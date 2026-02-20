ข่าวต่างประเทศ

โลกอาจไม่มี NVIDIA! เจนเซน หวง เล่าชีวิตวัยเด็กในไทย แต่ต้องบินไปอเมริกา เพราะเหตุนี้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 17:30 น.| อัปเดต: 20 ก.พ. 2569 15:08 น.
66
โลกอาจไม่มี NVIDIA! เจนเซน หวง เล่าชีวิตวัยเด็กในไทย แต่ต้องบินไปอเมริกา เพราะเหตุนี้

โลกอาจไม่มี NVIDIA! เจนเซน หวง เล่าอดีตวัยเด็กในไทย ก่อนเจอวิกฤตสถานการณ์บ้านเมือง จนต้องอพยพไปอเมริกา จุดเปลี่ยนสำคัญสู่การสร้างอาณาจักรชิป

เจนเซน หวง (Jensen Huang) ผู้ก่อตั้งบริษัท Nvidia ผู้ผลิตชิปยักษ์ใหญ่ระดับโลก เปิดเผยเรื่องราวชีวิตในอดีตผ่านรายการ Joe Rogan Experience เมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา โดยเล่าถึงช่วงเวลาในวัยเด็กที่เคยเดินทางมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย ก่อนที่จะต้องอพยพไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และสร้างตำนานบทใหม่ในวงการเทคโนโลยีระดับโลก

“คุณรู้ไหม ฉันเป็นผู้อพยพ พ่อกับแม่ส่งพี่ชายและฉันมาที่นี่ก่อน ตอนนั้นเราอยู่ที่ประเทศไทย ฉันเกิดที่ไต้หวัน แต่พ่อได้งานทำที่ไทย พ่อเป็นวิศวกรเคมีและเครื่องมือวัด เป็นวิศวกรที่เก่งมากๆ งานของพ่อคือการไปบุกเบิกสร้างโรงกลั่นน้ำมัน เราก็เลยย้ายมาไทย และใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯ”

“น่าจะช่วงประมาณปี 1973 หรือ 1974 คุณก็รู้ว่าประเทศไทยมักจะมีการทำรัฐประหารอยู่บ่อยๆ ทหารออกมายึดอำนาจ แล้วจู่ๆ วันหนึ่งก็มีรถถังและทหารเต็มถนน พ่อกับแม่เลยคิดว่าที่นี่คงไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆ”

“พ่อกับแม่ก็เลยติดต่อไปหาลุง ลุงอาศัยอยู่ที่เมืองทาโคมา รัฐวอชิงตัน ซึ่งเราไม่เคยเจอหน้าลุงมาก่อนเลย แล้วพ่อกับแม่ก็ส่งพวกเราไปอยู่กับลุง”

เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ครอบครัวต้องตัดสินใจส่งเด็กชายวัย 9 ขวบ พร้อมกับพี่น้องคนอื่น ๆ เดินทางข้ามทวีปไปยังสหรัฐอเมริกา เพื่อไปอาศัยอยู่กับลุงและป้าที่ได้อพยพย้ายถิ่นฐานไปตั้งรกรากอยู่ที่นั่นก่อนหน้านั้น

เจนเซน หวง ซีอีโอ NVIDIA เล่าอดีตในไทย
YT/ PowerfulJRE

เส้นทางความสำเร็จในสหรัฐอเมริกา

การใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น เจนเซน หวง มีความหลงใหลในเทคโนโลยีมาตั้งแต่เด็กและตั้งใจทำทุกสิ่งอย่างเต็มที่ ไม่เว้นแม้แต่ด้านกีฬา เมื่ออายุ 15 ปี สามารถลงแข่งขันเทนนิสและคว้าลำดับที่ 3 ในรายการ U.S. Open Table Tennis Championship มาครองได้สำเร็จ ควบคู่ไปกับความสนใจด้านคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม โดยมุ่งมั่นเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างขะมักเขม้น

ความมุ่งมั่นส่งผลให้ เจนเซน หวง สอบเข้าศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัย Oregon State และเรียนต่อระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ด้วยความใฝ่ฝันที่อยากจะทำงานในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ หลังจากสำเร็จการศึกษาได้เริ่มต้นทำงานเป็นวิศวกรที่บริษัท Advanced Micro Devices (AMD)

เมื่อทำงานไปได้ระยะหนึ่ง เจนเซน หวง เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานประจำและมีความใฝ่ฝันอยากจะสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง ในปี 1993 จึงตัดสินใจลาออกจากบริษัท AMD และจับมือกับเพื่อนอีก 2 คน คือ Chris Malachowsky และ Curtis Priem ร่วมกันก่อตั้งบริษัท NVIDIA ขึ้นมา เพื่อเป้าหมายในการผลิตชิปกราฟิกสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจนประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หวยลาว สลากพัฒนาตรงวันไหว้เทพเจ้าจีน 20 กุมภาพันธ์ 2569 พบสถิติออกตรงงวดเพียง 2 ครั้งในรอบหลายปี พร้อมย้ำเตือนการเสี่ยงโชคมีความตื่นเต้นแต่ควรลงทุนอย่างมีสติ หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ย้อนหลัง 2 งวด ต้อนรับวันที่ 20 ก.พ. 69

2 นาที ที่แล้ว
สวนสัตว์ออกแถลงการณ์ พันซ์คุง ลิงหิมะถูกลาก ข่าวต่างประเทศ

สวนสัตว์โต้ดราม่า พันซ์คุงถูกลิงลากพื้น ร้องเสียงหลง วิ่งหนีกอดตุ๊กตา ยันไม่ได้ทำรุนแรง

31 นาที ที่แล้ว
ผลหวยลาว งวดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 20 ก.พ. 69 ตรงวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ เช็กสถิติหวยออกวันศุกร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โลกอาจไม่มี NVIDIA! เจนเซน หวง เล่าชีวิตวัยเด็กในไทย แต่ต้องบินไปอเมริกา เพราะเหตุนี้ ข่าวต่างประเทศ

โลกอาจไม่มี NVIDIA! เจนเซน หวง เล่าชีวิตวัยเด็กในไทย แต่ต้องบินไปอเมริกา เพราะเหตุนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิงสาวดับสลด หลังกินยาพาราแก้ปวดฟัน จนเป็นพิษ ไตวาย เหตุเพราะกินแบบนี้ ข่าวต่างประเทศ

หญิงสาวดับสลด หลังกินยาพาราแก้ปวดฟัน จนเป็นพิษ ไตวาย เหตุเพราะกินแบบนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด หวยสัญจรสุราษฎร์ธานี 1 มี.ค. 69 สถิติหวยออกต่างจังหวัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกบ้านร้องสื่อ ซื้อคอนโดหรูติดทะเล 13 ล้าน แอร์ไม่เย็น แถมน้ำท่วมห้อง โครงการปัดรับผิดชอบ ข่าว

ลูกบ้านร้องสื่อ ซื้อคอนโดหรูติดทะเล 13 ล้าน แอร์ไม่เย็น แถมน้ำท่วมห้อง โครงการปัดรับผิดชอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 20 ก.พ. 69 จับตาประกาศสมาคมค้าทองคำ เศรษฐกิจ

ทองพุ่งรับวันศุกร์! ราคาทองวันนี้ 20 ก.พ. 69 ครั้งที่ 28 ปรับขึ้น รูปพรรณ 75,100 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปฏิทินสอบ ก.พ. 69 e-Exam เตรียมตัวสอบภาค ก. เช็ก 8 ขั้นตอนสำคัญ ข่าว

ปฏิทินสอบ ก.พ. 69 e-Exam เตรียมตัวสอบภาค ก. เช็ก 8 ขั้นตอนสำคัญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ซีเค เจิง&quot; ลั่น ปริญญาไม่สำคัญแล้ว เตือนคนรุ่นใหม่ให้ค่าน้อยลง สร้างผลงานให้มากขึ้น ข่าว

“ซีเค เจิง” ลั่น ปริญญาไม่สำคัญแล้ว คนรุ่นใหม่ควรให้ค่าน้อยลง สร้างผลงานให้มากขึ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? แม่ตั๊ก กรกนก พูดถึงเรื่อง “การหย่า” แฟนคลับส่งกำลังใจเพียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกสมาคมฯ หนังสือ จี้ เดอะโกสท์-อาร์ต เชียงราย ขอโทษ ข่าว

นายกสมาคมฯ หนังสือ จี้ เดอะโกสท์-อาร์ต เชียงราย ขอโทษ-จ่ายค่าลิขสิทธิ์ ปมก๊อปนิยาย ภาคินัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุกรวบเจ้าอาวาส วัดดังโคราช ขืนใจเด็กวัย 13 คาหอระฆัง ขณะช่วยงานวัด จนป่วยซึมเศร้า ข่าว

รวบเจ้าอาวาส วัดดังโคราช ขืนใจเด็กวัย 13 คาหอระฆัง ขณะช่วยงานวัด จนป่วยซึมเศร้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป เล็ก วสุ นางเอก MV นิกกี้ ณฉัตร บันเทิง

เปิดวาร์ป เล็ก วสุ นางเอก MV นิกกี้ ณฉัตร สาวหน้าเก๋ลุคชิค โชว์หวานพิงไหล่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไอติม พริษฐ์ โต้กลับเดือด! หลังมีกระแสข่าว หมอคนดัง แนะนำให้รีบไปขูดหินปูน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอติม” รับเคยมีปัญหาสุขภาพฟันจริง แต่รักษาหายแล้ว ชี้เป็นภาพเก่า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! โรงเรียนพังงา ประกาศหยุดเรียน เหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิง ดับ 1 ราย หวั่นไม่ปลอดภัย ข่าว

ด่วน! โรงเรียนพังงา ประกาศหยุดเรียน เหตุคนร้ายยิงชาย ดับ 1 ราย หวั่นไม่ปลอดภัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ ครูบาชัยวัฒน์ วัดป่าชนะใจ ข่าว

ประวัติ “ครูบาชัยวัฒน์” เจ้าสำนัก วัดป่าชนะใจ เกิดอะไรกับที่ดิน สปก. สระบุรี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุ น้องมอลลี่ เสียชีวิต หลังถูกคนใจทรามจุดไฟเผาทั้งเป็น สัตวแพทย์แจงละเอียด ข่าว

สาเหตุ น้องมอลลี่ เสียชีวิต หลังถูกคนใจทรามจุดไฟเผาทั้งเป็น สัตวแพทย์แจงละเอียด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลพิพากษาจำคุก “ทนายอานนท์” เพิ่มอีก 2 ปี คดี ม.112 โทษรวม 31 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัว ใบเตย อาร์สยาม เศร้า สูญเสีย &quot;น้องฮาเล่&quot; สุนัขสุดรัก หลังอยู่ด้วยกันมา 15 ปี บันเทิง

ครอบครัว ใบเตย อาร์สยาม เศร้า สูญเสีย “น้องฮาเล่” สุนัขสุดรัก หลังอยู่ด้วยกันมา 15 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามออกใบอนุญาตพกอาวุธปืน (ป.12) เป็นการชั่วคราว 1 ปี ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามออกใบอนุญาตพกอาวุธปืน (ป.12) เป็นการชั่วคราว 1 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังแฉ เจ้าอาวาส วัดนนทบุรี มีโลก 4 ใบ หลังมีคลิปสีกาเปิดศึกแย่งอาตมา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนรายชื่อเหยื่อ &quot;แอม ไซยาไนด์&quot; สังเวยพิษมรณะล้างหนี้ หลังนอนคุกตลอดชีวิต ข่าว

ย้อนรายชื่อเหยื่อ “แอม ไซยาไนด์” สังเวยพิษมรณะล้างหนี้ หลังนอนคุกตลอดชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อูน ไดมอนด์เกรน ท้องลูกคนแรก 3 เดือน ข่าวดารา

อูน ไดมอนด์เกรน ปล่อยโฮ แจ้งข่าวท้อง 3 เดือน รอมานาน 8 ปี ดั่งฝันเป็นจริง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 17:30 น.| อัปเดต: 20 ก.พ. 2569 15:08 น.
66
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาว สลากพัฒนาตรงวันไหว้เทพเจ้าจีน 20 กุมภาพันธ์ 2569 พบสถิติออกตรงงวดเพียง 2 ครั้งในรอบหลายปี พร้อมย้ำเตือนการเสี่ยงโชคมีความตื่นเต้นแต่ควรลงทุนอย่างมีสติ

สถิติหวยลาวออกวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ย้อนหลัง 2 งวด ต้อนรับวันที่ 20 ก.พ. 69

เผยแพร่: 20 กุมภาพันธ์ 2569
ผลหวยลาว งวดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569

หวยลาววันนี้ 20 ก.พ. 69 ตรงวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ เช็กสถิติหวยออกวันศุกร์

เผยแพร่: 20 กุมภาพันธ์ 2569

เลขเด็ด หวยสัญจรสุราษฎร์ธานี 1 มี.ค. 69 สถิติหวยออกต่างจังหวัด

เผยแพร่: 20 กุมภาพันธ์ 2569
ลูกบ้านร้องสื่อ ซื้อคอนโดหรูติดทะเล 13 ล้าน แอร์ไม่เย็น แถมน้ำท่วมห้อง โครงการปัดรับผิดชอบ

ลูกบ้านร้องสื่อ ซื้อคอนโดหรูติดทะเล 13 ล้าน แอร์ไม่เย็น แถมน้ำท่วมห้อง โครงการปัดรับผิดชอบ

เผยแพร่: 20 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button