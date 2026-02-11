หวยลาววันนี้ 11 ก.พ. 69 เช็กสถิติ 121 งวด พบเลข 41 ครองแชมป์ออกบ่อย
วนกลับมาบรรจบในพุธที่สองของเดือนที่สอง กับการออกรางวัลหวยลาวพัฒนา งวดประจำวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 รับชมถ่ายทอดสดพร้อมตรวจผลรางวัลเลข 6 ตัว และสลาก 5/45 ครบถ้วนที่นี่
ปฏิทินเวียนกลับมาบรรจบอีกครั้งกับช่วงกลางสัปดาห์ที่เหล่านักเสี่ยงโชคเฝ้ารอคอย กับการออกรางวัล หวยลาวพัฒนา หรือสลากพัฒนาประจำงวดวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งถือเป็นวันพุธที่สองของเดือนกุมภาพันธ์พอดี บรรยากาศการลุ้นรางวัลในคืนนี้จึงคึกคักเป็นพิเศษ โดยจะเริ่มทำการประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
สำหรับคอหวยที่กำลังมองหาแนวทางเพื่อลุ้นโชคกลางสัปดาห์ วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลสำคัญและช่องทางการตรวจผลรางวัลมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันแบบเรียลไทม์
ผลการออกรางวัลหวยลาวพัฒนา งวดประจำวันที่ 11 ก.พ. 69
- เลข 6 ตัว : รอผล
- เลข 5 ตัว : รอผล
- เลข 4 ตัว : รอผล
- เลข 3 ตัว : รอผล
- เลข 2 ตัว : รอผล
ผลสลากพัฒนา 5/45
- รอผล / รอผล / รอผล / รอผล / รอผล
ชมถ่ายทอดสดหวยลาว งวดวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569
สถิติหวยลาวที่ออกวันพุธย้อนหลัง 121 งวด
สรุปสถิติผลการออกรางวัลหวยลาวพัฒนาย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2567 จนถึงต้นปี 2569 รวบรวมข้อมูลเลขที่ออกบ่อยและผลรางวัลในแต่ละงวดไว้อย่างครบถ้วน ดังนี้
สถิติหวยลาว ปี 2569 (มกราคม – กุมภาพันธ์)
- 04/02/2569 : 8073 (3 ตัว: 073 | 2 ตัว: 73)
- 28/01/2569 : 3439 (3 ตัว: 439 | 2 ตัว: 39)
- 21/01/2569 : 9685 (3 ตัว: 685 | 2 ตัว: 85)
- 14/01/2569 : 8060 (3 ตัว: 060 | 2 ตัว: 60)
- 07/01/2569 : 7653 (3 ตัว: 653 | 2 ตัว: 53)
สถิติหวยลาว ปี 2568
- 31/12/2568 : 4541 (3 ตัว: 541 | 2 ตัว: 41)
- 24/12/2568 : 4892 (3 ตัว: 892 | 2 ตัว: 92)
- 17/12/2568 : 3099 (3 ตัว: 099 | 2 ตัว: 99)
- 10/12/2568 : 7817 (3 ตัว: 817 | 2 ตัว: 17)
- 03/12/2568 : 3798 (3 ตัว: 798 | 2 ตัว: 98)
- 26/11/2568 : 5541 (3 ตัว: 541 | 2 ตัว: 41)
- 19/11/2568 : 4322 (3 ตัว: 322 | 2 ตัว: 22)
- 12/11/2568 : 1651 (3 ตัว: 651 | 2 ตัว: 51)
- 05/11/2568 : 2926 (3 ตัว: 926 | 2 ตัว: 26)
- 29/10/2568 : 2500 (3 ตัว: 500 | 2 ตัว: 00)
- 22/10/2568 : 4918 (3 ตัว: 918 | 2 ตัว: 18)
- 15/10/2568 : 9152 (3 ตัว: 152 | 2 ตัว: 52)
- 08/10/2568 : 3946 (3 ตัว: 946 | 2 ตัว: 46)
- 01/10/2568 : 9506 (3 ตัว: 506 | 2 ตัว: 06)
- 24/09/2568 : 4415 (3 ตัว: 415 | 2 ตัว: 15)
- 17/09/2568 : 0543 (3 ตัว: 543 | 2 ตัว: 43)
- 10/09/2568 : 1709 (3 ตัว: 709 | 2 ตัว: 09)
- 03/09/2568 : 0701 (3 ตัว: 701 | 2 ตัว: 01)
- 27/08/2568 : 1541 (3 ตัว: 541 | 2 ตัว: 41)
- 20/08/2568 : 0722 (3 ตัว: 722 | 2 ตัว: 22)
- 13/08/2568 : 1934 (3 ตัว: 934 | 2 ตัว: 34)
- 06/08/2568 : 9473 (3 ตัว: 473 | 2 ตัว: 73)
- 30/07/2568 : 2872 (3 ตัว: 872 | 2 ตัว: 72)
- 23/07/2568 : 0440 (3 ตัว: 440 | 2 ตัว: 40)
- 16/07/2568 : 1037 (3 ตัว: 037 | 2 ตัว: 37)
- 09/07/2568 : 6234 (3 ตัว: 234 | 2 ตัว: 34)
- 02/07/2568 : 2206 (3 ตัว: 206 | 2 ตัว: 06)
- 25/06/2568 : 3228 (3 ตัว: 228 | 2 ตัว: 28)
- 18/06/2568 : 4822 (3 ตัว: 822 | 2 ตัว: 22)
- 11/06/2568 : 2033 (3 ตัว: 033 | 2 ตัว: 33)
- 04/06/2568 : 9626 (3 ตัว: 626 | 2 ตัว: 26)
- 28/05/2568 : 6374 (3 ตัว: 374 | 2 ตัว: 74)
- 21/05/2568 : 8789 (3 ตัว: 789 | 2 ตัว: 89)
- 14/05/2568 : 7985 (3 ตัว: 985 | 2 ตัว: 85)
- 07/05/2568 : 0827 (3 ตัว: 827 | 2 ตัว: 27)
- 30/04/2568 : 9591 (3 ตัว: 591 | 2 ตัว: 91)
- 23/04/2568 : 8112 (3 ตัว: 112 | 2 ตัว: 12)
- 09/04/2568 : 5795 (3 ตัว: 795 | 2 ตัว: 95)
- 02/04/2568 : 0609 (3 ตัว: 609 | 2 ตัว: 09)
- 26/03/2568 : 1626 (3 ตัว: 626 | 2 ตัว: 26)
- 19/03/2568 : 3164 (3 ตัว: 164 | 2 ตัว: 64)
- 12/03/2568 : 9842 (3 ตัว: 842 | 2 ตัว: 42)
- 05/03/2568 : 2160 (3 ตัว: 160 | 2 ตัว: 60)
- 26/02/2568 : 8994 (3 ตัว: 994 | 2 ตัว: 94)
- 19/02/2568 : 9681 (3 ตัว: 681 | 2 ตัว: 81)
- 12/02/2568 : 6045 (3 ตัว: 045 | 2 ตัว: 45)
- 05/02/2568 : 1810 (3 ตัว: 810 | 2 ตัว: 10)
- 29/01/2568 : 7970 (3 ตัว: 970 | 2 ตัว: 70)
- 22/01/2568 : 4361 (3 ตัว: 361 | 2 ตัว: 61)
- 15/01/2568 : 5381 (3 ตัว: 381 | 2 ตัว: 81)
- 08/01/2568 : 7449 (3 ตัว: 449 | 2 ตัว: 49)
สถิติหวยลาว ปี 2567
- 25/12/2567 : 9989 (3 ตัว: 989 | 2 ตัว: 89)
- 18/12/2567 : 3741 (3 ตัว: 741 | 2 ตัว: 41)
- 11/12/2567 : 9318 (3 ตัว: 318 | 2 ตัว: 18)
- 04/12/2567 : 6353 (3 ตัว: 353 | 2 ตัว: 53)
- 27/11/2567 : 1480 (3 ตัว: 480 | 2 ตัว: 80)
- 20/11/2567 : 5575 (3 ตัว: 575 | 2 ตัว: 75)
- 13/11/2567 : 1433 (3 ตัว: 433 | 2 ตัว: 33)
- 06/11/2567 : 1786 (3 ตัว: 786 | 2 ตัว: 86)
- 30/10/2567 : 4614 (3 ตัว: 614 | 2 ตัว: 14)
- 23/10/2567 : 3362 (3 ตัว: 362 | 2 ตัว: 62)
- 16/10/2567 : 0079 (3 ตัว: 079 | 2 ตัว: 79)
- 09/10/2567 : 8435 (3 ตัว: 435 | 2 ตัว: 35)
- 02/10/2567 : 0489 (3 ตัว: 489 | 2 ตัว: 89)
- 25/09/2567 : 4596 (3 ตัว: 596 | 2 ตัว: 96)
- 18/09/2567 : 9865 (3 ตัว: 865 | 2 ตัว: 65)
- 11/09/2567 : 0667 (3 ตัว: 667 | 2 ตัว: 67)
- 04/09/2567 : 1157 (3 ตัว: 157 | 2 ตัว: 57)
- 28/08/2567 : 8239 (3 ตัว: 239 | 2 ตัว: 39)
- 21/08/2567 : 9359 (3 ตัว: 359 | 2 ตัว: 59)
- 14/08/2567 : 1274 (3 ตัว: 274 | 2 ตัว: 74)
- 07/08/2567 : 5402 (3 ตัว: 402 | 2 ตัว: 02)
- 31/07/2567 : 3664 (3 ตัว: 664 | 2 ตัว: 64)
- 24/07/2567 : 4324 (3 ตัว: 324 | 2 ตัว: 24)
- 17/07/2567 : 5941 (3 ตัว: 941 | 2 ตัว: 41)
- 10/07/2567 : 9018 (3 ตัว: 018 | 2 ตัว: 18)
- 03/07/2567 : 0072 (3 ตัว: 072 | 2 ตัว: 72)
- 26/06/2567 : 1619 (3 ตัว: 619 | 2 ตัว: 19)
- 19/06/2567 : 5459 (3 ตัว: 459 | 2 ตัว: 59)
- 12/06/2567 : 4883 (3 ตัว: 883 | 2 ตัว: 83)
- 05/06/2567 : 1493 (3 ตัว: 493 | 2 ตัว: 93)
- 29/05/2567 : 5419 (3 ตัว: 419 | 2 ตัว: 19)
- 22/05/2567 : 3710 (3 ตัว: 710 | 2 ตัว: 10)
- 15/05/2567 : 9902 (3 ตัว: 902 | 2 ตัว: 02)
- 08/05/2567 : 6619 (3 ตัว: 619 | 2 ตัว: 19)
- 24/04/2567 : 2552 (3 ตัว: 552 | 2 ตัว: 52)
- 10/04/2567 : 4389 (3 ตัว: 389 | 2 ตัว: 89)
- 03/04/2567 : 1959 (3 ตัว: 959 | 2 ตัว: 59)
- 27/03/2567 : 0911 (3 ตัว: 911 | 2 ตัว: 11)
- 20/03/2567 : 7706 (3 ตัว: 706 | 2 ตัว: 06)
- 13/03/2567 : 1857 (3 ตัว: 857 | 2 ตัว: 57)
- 06/03/2567 : 6478 (3 ตัว: 478 | 2 ตัว: 78)
- 28/02/2567 : 6118 (3 ตัว: 118 | 2 ตัว: 18)
- 21/02/2567 : 3890 (3 ตัว: 890 | 2 ตัว: 90)
- 14/02/2567 : 7243 (3 ตัว: 243 | 2 ตัว: 43)
- 07/02/2567 : 8368 (3 ตัว: 368 | 2 ตัว: 68)
- 31/01/2567 : 8932 (3 ตัว: 932 | 2 ตัว: 32)
- 24/01/2567 : 7380 (3 ตัว: 380 | 2 ตัว: 80)
- 17/01/2567 : 1226 (3 ตัว: 226 | 2 ตัว: 26)
- 10/01/2567 : 8391 (3 ตัว: 391 | 2 ตัว: 91)
- 03/01/2567 : 3873 (3 ตัว: 873 | 2 ตัว: 73)
สถิติหวยลาว ปลายปี 2566
- 27/12/2566 : 8785 (3 ตัว: 785 | 2 ตัว: 85)
- 20/12/2566 : 9922 (3 ตัว: 922 | 2 ตัว: 22)
- 13/12/2566 : 2232 (3 ตัว: 232 | 2 ตัว: 32)
- 06/12/2566 : 4186 (3 ตัว: 186 | 2 ตัว: 86)
- 29/11/2566 : 5288 (3 ตัว: 288 | 2 ตัว: 88)
- 22/11/2566 : 4264 (3 ตัว: 264 | 2 ตัว: 64)
- 15/11/2566 : 5514 (3 ตัว: 514 | 2 ตัว: 14)
- 08/11/2566 : 7939 (3 ตัว: 939 | 2 ตัว: 39)
- 01/11/2566 : 5402 (3 ตัว: 402 | 2 ตัว: 02)
- 25/10/2566 : 0480 (3 ตัว: 480 | 2 ตัว: 80)
- 18/10/2566 : 6273 (3 ตัว: 273 | 2 ตัว: 73)
- 11/10/2566 : 9264 (3 ตัว: 264 | 2 ตัว: 64)
- 04/10/2566 : 9629 (3 ตัว: 629 | 2 ตัว: 29)
- 27/09/2566 : 0210 (3 ตัว: 210 | 2 ตัว: 10)
จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าเลข “41” และ “26” ปรากฏขึ้นค่อนข้างบ่อยในช่วงปี 2568 รวมถึงเลขท้ายที่ลงด้วย “22” และ “59” ก็มีสถิติที่น่าสนใจครับ
