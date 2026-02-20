โลกอาจไม่มี NVIDIA! เจนเซน หวง เล่าชีวิตวัยเด็กในไทย แต่ต้องบินไปอเมริกา เพราะเหตุนี้
โลกอาจไม่มี NVIDIA! เจนเซน หวง เล่าอดีตวัยเด็กในไทย ก่อนเจอวิกฤตสถานการณ์บ้านเมือง จนต้องอพยพไปอเมริกา จุดเปลี่ยนสำคัญสู่การสร้างอาณาจักรชิป
เจนเซน หวง (Jensen Huang) ผู้ก่อตั้งบริษัท Nvidia ผู้ผลิตชิปยักษ์ใหญ่ระดับโลก เปิดเผยเรื่องราวชีวิตในอดีตผ่านรายการ Joe Rogan Experience เมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา โดยเล่าถึงช่วงเวลาในวัยเด็กที่เคยเดินทางมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย ก่อนที่จะต้องอพยพไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และสร้างตำนานบทใหม่ในวงการเทคโนโลยีระดับโลก
“คุณรู้ไหม ฉันเป็นผู้อพยพ พ่อกับแม่ส่งพี่ชายและฉันมาที่นี่ก่อน ตอนนั้นเราอยู่ที่ประเทศไทย ฉันเกิดที่ไต้หวัน แต่พ่อได้งานทำที่ไทย พ่อเป็นวิศวกรเคมีและเครื่องมือวัด เป็นวิศวกรที่เก่งมากๆ งานของพ่อคือการไปบุกเบิกสร้างโรงกลั่นน้ำมัน เราก็เลยย้ายมาไทย และใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯ”
“น่าจะช่วงประมาณปี 1973 หรือ 1974 คุณก็รู้ว่าประเทศไทยมักจะมีการทำรัฐประหารอยู่บ่อยๆ ทหารออกมายึดอำนาจ แล้วจู่ๆ วันหนึ่งก็มีรถถังและทหารเต็มถนน พ่อกับแม่เลยคิดว่าที่นี่คงไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆ”
“พ่อกับแม่ก็เลยติดต่อไปหาลุง ลุงอาศัยอยู่ที่เมืองทาโคมา รัฐวอชิงตัน ซึ่งเราไม่เคยเจอหน้าลุงมาก่อนเลย แล้วพ่อกับแม่ก็ส่งพวกเราไปอยู่กับลุง”
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ครอบครัวต้องตัดสินใจส่งเด็กชายวัย 9 ขวบ พร้อมกับพี่น้องคนอื่น ๆ เดินทางข้ามทวีปไปยังสหรัฐอเมริกา เพื่อไปอาศัยอยู่กับลุงและป้าที่ได้อพยพย้ายถิ่นฐานไปตั้งรกรากอยู่ที่นั่นก่อนหน้านั้น
เส้นทางความสำเร็จในสหรัฐอเมริกา
การใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น เจนเซน หวง มีความหลงใหลในเทคโนโลยีมาตั้งแต่เด็กและตั้งใจทำทุกสิ่งอย่างเต็มที่ ไม่เว้นแม้แต่ด้านกีฬา เมื่ออายุ 15 ปี สามารถลงแข่งขันเทนนิสและคว้าลำดับที่ 3 ในรายการ U.S. Open Table Tennis Championship มาครองได้สำเร็จ ควบคู่ไปกับความสนใจด้านคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม โดยมุ่งมั่นเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างขะมักเขม้น
ความมุ่งมั่นส่งผลให้ เจนเซน หวง สอบเข้าศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัย Oregon State และเรียนต่อระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ด้วยความใฝ่ฝันที่อยากจะทำงานในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ หลังจากสำเร็จการศึกษาได้เริ่มต้นทำงานเป็นวิศวกรที่บริษัท Advanced Micro Devices (AMD)
เมื่อทำงานไปได้ระยะหนึ่ง เจนเซน หวง เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานประจำและมีความใฝ่ฝันอยากจะสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง ในปี 1993 จึงตัดสินใจลาออกจากบริษัท AMD และจับมือกับเพื่อนอีก 2 คน คือ Chris Malachowsky และ Curtis Priem ร่วมกันก่อตั้งบริษัท NVIDIA ขึ้นมา เพื่อเป้าหมายในการผลิตชิปกราฟิกสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจนประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่
