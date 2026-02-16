หวยลาว

สถิติหวยลาว ชน “วันตรุษจีน” ย้อนหลัง 1 งวด ปี 2568 เช็กเลยงวดไหนออกตรงบ้าง

เจาะลึกข้อมูลปี 2010–2026 ปีไหนบ้างที่ วันตรุษจีน เวียนมาบรรจบตรงกับวันหวยออก (จันทร์/พุธ/ศุกร์) พร้อมเผยผลรางวัลหวยลาวงวดล่าสุดที่มีข้อมูลในระบบว่าออกตรงวันตรุษจีน

เทศกาล “ตรุษจีน” หรือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติ ถือเป็นวันมงคลที่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวลาวนิยมเสี่ยงโชคเพื่อรับทรัพย์ก้อนโต แต่รู้หรือไม่ว่า? ไม่ใช่ทุกปีที่ หวยลาวพัฒนา จะออกรางวัลตรงกับวันตรุษจีนพอดี เนื่องจากวันตรุษจีนจะเปลี่ยนไปตามปฏิทินจันทรคติ ในขณะที่หวยลาวออกรางวัลประจำวัน จันทร์, พุธ และ ศุกร์ ดังนั้น จึงมีเพียงบางปีเท่านั้นที่ “วันเที่ยว” (ชิวอิก) จะตรงกับวันออกรางวัลเป๊ะ ๆ

เช็กย้อนหลัง! ตรุษจีนปีไหน “ชน” วันหวยออกบ้าง (2010–2026)

จากการรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง 17 ปี (ค.ศ. 2553 – 2569) พบว่ามีเพียง 6 ครั้ง เท่านั้นที่วันตรุษจีนตรงกับวันออกรางวัลหวยลาว คิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 35% ดังนี้

  • ปี 2010 : 14 ก.พ. (วันอาทิตย์) — ❌ ไม่ตรงวันออกรางวัล
  • ปี 2011 : 3 ก.พ. (วันพฤหัสบดี) — ❌ ไม่ตรงวันออกรางวัล
  • ปี 2012 : 23 ม.ค. (วันจันทร์) — ✅ ตรงวันออกรางวัล
  • ปี 2013 : 10 ก.พ. (วันอาทิตย์) — ❌ ไม่ตรงวันออกรางวัล
  • ปี 2014 : 31 ม.ค. (วันศุกร์) — ✅ ตรงวันออกรางวัล
  • ปี 2015 : 19 ก.พ. (วันพฤหัสบดี) — ❌ ไม่ตรงวันออกรางวัล
  • ปี 2016 : 8 ก.พ. (วันจันทร์) — ✅ ตรงวันออกรางวัล
  • ปี 2017 : 28 ม.ค. (วันเสาร์) — ❌ ไม่ตรงวันออกรางวัล
  • ปี 2018 : 16 ก.พ. (วันศุกร์) — ✅ ตรงวันออกรางวัล
  • ปี 2019 : 5 ก.พ. (วันอังคาร) — ❌ ไม่ตรงวันออกรางวัล
  • ปี 2020 : 25 ม.ค. (วันเสาร์) — ❌ ไม่ตรงวันออกรางวัล
  • ปี 2021 : 12 ก.พ. (วันศุกร์) — ✅ ตรงวันออกรางวัล
  • ปี 2022 : 1 ก.พ. (วันอังคาร) — ❌ ไม่ตรงวันออกรางวัล
  • ปี 2023 : 22 ม.ค. (วันอาทิตย์) — ❌ ไม่ตรงวันออกรางวัล
  • ปี 2024 : 10 ก.พ. (วันเสาร์) — ❌ ไม่ตรงวันออกรางวัล
  • ปี 2025 : 29 ม.ค. (วันพุธ) — ✅ ตรงวันออกรางวัล (ล่าสุด)
  • ปี 2026 : 17 ก.พ. (วันอังคาร) — ❌ ไม่ตรงวันออกรางวัล

หวยลาววันนี้ 16 ก.พ. 69 ล่าสุด ผลหวยลาวพัฒนา 6 ตัว และตำราฝัน 5/45

ย้อนรอยผลงาน! หวยลาว “งวดตรุษจีน” ล่าสุด (2568)

สำหรับงวดที่ตรงกับวันตรุษจีนล่าสุด คือ งวดวันพุธที่ 29 มกราคม 2568 (ตรุษจีน 2025) ผลการออกรางวัลมีดังนี้

งวดวันพุธที่ 29 มกราคม 2568

  • หวยลาว 6 ตัว: 137970
  • หวยลาว 5 ตัว: 37970
  • หวยลาว 4 ตัว: 7970
  • หวยลาว 3 ตัว: 970
  • หวยลาว 2 ตัว: 70
  • สลากพัฒนา 5/45: 35, 38, 04, 10, 30

สำหรับผลรางวัลในปีก่อนหน้า (เช่น 2555, 2557, 2559) เนื่องจากระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์หวยลาวในอดีตมีการเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงได้ยากในปัจจุบัน การตรวจสอบผลย้อนหลังจึงทำได้จำกัด แต่สำหรับปีล่าสุด (2568) ถือเป็นสถิติที่ชัดเจนที่สุดว่า “เลขมงคล” ในวันตรุษจีนมีทิศทางเป็นอย่างไร

