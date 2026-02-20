หวยลาว

หวยลาววันนี้ 20 ก.พ. 69 ตรงวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ เช็กสถิติหวยออกวันศุกร์

เผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 20 ก.พ. 2569 14:59 น.
151
ผลหวยลาว งวดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569

คอหวยส่องแนวทางสลากพัฒนางวด หวยลาว งวดล่าสุด 20 ก.พ. 69 ตรงวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ เช็กผลรางวัลและสถิติย้อนหลัง 30 งวด

การออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว ประจำงวดวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 มีความพิเศษอย่างมาก วันนี้ตรงกับวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ตามธรรมเนียมจีน คอหวยจำนวนมากกำลังส่องเลขเด็ดอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมงคลต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

หวยลาวออกรางวัลตรงกับวันศุกร์พอดี นักเสี่ยงโชคสามารถตรวจสอบเลขรางวัลได้เลย เผื่อมีโอกาสลุ้นโชคดีรับทรัพย์ก้อนใหญ่ไปฉลองในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

ผลหวยลาว งวดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569

  • เลข 6 ตัว : รอผล
  • เลข 5 ตัว : รอผล
  • เลข 4 ตัว : รอผล
  • เลข 3 ตัว : รอผล
  • เลข 2 ตัว : รอผล
  • ผลหวยลาวพัฒนา 5/45 : รอผล

ช่องทางถ่ายทอดสด หวยลาว 20 ก.พ. 69

สำหรับท่านที่ต้องการรับชมบรรยากาศการหมุนวงล้อสดๆ สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางหลัก ดังนี้

ชมถ่ายทอดสดหวยลาว งวดวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ ย้อนหลัง 30 งวด

งวดวันที่ 13/02/2569 เลข 6 ตัว 966668 เลข 3 ตัว 668 เลข 2 ตัว 68

งวดวันที่ 06/02/2569 เลข 6 ตัว 387430 เลข 3 ตัว 430 เลข 2 ตัว 30

งวดวันที่ 30/01/2569 เลข 6 ตัว 077039 เลข 3 ตัว 039 เลข 2 ตัว 39

งวดวันที่ 23/01/2569 เลข 6 ตัว 518401 เลข 3 ตัว 401 เลข 2 ตัว 01

งวดวันที่ 16/01/2569 เลข 6 ตัว 844182 เลข 3 ตัว 182 เลข 2 ตัว 82

งวดวันที่ 09/01/2569 เลข 6 ตัว 300905 เลข 3 ตัว 905 เลข 2 ตัว 05

งวดวันที่ 02/01/2569 เลข 6 ตัว 253626 เลข 3 ตัว 626 เลข 2 ตัว 26

งวดวันที่ 26/12/2568 เลข 6 ตัว 650052 เลข 3 ตัว 052 เลข 2 ตัว 52

งวดวันที่ 19/12/2568 เลข 6 ตัว 664603 เลข 3 ตัว 603 เลข 2 ตัว 03

งวดวันที่ 12/12/2568 เลข 6 ตัว 744546 เลข 3 ตัว 546 เลข 2 ตัว 46

งวดวันที่ 05/12/2568 เลข 6 ตัว 559145 เลข 3 ตัว 145 เลข 2 ตัว 45

งวดวันที่ 28/11/2568 เลข 6 ตัว 851679 เลข 3 ตัว 679 เลข 2 ตัว 79

งวดวันที่ 21/11/2568 เลข 6 ตัว 746238 เลข 3 ตัว 238 เลข 2 ตัว 38

งวดวันที่ 14/11/2568 เลข 6 ตัว 609877 เลข 3 ตัว 877 เลข 2 ตัว 77

งวดวันที่ 07/11/2568 เลข 6 ตัว 093320 เลข 3 ตัว 320 เลข 2 ตัว 20

งวดวันที่ 31/10/2568 เลข 6 ตัว 643725 เลข 3 ตัว 725 เลข 2 ตัว 25

งวดวันที่ 24/10/2568 เลข 6 ตัว 981677 เลข 3 ตัว 677 เลข 2 ตัว 77

งวดวันที่ 17/10/2568 เลข 6 ตัว 523509 เลข 3 ตัว 509 เลข 2 ตัว 09

งวดวันที่ 10/10/2568 เลข 6 ตัว 917318 เลข 3 ตัว 318 เลข 2 ตัว 18

งวดวันที่ 03/10/2568 เลข 6 ตัว 948654 เลข 3 ตัว 654 เลข 2 ตัว 54

งวดวันที่ 26/09/2568 เลข 6 ตัว 196958 เลข 3 ตัว 958 เลข 2 ตัว 58

งวดวันที่ 19/09/2568 เลข 6 ตัว 050862 เลข 3 ตัว 862 เลข 2 ตัว 62

งวดวันที่ 12/09/2568 เลข 6 ตัว 000188 เลข 3 ตัว 188 เลข 2 ตัว 88

งวดวันที่ 05/09/2568 เลข 6 ตัว 078775 เลข 3 ตัว 775 เลข 2 ตัว 75

งวดวันที่ 29/08/2568 เลข 6 ตัว 258976 เลข 3 ตัว 976 เลข 2 ตัว 76

งวดวันที่ 22/08/2568 เลข 6 ตัว 050568 เลข 3 ตัว 568 เลข 2 ตัว 68

งวดวันที่ 15/08/2568 เลข 6 ตัว 034662 เลข 3 ตัว 662 เลข 2 ตัว 62

งวดวันที่ 08/08/2568 เลข 6 ตัว 979503 เลข 3 ตัว 503 เลข 2 ตัว 03

งวดวันที่ 01/08/2568 เลข 6 ตัว 317617 เลข 3 ตัว 617 เลข 2 ตัว 17

งวดวันที่ 25/07/2568 เลข 6 ตัว 486849 เลข 3 ตัว 849 เลข 2 ตัว 49

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger

