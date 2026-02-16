สถิติหวยลาว ชน “วันตรุษจีน” ย้อนหลัง 1 งวด ปี 2568 เช็กเลยงวดไหนออกตรงบ้าง
เจาะลึกข้อมูลปี 2010–2026 ปีไหนบ้างที่ วันตรุษจีน เวียนมาบรรจบตรงกับวันหวยออก (จันทร์/พุธ/ศุกร์) พร้อมเผยผลรางวัลหวยลาวงวดล่าสุดที่มีข้อมูลในระบบว่าออกตรงวันตรุษจีน
เทศกาล “ตรุษจีน” หรือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติ ถือเป็นวันมงคลที่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวลาวนิยมเสี่ยงโชคเพื่อรับทรัพย์ก้อนโต แต่รู้หรือไม่ว่า? ไม่ใช่ทุกปีที่ หวยลาวพัฒนา จะออกรางวัลตรงกับวันตรุษจีนพอดี เนื่องจากวันตรุษจีนจะเปลี่ยนไปตามปฏิทินจันทรคติ ในขณะที่หวยลาวออกรางวัลประจำวัน จันทร์, พุธ และ ศุกร์ ดังนั้น จึงมีเพียงบางปีเท่านั้นที่ “วันเที่ยว” (ชิวอิก) จะตรงกับวันออกรางวัลเป๊ะ ๆ
เช็กย้อนหลัง! ตรุษจีนปีไหน “ชน” วันหวยออกบ้าง (2010–2026)
จากการรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง 17 ปี (ค.ศ. 2553 – 2569) พบว่ามีเพียง 6 ครั้ง เท่านั้นที่วันตรุษจีนตรงกับวันออกรางวัลหวยลาว คิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 35% ดังนี้
- ปี 2010 : 14 ก.พ. (วันอาทิตย์) — ❌ ไม่ตรงวันออกรางวัล
- ปี 2011 : 3 ก.พ. (วันพฤหัสบดี) — ❌ ไม่ตรงวันออกรางวัล
- ปี 2012 : 23 ม.ค. (วันจันทร์) — ✅ ตรงวันออกรางวัล
- ปี 2013 : 10 ก.พ. (วันอาทิตย์) — ❌ ไม่ตรงวันออกรางวัล
- ปี 2014 : 31 ม.ค. (วันศุกร์) — ✅ ตรงวันออกรางวัล
- ปี 2015 : 19 ก.พ. (วันพฤหัสบดี) — ❌ ไม่ตรงวันออกรางวัล
- ปี 2016 : 8 ก.พ. (วันจันทร์) — ✅ ตรงวันออกรางวัล
- ปี 2017 : 28 ม.ค. (วันเสาร์) — ❌ ไม่ตรงวันออกรางวัล
- ปี 2018 : 16 ก.พ. (วันศุกร์) — ✅ ตรงวันออกรางวัล
- ปี 2019 : 5 ก.พ. (วันอังคาร) — ❌ ไม่ตรงวันออกรางวัล
- ปี 2020 : 25 ม.ค. (วันเสาร์) — ❌ ไม่ตรงวันออกรางวัล
- ปี 2021 : 12 ก.พ. (วันศุกร์) — ✅ ตรงวันออกรางวัล
- ปี 2022 : 1 ก.พ. (วันอังคาร) — ❌ ไม่ตรงวันออกรางวัล
- ปี 2023 : 22 ม.ค. (วันอาทิตย์) — ❌ ไม่ตรงวันออกรางวัล
- ปี 2024 : 10 ก.พ. (วันเสาร์) — ❌ ไม่ตรงวันออกรางวัล
- ปี 2025 : 29 ม.ค. (วันพุธ) — ✅ ตรงวันออกรางวัล (ล่าสุด)
- ปี 2026 : 17 ก.พ. (วันอังคาร) — ❌ ไม่ตรงวันออกรางวัล
หวยลาววันนี้ 16 ก.พ. 69 ล่าสุด ผลหวยลาวพัฒนา 6 ตัว และตำราฝัน 5/45
ย้อนรอยผลงาน! หวยลาว “งวดตรุษจีน” ล่าสุด (2568)
สำหรับงวดที่ตรงกับวันตรุษจีนล่าสุด คือ งวดวันพุธที่ 29 มกราคม 2568 (ตรุษจีน 2025) ผลการออกรางวัลมีดังนี้
งวดวันพุธที่ 29 มกราคม 2568
- หวยลาว 6 ตัว: 137970
- หวยลาว 5 ตัว: 37970
- หวยลาว 4 ตัว: 7970
- หวยลาว 3 ตัว: 970
- หวยลาว 2 ตัว: 70
- สลากพัฒนา 5/45: 35, 38, 04, 10, 30
สำหรับผลรางวัลในปีก่อนหน้า (เช่น 2555, 2557, 2559) เนื่องจากระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์หวยลาวในอดีตมีการเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงได้ยากในปัจจุบัน การตรวจสอบผลย้อนหลังจึงทำได้จำกัด แต่สำหรับปีล่าสุด (2568) ถือเป็นสถิติที่ชัดเจนที่สุดว่า “เลขมงคล” ในวันตรุษจีนมีทิศทางเป็นอย่างไร
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล
- ถ่ายทอดสดหวย 16 ก.พ. 69 อัปเตตล่าสุด ครบทุกรางวัล ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ลุ้นรางวัลที่ 1 และหวย N3
- สลากดิจิทัลแตก 174 ล้าน เศรษฐีใหม่เฮลั่น รับเละคนเดียว 20 ใบ รวย 120 ล้าน ตรวจหวย 16 ก.พ. 69
ติดตาม The Thaiger บน Google News: