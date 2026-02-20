หวยลาววันนี้ 20 ก.พ. 69 ตรงวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ เช็กสถิติหวยออกวันศุกร์
คอหวยส่องแนวทางสลากพัฒนางวด หวยลาว งวดล่าสุด 20 ก.พ. 69 ตรงวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ เช็กผลรางวัลและสถิติย้อนหลัง 30 งวด
การออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว ประจำงวดวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 มีความพิเศษอย่างมาก วันนี้ตรงกับวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ตามธรรมเนียมจีน คอหวยจำนวนมากกำลังส่องเลขเด็ดอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมงคลต้อนรับเทศกาลตรุษจีน
หวยลาวออกรางวัลตรงกับวันศุกร์พอดี นักเสี่ยงโชคสามารถตรวจสอบเลขรางวัลได้เลย เผื่อมีโอกาสลุ้นโชคดีรับทรัพย์ก้อนใหญ่ไปฉลองในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
ผลหวยลาว งวดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569
- เลข 6 ตัว : รอผล
- เลข 5 ตัว : รอผล
- เลข 4 ตัว : รอผล
- เลข 3 ตัว : รอผล
- เลข 2 ตัว : รอผล
- ผลหวยลาวพัฒนา 5/45 : รอผล
ช่องทางถ่ายทอดสด หวยลาว 20 ก.พ. 69
สำหรับท่านที่ต้องการรับชมบรรยากาศการหมุนวงล้อสดๆ สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางหลัก ดังนี้
สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ ย้อนหลัง 30 งวด
งวดวันที่ 13/02/2569 เลข 6 ตัว 966668 เลข 3 ตัว 668 เลข 2 ตัว 68
งวดวันที่ 06/02/2569 เลข 6 ตัว 387430 เลข 3 ตัว 430 เลข 2 ตัว 30
งวดวันที่ 30/01/2569 เลข 6 ตัว 077039 เลข 3 ตัว 039 เลข 2 ตัว 39
งวดวันที่ 23/01/2569 เลข 6 ตัว 518401 เลข 3 ตัว 401 เลข 2 ตัว 01
งวดวันที่ 16/01/2569 เลข 6 ตัว 844182 เลข 3 ตัว 182 เลข 2 ตัว 82
งวดวันที่ 09/01/2569 เลข 6 ตัว 300905 เลข 3 ตัว 905 เลข 2 ตัว 05
งวดวันที่ 02/01/2569 เลข 6 ตัว 253626 เลข 3 ตัว 626 เลข 2 ตัว 26
งวดวันที่ 26/12/2568 เลข 6 ตัว 650052 เลข 3 ตัว 052 เลข 2 ตัว 52
งวดวันที่ 19/12/2568 เลข 6 ตัว 664603 เลข 3 ตัว 603 เลข 2 ตัว 03
งวดวันที่ 12/12/2568 เลข 6 ตัว 744546 เลข 3 ตัว 546 เลข 2 ตัว 46
งวดวันที่ 05/12/2568 เลข 6 ตัว 559145 เลข 3 ตัว 145 เลข 2 ตัว 45
งวดวันที่ 28/11/2568 เลข 6 ตัว 851679 เลข 3 ตัว 679 เลข 2 ตัว 79
งวดวันที่ 21/11/2568 เลข 6 ตัว 746238 เลข 3 ตัว 238 เลข 2 ตัว 38
งวดวันที่ 14/11/2568 เลข 6 ตัว 609877 เลข 3 ตัว 877 เลข 2 ตัว 77
งวดวันที่ 07/11/2568 เลข 6 ตัว 093320 เลข 3 ตัว 320 เลข 2 ตัว 20
งวดวันที่ 31/10/2568 เลข 6 ตัว 643725 เลข 3 ตัว 725 เลข 2 ตัว 25
งวดวันที่ 24/10/2568 เลข 6 ตัว 981677 เลข 3 ตัว 677 เลข 2 ตัว 77
งวดวันที่ 17/10/2568 เลข 6 ตัว 523509 เลข 3 ตัว 509 เลข 2 ตัว 09
งวดวันที่ 10/10/2568 เลข 6 ตัว 917318 เลข 3 ตัว 318 เลข 2 ตัว 18
งวดวันที่ 03/10/2568 เลข 6 ตัว 948654 เลข 3 ตัว 654 เลข 2 ตัว 54
งวดวันที่ 26/09/2568 เลข 6 ตัว 196958 เลข 3 ตัว 958 เลข 2 ตัว 58
งวดวันที่ 19/09/2568 เลข 6 ตัว 050862 เลข 3 ตัว 862 เลข 2 ตัว 62
งวดวันที่ 12/09/2568 เลข 6 ตัว 000188 เลข 3 ตัว 188 เลข 2 ตัว 88
งวดวันที่ 05/09/2568 เลข 6 ตัว 078775 เลข 3 ตัว 775 เลข 2 ตัว 75
งวดวันที่ 29/08/2568 เลข 6 ตัว 258976 เลข 3 ตัว 976 เลข 2 ตัว 76
งวดวันที่ 22/08/2568 เลข 6 ตัว 050568 เลข 3 ตัว 568 เลข 2 ตัว 68
งวดวันที่ 15/08/2568 เลข 6 ตัว 034662 เลข 3 ตัว 662 เลข 2 ตัว 62
งวดวันที่ 08/08/2568 เลข 6 ตัว 979503 เลข 3 ตัว 503 เลข 2 ตัว 03
งวดวันที่ 01/08/2568 เลข 6 ตัว 317617 เลข 3 ตัว 617 เลข 2 ตัว 17
งวดวันที่ 25/07/2568 เลข 6 ตัว 486849 เลข 3 ตัว 849 เลข 2 ตัว 49
