลข 5 ตัว : 96469
  • เลข 4 ตัว : 6469
  • เลข 3 ตัว : 469
  • เลข 2 ตัว : 69

งวดวันที่ 26 มกราคม 2565 (ตรงกับวันพุธ) วันไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์, เซ้งเจี่ยที

  • เลข 4 ตัว : 5831
  • เลข 3 ตัว : 831
  • เลข 2 ตัว : 31

ข้อควรระวังก่อนเสี่ยงโชค

ข้อมูลชุดนี้เป็นเพียงการรวบรวมสถิติตัวเลขในอดีตเท่านั้น การออกหวยลาวเป็นกระบวนการสุ่มตัวเลขทั้งหมด สถิติย้อนหลังเป็นตัวช่วยเล่าเรื่องราวความน่าจะเป็น แต่ไม่สามารถทำนายผลลัพธ์ในอนาคตได้อย่างแม่นยำ ทุกคนควรเลือกดูสถิติเป็นข้อมูลประกอบความสนุก และซื้อสลากตามกำลังเงินในกระเป๋าของตนเอง

หวยลาว สลากพัฒนาตรงวันไหว้เทพเจ้าจีน 20 กุมภาพันธ์ 2569 พบสถิติออกตรงงวดเพียง 2 ครั้งในรอบหลายปี พร้อมย้ำเตือนการเสี่ยงโชคมีความตื่นเต้นแต่ควรลงทุนอย่างมีสติ

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

