หวยลาววันนี้ 16 ก.พ. 69 ล่าสุด ผลหวยลาวพัฒนา 6 ตัว และตำราฝัน 5/45
เกาะติดผลรางวัล หวยลาวพัฒนา ประจำงวดวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ลุ้นเลขเด็ด 6 ตัว และหวยตำราฝัน 5/45 อัปเดตสดๆ ที่นี่
เริ่มต้นสัปดาห์มหามงคลกับ วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 256″ ซึ่งตรงกับ วันจ่าย ในเทศกาลตรุษจีนพอดิบพอดี บรรยากาศการลุ้น หวยลาวพัฒนา (หวยพัดทะนา) งวดนี้จึงคึกคักเป็นพิเศษ คอหวยฝั่งไทยและลาวต่างเตรียมตัวรับทรัพย์ก้อนโตหลังเลิกงาน
ใครที่มีเลขเด็ดในมือ กำสลากไว้ให้แน่น! มาร่วมลุ้นผลรางวัลไปพร้อมกัน โดยการประกาศผลจะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ทีมงาน The Thaiger จะอัปเดตตัวเลขให้ท่านทราบทันทีที่ลูกบอลหมุนเสร็จ ครบถ้วนทั้งเลขนามสัตว์ เลข 6 ตัว และหวยตำราฝัน 5/45 ครับ
ผลหวยลาวพัฒนา งวดประจำวันที่ 16 ก.พ. 69
(เริ่มอัปเดตผลเวลา 20:30 น. เป็นต้นไป)
- เลข 6 ตัว : 943702
- เลข 5 ตัว : 43702
- เลข 4 ตัว : 3702
- เลข 3 ตัว : 702
- เลข 2 ตัว : 02
ผลสลากพัฒนา 5/45 (หวยตำราฝัน)
(เริ่มอัปเดตผลเวลา 20:30 น. เป็นต้นไป)
- 42 / 35 / 30 / 06 /10
ช่องทางถ่ายทอดสด หวยลาว 16 ก.พ. 69
สำหรับท่านที่ต้องการรับชมบรรยากาศการหมุนวงล้อสดๆ สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางหลัก ดังนี้
เริ่มเข้ารายการตั้งแต่เวลา 20:00 น. เป็นต้นไป
