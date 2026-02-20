ช็อก ผู้ร่วมก่อตั้ง ASOS มหาเศรษฐีอังกฤษ พลัดตกคอนโดหรูพัทยาเสียชีวิต
กลายเป็นข่าวใหญ่ที่สื่อต่างประเทศให้ความสนใจอย่างมาก เควนติน กริฟฟิทส์ (Quentin Griffiths) วัย 58 ปี มหาเศรษฐีชาวอังกฤษ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งอาณาจักรแฟชั่นออนไลน์ชื่อดังระดับโลกอย่าง ASOS พลัดตกจากชั้น 17 ของคอนโดมิเนียมส่วนตัวในเมืองพัทยาเสียชีวิต
เดลิเมล์ รายงานว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างของเขาอยู่ที่พื้นด้านล่างอาคาร จากการตรวจสอบเบื้องต้นภายในห้องพักไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือการรื้อค้นสิ่งของ อย่างไรก็ตาม ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นเรื่องการฆาตกรรมหรือการกระทำให้เสียชีวิตทิ้งไป ต้องรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดซึ่งอาจใช้เวลานานหลายเดือนเพื่อระบุสาเหตุการตายที่แน่ชัด
ประเด็นที่น่าจับตามองคือ กริฟฟิทส์กำลังมีคดีความฟ้องร้องอย่างหนักกับอดีตภรรยาชาวไทย เธอแจ้งความกล่าวหาว่าเขายักยอกเงินกว่า 5 แสนปอนด์ (ประมาณ 22 ล้านบาท) จากบริษัทที่เคยทำร่วมกัน รวมถึงข้อหาปลอมแปลงเอกสารเพื่อขายที่ดินและหุ้นโดยที่เธอไม่รู้เรื่อง ซึ่งก่อนหน้านี้กริฟฟิทส์เคยถูกตำรวจควบคุมตัวไปสอบสวนแต่เขาให้การปฏิเสธ ก่อนภถูกปล่อยตัวออกมา
สำหรับประวัติของ เควนติน กริฟฟิทส์ เขาคือหนึ่งในหัวเรือใหญ่ที่ร่วมปั้น ASOS มาตั้งแต่ปี 2000 จนกลายเป็นธุรกิจมูลค่าแสนล้านบาทที่มีลูกค้าเป็นคนดังระดับโลกอย่าง เจ้าหญิงแห่งเวลส์ และ มิเชล โอบามา ก่อนที่เขาจะตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและย้ายมาพำนักที่ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2007
กริฟฟิทส์มีลูกทั้งหมด 3 คน โดย 2 คนหลังเกิดกับอดีตภรรยาชาวไทยที่แยกทางกันไปเมื่อหลายปีก่อน เพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดต่างบอกว่าการเสียชีวิตครั้งนี้เป็นเรื่องที่ลึกลับ น่าสงสัยอย่างยิ่ง ซึ่งต้องรอการขยายผลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป
