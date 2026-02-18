หวยลาว

หวยลาววันนี้ 18 ก.พ. 69 เช็กสถิติย้อนหลัง หวยออกวันที่ 18 พบเลขเบิ้ลเพียบ

เผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 20:55 น.
4,220
ผลหวยลาวพัฒนา งวดประจำวันที่ 18 ก.พ. 69

ตรวจผลหวยลาวพัฒนางวดนี้ พร้อมเจาะลึกสถิติเลขเด็ดที่เคยออกวันที่ 18 ย้อนหลังให้นักเสี่ยงโชคได้ลุ้นกันตัวโก่ง

เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งสำหรับวันแห่งความหวังของนักเสี่ยงโชคฝั่งโขงกับ หวยลาว 18 ก.พ. 69 ซึ่งตรงกับคืนวันพุธกลางสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน หลังจากที่พวกเราเพิ่งจะผ่านพ้นเทศกาลแห่งความสุขอย่างตรุษจีนและวาเลนไทน์กันมาหมาด ๆ เชื่อว่าหลายคนคงกำลังมองหาแนวทางเลขเด็ดเพื่อลุ้นรางวัลใหญ่กันอย่างใจจดใจจ่อ

ผลหวยลาวพัฒนา งวดประจำวันที่ 18 ก.พ. 69 (ถ่ายทอดสด)

สำหรับการออกรางวัลหวยลาวพัฒนางวดนี้จะเริ่มถ่ายทอดสดสัญญาณภาพบรรยากาศการหมุนวงล้อตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง สถานีโทรทัศน์แห่งชาติลาวช่อง 1 หรือ LNTV1 รวมถึงช่องทางออนไลน์ยอดฮิตอย่าง ยูทูบ Thai Lottery

ผลรางวัลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเลข 6 ตัว เลข 5 ตัว เลข 4 ตัว รวมถึงเลขท้าย 3 ตัวและ 2 ตัว จะทยอยประกาศออกมาให้ทราบกันครบถ้วนในช่วงเวลาประมาณ 20.30 น.

  • 606209
  • 06209
  • 6209
  • 209
  • 09
  • 9

ผลสลากพัฒนา 5/45

(เริ่มอัปเดตผลเวลา 20:30 น. เป็นต้นไป)

  • 37 / 09 / 30 / 19 / 24

สรุปสถิติหวยลาว ออกวันที่ 18 (ย้อนหลัง 27 งวด)

จำนวนข้อมูลทั้งหมด: 27 งวด (ตั้งแต่ พ.ค. 63 – ส.ค. 68)

ปี 2568 (4 งวด)

  • 18 ส.ค. 68 | 9795 | 95

  • 18 ก.ค. 68 | 4269 | 69

  • 18 มิ.ย. 68 | 4822 | 22 (เบิ้ล)

  • 18 เม.ย. 68 | 5116 | 16

ปี 2567 (5 งวด)

  • 18 ธ.ค. 67 | 3741 | 41

  • 18 พ.ย. 67 | 2810 | 10

  • 18 ต.ค. 67 | 0741 | 41 (ออกซ้ำ 3 ตัวท้าย 741)

  • 18 ก.ย. 67 | 9865 | 65

  • 18 มี.ค. 67 | 8302 | 02

ปี 2566 (5 งวด)

  • 18 ธ.ค. 66 | 9024 | 24

  • 18 ต.ค. 66 | 6273 | 73

  • 18 ก.ย. 66 | 4700 | 00 (เบิ้ล)

  • 18 ส.ค. 66 | 9344 | 44 (เบิ้ล)

  • 18 ม.ค. 66 | 4765 | 65

ปี 2565 (6 งวด)

  • 18 พ.ย. 65 | 3937 | 37

  • 18 ก.ค. 65 | 6975 | 75

  • 18 พ.ค. 65 | 6199 | 99 (เบิ้ล)

  • 18 เม.ย. 65 | 5169 | 69

  • 18 มี.ค. 65 | 7642 | 42

  • 18 ก.พ. 65 | 5500 | 00 (เบิ้ล)

ปี 2564 (4 งวด)

  • 18 ต.ค. 64 | 8866 | 66 (เบิ้ล)

  • 18 มี.ค. 64 | 6672 | 72

  • 18 ก.พ. 64 | 6608 | 08

  • 18 ม.ค. 64 | 8777 | 77 (เบิ้ล)

ปี 2563 (3 งวด)

  • 18 พ.ย. 63 | 0819 | 19

  • 18 มิ.ย. 63 | 9336 | 36

  • 18 พ.ค. 63 | 4073 | 73

เลขท้าย 2 ตัว ที่ออกซ้ำบ่อยที่สุด จากทั้งหมด 27 งวด มีเลขที่ออกซ้ำกัน 2 ครั้ง ดังนี้

  • 00 (ออก 2 ครั้ง)

  • 41 (ออก 2 ครั้ง)

  • 65 (ออก 2 ครั้ง)

  • 69 (ออก 2 ครั้ง)

  • 73 (ออก 2 ครั้ง)

ไฮไลต์พิเศษ! เลข 3 ตัวแตกซ้ำ มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจมากในปี 2567 คือเลข 3 ตัวท้าย ออกเลขเดิมเป๊ะ ๆ ถึง 2 งวด (ห่างกันแค่เดือนเดียว) คือ 741 (ออกเมื่อ 18/12/2567 และ 18/10/2567)

วันที่ 18 ถือเป็นวันที่มี “เลขเบิ้ล” ออกบ่อยพอสมควร (7 ครั้ง จาก 27 งวด คิดเป็นประมาณ 26%)

  • 22, 44, 99, 00 (2 ครั้ง), 66, 77

