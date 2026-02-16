หวยลาว

หวยลาววันนี้ 16 ก.พ. 69 ล่าสุด ผลหวยลาวพัฒนา 6 ตัว และตำราฝัน 5/45

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 17:04 น.| อัปเดต: 16 ก.พ. 2569 20:39 น.
2,709
บรรยากาศการลุ้นหวยลาว 16 ก.พ. 69 ที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น

เกาะติดผลรางวัล หวยลาวพัฒนา ประจำงวดวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ลุ้นเลขเด็ด 6 ตัว และหวยตำราฝัน 5/45 อัปเดตสดๆ ที่นี่

เริ่มต้นสัปดาห์มหามงคลกับ วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 256″ ซึ่งตรงกับ วันจ่าย ในเทศกาลตรุษจีนพอดิบพอดี บรรยากาศการลุ้น หวยลาวพัฒนา (หวยพัดทะนา) งวดนี้จึงคึกคักเป็นพิเศษ คอหวยฝั่งไทยและลาวต่างเตรียมตัวรับทรัพย์ก้อนโตหลังเลิกงาน

ใครที่มีเลขเด็ดในมือ กำสลากไว้ให้แน่น! มาร่วมลุ้นผลรางวัลไปพร้อมกัน โดยการประกาศผลจะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ทีมงาน The Thaiger จะอัปเดตตัวเลขให้ท่านทราบทันทีที่ลูกบอลหมุนเสร็จ ครบถ้วนทั้งเลขนามสัตว์ เลข 6 ตัว และหวยตำราฝัน 5/45 ครับ

ผลหวยลาวพัฒนา งวดประจำวันที่ 16 ก.พ. 69

(เริ่มอัปเดตผลเวลา 20:30 น. เป็นต้นไป)

  • เลข 6 ตัว : 943702
  • เลข 5 ตัว : 43702
  • เลข 4 ตัว : 3702
  • เลข 3 ตัว : 702
  • เลข 2 ตัว : 02

ผลสลากพัฒนา 5/45 (หวยตำราฝัน)

(เริ่มอัปเดตผลเวลา 20:30 น. เป็นต้นไป)

  • 42 / 35 / 30 / 06 /10

ช่องทางถ่ายทอดสด หวยลาว 16 ก.พ. 69

สำหรับท่านที่ต้องการรับชมบรรยากาศการหมุนวงล้อสดๆ สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางหลัก ดังนี้

เริ่มเข้ารายการตั้งแต่เวลา 20:00 น. เป็นต้นไป

ผู้คนรอผลหวยลาวพัฒนาในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หนุ่ม กะลา ยืนหนาวบนยอดดอย พร้อมแคปชันเกี่ยวกับราคาทองที่ไม่ขึ้นตามคาด บันเทิง

หนุ่ม กะลา ร้องลั่นดอย “ไหนใครบอกตรุษจีนทองจะขึ้น” หลังทุ่มหมดหน้าตัก 100 บาท

3 นาที ที่แล้ว
แจ๊คกี้ อาโพสเทล ประวัติ บันเทิง

“แจ็คกี้” สยบดราม่ารักต่างวัย 10 ปี “ครูซ เบ็คแฮม” ฟาดกลับจอมเสี้ยมไม่เลี้ยง

22 นาที ที่แล้ว
กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ใน 3 หน่วยเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใส ข่าวการเมือง

เลือกตั้ง 2569 วุ่นหนัก กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ 3 หน่วย ล่ามือมืดทิ้งใบขีดคะแนน

33 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก

36 นาที ที่แล้ว
ข่าวดารา

เปิดวาร์ป หมอต้น แฟนใหม่ เป้ย ปานวาด หล่อแถมเก่ง ดีกรีศัลยแพทย์เกียรตินิยม

59 นาที ที่แล้ว
ครูซ เบ็คแฮม วันเกิด 21 ปี บันเทิง

พ่อเบ็คยกบ้านฉลองวันเกิด “ครูซ” วัย 21 สุดเหวี่ยง ไร้เงา “บรู๊คลิน เบ็คแฮม”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ส่งกำลังใจ เอลวิสเมืองไทย วูบระหว่างขับรถ นำตัวส่ง ICU แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบอร์ปริศนา 0961750698 โทรเข้ามาถามข้อมูล เฉลยแล้ว มิจฉาชีพหรือของจริง? ข่าว

เบอร์ปริศนา 0961750698 โทรเข้ามาถามข้อมูล เฉลยแล้ว มิจฉาชีพหรือของจริง?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยรายละเอียดมือปืนกราดยิงสนามฮ็อกกี้ เพิ่งเข้ารับการแปลงเพศเมื่อปี 63

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มาร์คัส แรชฟอร์ด ส่อคัมแบ็กผีแดง? วงในชี้คนนี้กุญแจสำคัญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ่นยนต์จีน 2026 แสดงการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวราวกับจอมยุทธ์ในคลิปล่าสุด ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปอึ้ง จีนโชว์หุ่นยนต์กังฟู 2026 จัดกระบวนท่าครบชุด เคลื่อนไหวราวจอมยุทธ์จริงๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ แพ้เสียงในหัว บันเทิง

ตบะแตก! สรยุทธ แพ้เสียงในหัว หลุดควายตัวโต ปม “เลเซอร์ไอดี” พรรคส้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายธรรมราช ซัดคนกรุงเทพเลือกพรรคส้มไม่ได้ฉลาด ข่าวการเมือง

ทนายธรรมราช ซัดคนกทม. เลือกพรรคส้ม โง่ถูกปั่นหัว ด้อยค่าสถาบัน-ทหาร ฝันจะเจริญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ตรีนุช” เผยแรงงานเขมรตกค้าง 1 แสนชีวิต ยังส่งกลับไม่ได้ กระทบหลายส่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานเจ้าของวลีเด็ด &quot;โสดแล้วงานเยอะ&quot; บันเทิง

อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานวลีเด็ด “โสดแล้วงานเยอะ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่ศรี” ยื่น กกต. ยุบพรรคประชาชน ปมใช้ IO เคลื่อนไหวทางการเมือง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแฟ้มคดีเลือด ฆ่ายกครัวในไทย ฆาตกรรมอำมหิต เมื่อคนใกล้ตัวกลายเป็นมัจจุราช ข่าวอาชญากรรม

เปิดแฟ้มคดีเลือด ฆ่ายกครัวในไทย ฆาตกรรมอำมหิต เมื่อคนใกล้ตัวกลายเป็นมัจจุราช

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส-อนุทิน” ลาประชุม ครม. แพ็คคู่ จับตาคุยร่วมจัดตั้งรัฐบาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ว่อนคลิปฉาว นทท.ฝรั่ง “ร่วมรัก” กลางทะเลพัทยา ไม่สนสายตาคนยืนดู

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัยรุ่นกัมพูชาและวัยรุ่นเกาหลีเกิดการปะทะกันกลางห้างเมืองคย็องจู ข่าวต่างประเทศ

คลิปว่อน มวยคู่เอก แรงงานกัมพูชา ปะทะ วัยรุ่นเกาหลี กลางห้างเมืองคย็องจู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพท ณปภา ประกาศข่าวดีท้องลูกคนที่ 2 บันเทิง

แพท ณปภา ท้องลูกคนที่ 2 ‘พ่อพี’ ดีใจมาก-ยิ้มไม่หุบ เผยช็อตเด็ดเบบี๋ก่ายหน้าผาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ชาวเน็ตเดือด สับภาพใหม่ “ลิซ่า” เที่ยวน้ำตก ซัดชุดเดียวเที่ยวทั่วไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคอร์รี่ แอนน์ โดนัลด์สัน นักเต้นอังกฤษเสียชีวิต บันเทิง

ปิดม่านนักเต้น BGT เคอร์รี-แอนน์ โดนัลด์สัน วัย 38 เสียชีวิตสลดหลังมรสุมคดีความ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รามีโล เดอ กุซมาน นางงามถูกยิงต่อหน้าลูก ข่าวต่างประเทศ

มือปืนบุกยิงนางงาม รัวกระสุนใส่ ดับต่อหน้าลูก 3 คน คาดปมสังหาร แคมเปญต้านบูลลี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิวนิว เอวเด้ง ลั่นแรง &quot;ใครกันแน่กำลังสร้างภาพ?&quot; หลัง ครูไพบูลย์ ถูกแฉซ้อมแฟนเก่า ข่าวดารา

นิวนิว เอวเด้ง ลั่นแรง “ใครกันแน่กำลังสร้างภาพ?” หลัง ครูไพบูลย์ ถูกแฉซ้อมแฟนเก่า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 17:04 น.| อัปเดต: 16 ก.พ. 2569 20:39 น.
2,709
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หนุ่ม กะลา ยืนหนาวบนยอดดอย พร้อมแคปชันเกี่ยวกับราคาทองที่ไม่ขึ้นตามคาด

หนุ่ม กะลา ร้องลั่นดอย “ไหนใครบอกตรุษจีนทองจะขึ้น” หลังทุ่มหมดหน้าตัก 100 บาท

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
แจ๊คกี้ อาโพสเทล ประวัติ

“แจ็คกี้” สยบดราม่ารักต่างวัย 10 ปี “ครูซ เบ็คแฮม” ฟาดกลับจอมเสี้ยมไม่เลี้ยง

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ใน 3 หน่วยเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใส

เลือกตั้ง 2569 วุ่นหนัก กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ 3 หน่วย ล่ามือมืดทิ้งใบขีดคะแนน

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก

เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button