หวยลาว

หวยลาววันนี้ 11 ก.พ. 69 เช็กสถิติ 121 งวด พบเลข 41 ครองแชมป์ออกบ่อย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 17:50 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 17:16 น.
83

วนกลับมาบรรจบในพุธที่สองของเดือนที่สอง กับการออกรางวัลหวยลาวพัฒนา งวดประจำวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 รับชมถ่ายทอดสดพร้อมตรวจผลรางวัลเลข 6 ตัว และสลาก 5/45 ครบถ้วนที่นี่

ปฏิทินเวียนกลับมาบรรจบอีกครั้งกับช่วงกลางสัปดาห์ที่เหล่านักเสี่ยงโชคเฝ้ารอคอย กับการออกรางวัล หวยลาวพัฒนา หรือสลากพัฒนาประจำงวดวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งถือเป็นวันพุธที่สองของเดือนกุมภาพันธ์พอดี บรรยากาศการลุ้นรางวัลในคืนนี้จึงคึกคักเป็นพิเศษ โดยจะเริ่มทำการประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับคอหวยที่กำลังมองหาแนวทางเพื่อลุ้นโชคกลางสัปดาห์ วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลสำคัญและช่องทางการตรวจผลรางวัลมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันแบบเรียลไทม์

ผลการออกรางวัลหวยลาวพัฒนา งวดประจำวันที่ 11 ก.พ. 69

  • เลข 6 ตัว : รอผล
  • เลข 5 ตัว : รอผล
  • เลข 4 ตัว : รอผล
  • เลข 3 ตัว : รอผล
  • เลข 2 ตัว : รอผล

ผลสลากพัฒนา 5/45

  • รอผล / รอผล / รอผล / รอผล / รอผล

ชมถ่ายทอดสดหวยลาว งวดวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569

สถิติหวยลาวย้อนหลัง 121 งวดเผยเลขที่ออกบ่อย
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวดวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569

สถิติหวยลาวที่ออกวันพุธย้อนหลัง 121 งวด

สรุปสถิติผลการออกรางวัลหวยลาวพัฒนาย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2567 จนถึงต้นปี 2569 รวบรวมข้อมูลเลขที่ออกบ่อยและผลรางวัลในแต่ละงวดไว้อย่างครบถ้วน ดังนี้

สถิติหวยลาว ปี 2569 (มกราคม – กุมภาพันธ์)

  • 04/02/2569 : 8073 (3 ตัว: 073 | 2 ตัว: 73)
  • 28/01/2569 : 3439 (3 ตัว: 439 | 2 ตัว: 39)
  • 21/01/2569 : 9685 (3 ตัว: 685 | 2 ตัว: 85)
  • 14/01/2569 : 8060 (3 ตัว: 060 | 2 ตัว: 60)
  • 07/01/2569 : 7653 (3 ตัว: 653 | 2 ตัว: 53)

สถิติหวยลาว ปี 2568

  • 31/12/2568 : 4541 (3 ตัว: 541 | 2 ตัว: 41)
  • 24/12/2568 : 4892 (3 ตัว: 892 | 2 ตัว: 92)
  • 17/12/2568 : 3099 (3 ตัว: 099 | 2 ตัว: 99)
  • 10/12/2568 : 7817 (3 ตัว: 817 | 2 ตัว: 17)
  • 03/12/2568 : 3798 (3 ตัว: 798 | 2 ตัว: 98)
  • 26/11/2568 : 5541 (3 ตัว: 541 | 2 ตัว: 41)
  • 19/11/2568 : 4322 (3 ตัว: 322 | 2 ตัว: 22)
  • 12/11/2568 : 1651 (3 ตัว: 651 | 2 ตัว: 51)
  • 05/11/2568 : 2926 (3 ตัว: 926 | 2 ตัว: 26)
  • 29/10/2568 : 2500 (3 ตัว: 500 | 2 ตัว: 00)
  • 22/10/2568 : 4918 (3 ตัว: 918 | 2 ตัว: 18)
  • 15/10/2568 : 9152 (3 ตัว: 152 | 2 ตัว: 52)
  • 08/10/2568 : 3946 (3 ตัว: 946 | 2 ตัว: 46)
  • 01/10/2568 : 9506 (3 ตัว: 506 | 2 ตัว: 06)
  • 24/09/2568 : 4415 (3 ตัว: 415 | 2 ตัว: 15)
  • 17/09/2568 : 0543 (3 ตัว: 543 | 2 ตัว: 43)
  • 10/09/2568 : 1709 (3 ตัว: 709 | 2 ตัว: 09)
  • 03/09/2568 : 0701 (3 ตัว: 701 | 2 ตัว: 01)
  • 27/08/2568 : 1541 (3 ตัว: 541 | 2 ตัว: 41)
  • 20/08/2568 : 0722 (3 ตัว: 722 | 2 ตัว: 22)
  • 13/08/2568 : 1934 (3 ตัว: 934 | 2 ตัว: 34)
  • 06/08/2568 : 9473 (3 ตัว: 473 | 2 ตัว: 73)
  • 30/07/2568 : 2872 (3 ตัว: 872 | 2 ตัว: 72)
  • 23/07/2568 : 0440 (3 ตัว: 440 | 2 ตัว: 40)
  • 16/07/2568 : 1037 (3 ตัว: 037 | 2 ตัว: 37)
  • 09/07/2568 : 6234 (3 ตัว: 234 | 2 ตัว: 34)
  • 02/07/2568 : 2206 (3 ตัว: 206 | 2 ตัว: 06)
  • 25/06/2568 : 3228 (3 ตัว: 228 | 2 ตัว: 28)
  • 18/06/2568 : 4822 (3 ตัว: 822 | 2 ตัว: 22)
  • 11/06/2568 : 2033 (3 ตัว: 033 | 2 ตัว: 33)
  • 04/06/2568 : 9626 (3 ตัว: 626 | 2 ตัว: 26)
  • 28/05/2568 : 6374 (3 ตัว: 374 | 2 ตัว: 74)
  • 21/05/2568 : 8789 (3 ตัว: 789 | 2 ตัว: 89)
  • 14/05/2568 : 7985 (3 ตัว: 985 | 2 ตัว: 85)
  • 07/05/2568 : 0827 (3 ตัว: 827 | 2 ตัว: 27)
  • 30/04/2568 : 9591 (3 ตัว: 591 | 2 ตัว: 91)
  • 23/04/2568 : 8112 (3 ตัว: 112 | 2 ตัว: 12)
  • 09/04/2568 : 5795 (3 ตัว: 795 | 2 ตัว: 95)
  • 02/04/2568 : 0609 (3 ตัว: 609 | 2 ตัว: 09)
  • 26/03/2568 : 1626 (3 ตัว: 626 | 2 ตัว: 26)
  • 19/03/2568 : 3164 (3 ตัว: 164 | 2 ตัว: 64)
  • 12/03/2568 : 9842 (3 ตัว: 842 | 2 ตัว: 42)
  • 05/03/2568 : 2160 (3 ตัว: 160 | 2 ตัว: 60)
  • 26/02/2568 : 8994 (3 ตัว: 994 | 2 ตัว: 94)
  • 19/02/2568 : 9681 (3 ตัว: 681 | 2 ตัว: 81)
  • 12/02/2568 : 6045 (3 ตัว: 045 | 2 ตัว: 45)
  • 05/02/2568 : 1810 (3 ตัว: 810 | 2 ตัว: 10)
  • 29/01/2568 : 7970 (3 ตัว: 970 | 2 ตัว: 70)
  • 22/01/2568 : 4361 (3 ตัว: 361 | 2 ตัว: 61)
  • 15/01/2568 : 5381 (3 ตัว: 381 | 2 ตัว: 81)
  • 08/01/2568 : 7449 (3 ตัว: 449 | 2 ตัว: 49)

สถิติหวยลาว ปี 2567

  • 25/12/2567 : 9989 (3 ตัว: 989 | 2 ตัว: 89)
  • 18/12/2567 : 3741 (3 ตัว: 741 | 2 ตัว: 41)
  • 11/12/2567 : 9318 (3 ตัว: 318 | 2 ตัว: 18)
  • 04/12/2567 : 6353 (3 ตัว: 353 | 2 ตัว: 53)
  • 27/11/2567 : 1480 (3 ตัว: 480 | 2 ตัว: 80)
  • 20/11/2567 : 5575 (3 ตัว: 575 | 2 ตัว: 75)
  • 13/11/2567 : 1433 (3 ตัว: 433 | 2 ตัว: 33)
  • 06/11/2567 : 1786 (3 ตัว: 786 | 2 ตัว: 86)
  • 30/10/2567 : 4614 (3 ตัว: 614 | 2 ตัว: 14)
  • 23/10/2567 : 3362 (3 ตัว: 362 | 2 ตัว: 62)
  • 16/10/2567 : 0079 (3 ตัว: 079 | 2 ตัว: 79)
  • 09/10/2567 : 8435 (3 ตัว: 435 | 2 ตัว: 35)
  • 02/10/2567 : 0489 (3 ตัว: 489 | 2 ตัว: 89)
  • 25/09/2567 : 4596 (3 ตัว: 596 | 2 ตัว: 96)
  • 18/09/2567 : 9865 (3 ตัว: 865 | 2 ตัว: 65)
  • 11/09/2567 : 0667 (3 ตัว: 667 | 2 ตัว: 67)
  • 04/09/2567 : 1157 (3 ตัว: 157 | 2 ตัว: 57)
  • 28/08/2567 : 8239 (3 ตัว: 239 | 2 ตัว: 39)
  • 21/08/2567 : 9359 (3 ตัว: 359 | 2 ตัว: 59)
  • 14/08/2567 : 1274 (3 ตัว: 274 | 2 ตัว: 74)
  • 07/08/2567 : 5402 (3 ตัว: 402 | 2 ตัว: 02)
  • 31/07/2567 : 3664 (3 ตัว: 664 | 2 ตัว: 64)
  • 24/07/2567 : 4324 (3 ตัว: 324 | 2 ตัว: 24)
  • 17/07/2567 : 5941 (3 ตัว: 941 | 2 ตัว: 41)
  • 10/07/2567 : 9018 (3 ตัว: 018 | 2 ตัว: 18)
  • 03/07/2567 : 0072 (3 ตัว: 072 | 2 ตัว: 72)
  • 26/06/2567 : 1619 (3 ตัว: 619 | 2 ตัว: 19)
  • 19/06/2567 : 5459 (3 ตัว: 459 | 2 ตัว: 59)
  • 12/06/2567 : 4883 (3 ตัว: 883 | 2 ตัว: 83)
  • 05/06/2567 : 1493 (3 ตัว: 493 | 2 ตัว: 93)
  • 29/05/2567 : 5419 (3 ตัว: 419 | 2 ตัว: 19)
  • 22/05/2567 : 3710 (3 ตัว: 710 | 2 ตัว: 10)
  • 15/05/2567 : 9902 (3 ตัว: 902 | 2 ตัว: 02)
  • 08/05/2567 : 6619 (3 ตัว: 619 | 2 ตัว: 19)
  • 24/04/2567 : 2552 (3 ตัว: 552 | 2 ตัว: 52)
  • 10/04/2567 : 4389 (3 ตัว: 389 | 2 ตัว: 89)
  • 03/04/2567 : 1959 (3 ตัว: 959 | 2 ตัว: 59)
  • 27/03/2567 : 0911 (3 ตัว: 911 | 2 ตัว: 11)
  • 20/03/2567 : 7706 (3 ตัว: 706 | 2 ตัว: 06)
  • 13/03/2567 : 1857 (3 ตัว: 857 | 2 ตัว: 57)
  • 06/03/2567 : 6478 (3 ตัว: 478 | 2 ตัว: 78)
  • 28/02/2567 : 6118 (3 ตัว: 118 | 2 ตัว: 18)
  • 21/02/2567 : 3890 (3 ตัว: 890 | 2 ตัว: 90)
  • 14/02/2567 : 7243 (3 ตัว: 243 | 2 ตัว: 43)
  • 07/02/2567 : 8368 (3 ตัว: 368 | 2 ตัว: 68)
  • 31/01/2567 : 8932 (3 ตัว: 932 | 2 ตัว: 32)
  • 24/01/2567 : 7380 (3 ตัว: 380 | 2 ตัว: 80)
  • 17/01/2567 : 1226 (3 ตัว: 226 | 2 ตัว: 26)
  • 10/01/2567 : 8391 (3 ตัว: 391 | 2 ตัว: 91)
  • 03/01/2567 : 3873 (3 ตัว: 873 | 2 ตัว: 73)

สถิติหวยลาว ปลายปี 2566

  • 27/12/2566 : 8785 (3 ตัว: 785 | 2 ตัว: 85)
  • 20/12/2566 : 9922 (3 ตัว: 922 | 2 ตัว: 22)
  • 13/12/2566 : 2232 (3 ตัว: 232 | 2 ตัว: 32)
  • 06/12/2566 : 4186 (3 ตัว: 186 | 2 ตัว: 86)
  • 29/11/2566 : 5288 (3 ตัว: 288 | 2 ตัว: 88)
  • 22/11/2566 : 4264 (3 ตัว: 264 | 2 ตัว: 64)
  • 15/11/2566 : 5514 (3 ตัว: 514 | 2 ตัว: 14)
  • 08/11/2566 : 7939 (3 ตัว: 939 | 2 ตัว: 39)
  • 01/11/2566 : 5402 (3 ตัว: 402 | 2 ตัว: 02)
  • 25/10/2566 : 0480 (3 ตัว: 480 | 2 ตัว: 80)
  • 18/10/2566 : 6273 (3 ตัว: 273 | 2 ตัว: 73)
  • 11/10/2566 : 9264 (3 ตัว: 264 | 2 ตัว: 64)
  • 04/10/2566 : 9629 (3 ตัว: 629 | 2 ตัว: 29)
  • 27/09/2566 : 0210 (3 ตัว: 210 | 2 ตัว: 10)

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าเลข “41” และ “26” ปรากฏขึ้นค่อนข้างบ่อยในช่วงปี 2568 รวมถึงเลขท้ายที่ลงด้วย “22” และ “59” ก็มีสถิติที่น่าสนใจครับ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บช.สอท. ออกประกาศเตือนสื่อและประชาชนในพื้นที่โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ข่าว

ตำรวจไซเบอร์ ประกาศ งดไลฟ์-งดแชร์พิกัด เหตุกราดยิงสงขลา หวั่นคนร้ายรู้ทัน

13 วินาที ที่แล้ว
เพจดังเผยคลิปวินาทีหนีตาย ชายคลั่งวัย 18 ปี ข่าว

คลิปนาทีหนีตาย ชายวัย 18 ถือปืนยาวบุก รร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ อ.หาดใหญ่

13 นาที ที่แล้ว
ล่าสุด! คนร้ายก่อเหตุ บุกโรงเรียน จับครู-นักเรียน เป็นตัวประกัน พบผู้บาดเจ็บ 1 ราย ข่าว

ล่าสุด! คนร้ายก่อเหตุ บุกโรงเรียน จับครู-นักเรียน เป็นตัวประกัน พบผู้บาดเจ็บ 1 ราย

15 นาที ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 11 ก.พ. 69 เช็กสถิติ 121 งวด พบเลข 41 ครองแชมป์ออกบ่อย

21 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ โปรดเกล้าฯ ให้ 3 นายทหาร พ้นจากหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ

36 นาที ที่แล้ว
โรงเรียนพะตงประธาน สงขลา มีการกราดยิง ข่าว

ด่วน! เกิดเหตุยิงครู-นร. เจ็บ ใน รร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ จับ ม.5 เป็นตัวประกัน ตร.ปิดล้อมจับผู้ก่อเหตุ

46 นาที ที่แล้ว
กกต. ชี้แจง หลังโซเชียลแชร์ หีบบัตรเลือกตั้ง โผล่ขายว่อนเน็ต ถึงซื้อมาก็ใช้จริงไม่ได้ ข่าวการเมือง

กกต. ชี้แจง หลังโซเชียลแชร์ หีบบัตรเลือกตั้ง โผล่ขายว่อนเน็ต ถึงซื้อมาก็ใช้จริงไม่ได้

51 นาที ที่แล้ว
กกต. ชี้แจงคลิปพัดลมติดแต่ไฟดับเกิดที่นนทบุรีไม่ใช่ชลบุรี ข่าวการเมือง

กกต. แจง คลิปพัดลมติดแต่ไฟมืด ยันเหตุเกิดที่นนทบุรีไม่ใช่ชลบุรี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ มงคลกิตติ์ ยอมรับรู้จัก แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. แต่ต้องทำหน้าที่ ข่าวการเมือง

พี่เต้ ยอมรับรู้จัก แหวง ไม่ได้เกลียดกัน แต่ต้องทำหน้าที่ ไล่บี้ กกต. ลาออกใน 7 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านไม่ทน! เจ้าหน้าที่เถียงสู้ ขานบัตรเสียมั่วซั่ว พาดูป้ายเป็นบัตรดี สุดท้ายเงิบ ข่าวการเมือง

ชาวบ้านไม่ทน! เจ้าหน้าที่เถียงสู้ ขานบัตรเสียแบบค้านสายตา พาดูป้ายเป็นบัตรดี สุดท้ายเงิบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. ปัดตกหลักฐานจากชลบุรี อ้างข้อมูลมาจากสื่อไม่ได้ถ่ายเอง ข่าวการเมือง

สะพัด กกต. ปัดตกหลักฐาน เลือกตั้งชลบุรี อ้าง ข้อมูลมาจากสื่อไม่ได้ถ่ายเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีเค Fastwork ตาสว่างชม เต้ มงคลกิตติ์ หลังบุกชลบุรีซัด กกต. ข่าว

ซีเค ตาสว่างชม พี่เต้ โคตรมีเสน่ห์ ลืมภาพจำคนเพี้ยน หลังบุกชลบุรีซัด กกต.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ไอติม ชี้พิรุธลือกตั้ง “ยอดผู้ใช้สิทธิไม่ตรงกัน” นับหมื่นใบ ส.ส.เขต-บัญชีรายชื่อ ห่างกันผิดปกติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดเศร้า! อาลัย &quot;หมอน้ำตาล&quot; ทีมแพทย์ รพ.อุทัยธานี เหยื่อรถตู้พุ่งชนรถหกล้อ ข่าว

สุดเศร้า! “หมอน้ำตาล” รพ.อุทัยธานี เหยื่อรถตู้พุ่งชนรถหกล้อ กว่าจะเรียนจบไม่ง่าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สรปุก” เปิดเผยสาเหตุสาวแว่น พุ่งเปิดหีบลงเสียงชลบุรีเขต 1 ย้ำทำไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่นแถลงขอโทษประชาชน ปมบัตรเลือกตั้งตกค้าง ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น ขอโทษประชาชน เจอบัตรเลือกตั้งตกค้าง 1 ใบ น้อมรับความผิด เร่งหาสาเหตุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อุบาทว์! รวบแม่ชาวอเมริกัน ฉีดอุจจาระเข้าสายน้ำเกลือลูก ขณะนอนโรงพยาบาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนๆ ช็อก! จองอึนอู นักแสดงซีรีส์ดัง เสียชีวิตในวัย 40 ปี เปิดโพสต์สุดท้าย 1 วันก่อนจากไป บันเทิงเกาหลี

แฟนๆ ช็อก! นักแสดงซีรีส์ดัง เสียชีวิตในวัย 40 ปี เปิดโพสต์สุดท้าย 1 วันก่อนจากไป

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทบ. บรรจุทายาท 2 วีรบุรุษชายแดนไทย-กัมพูชา รับราชการ สานต่อปณิธาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อญี่ปุ่นวิเคราะห์สาเหตุที่พรรคประชาชนแพ้ภูมิใจไทยจากคลิปเสียงหลุด ข่าวต่างประเทศ

สื่อญี่ปุ่น ชี้ สาเหตุ พรรคประชาชนแพ้ภูมิใจไทย เพราะคลิปเสียง “อังเคิล”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการออกกำลังกายแล้วปวดเข่า สุขภาพและการแพทย์

ออกกำลังกายแล้วปวดเข่า สัญญาณเตือนบอกโรคที่ควรรู้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สอบสวนกลาง ร่วมมือ อย.บุกทลายโกดัง ยาแก้ไอปลอม-น้ำกระท่อมกรอกมือ ยึดของกลางรวม 2.7 ล้าน ข่าว

บุกทลายโกดัง ยาแก้ไอปลอม-น้ำท่อมกรอกมือ ส่งขายภาคใต้ ยึดของกลางรวม 2.7 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวเน็ตขุดภาพ รถเมล์ 99 คัน จอดทิ้งตากแดดตากลม ท่าเรือแหลมฉบัง เกือบ 10 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธนกร” วอนหยุดยุยงปลุกปั่นให้บ้านเมืองวุ่นวาย ยกสาเหตุ “อนุทิน” ชนะ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยกเลิก ช้อปดีมีคืน 2569 ช็อกคนลดหย่อนภาษี รัฐอ้างได้ไม่คุ้มเสีย เศรษฐกิจ

ยกเลิก ช้อปดีมีคืน 2569 ช็อกคนลดหย่อนภาษี รัฐอ้างได้ไม่คุ้มเสีย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 17:50 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 17:16 น.
83
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บช.สอท. ออกประกาศเตือนสื่อและประชาชนในพื้นที่โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์

ตำรวจไซเบอร์ ประกาศ งดไลฟ์-งดแชร์พิกัด เหตุกราดยิงสงขลา หวั่นคนร้ายรู้ทัน

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569
เพจดังเผยคลิปวินาทีหนีตาย ชายคลั่งวัย 18 ปี

คลิปนาทีหนีตาย ชายวัย 18 ถือปืนยาวบุก รร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ อ.หาดใหญ่

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569
ล่าสุด! คนร้ายก่อเหตุ บุกโรงเรียน จับครู-นักเรียน เป็นตัวประกัน พบผู้บาดเจ็บ 1 ราย

ล่าสุด! คนร้ายก่อเหตุ บุกโรงเรียน จับครู-นักเรียน เป็นตัวประกัน พบผู้บาดเจ็บ 1 ราย

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569

ราชกิจจาฯ ประกาศ โปรดเกล้าฯ ให้ 3 นายทหาร พ้นจากหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button