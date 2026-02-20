หญิงสาวดับสลด หลังกินยาพาราแก้ปวดฟัน จนเป็นพิษ ไตวาย เหตุเพราะกินแบบนี้

ข่าวต่างประเทศ

เผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 17:15 น.
สลด! หญิงวัย 23 ปีเสียชีวิตจาก พิษพาราเซตามอล สะสม หลังกินแก้ปวดฟันซ้ำรอยเหตุพยายามปลิดชีพตนเอง

สำนักข่าวอังกฤษ รายงาน เจสสิก้า เรย์โนลด์ส หญิงสาววัย 23 ปี ผู้รอดชีวิตจากการกินยาพาราเซตามอลเกินขนาดเพื่อหวังจบชีวิตตัวเอง ต้องมาเสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมา สาเหตุจากการกินยาชนิดเดียวกันเพื่อบรรเทาอาการปวดฟัน จนเกิดภาวะสารพิษสะสม ทำลายอวัยวะภายในอย่างรุนแรง

จากการไต่สวนคดีที่ศาลเมืองนอริช เผยว่า เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมา เจสสิก้าต้องเผชิญกับมรสุมชีวิตหลังเลิกรากับคนรัก เธอจึงพยายามฆ่าตัวตายด้วยการกินยาพาราเซตามอลเกินขนาด แม้จะรอดชีวิตมาได้ในครั้งนั้น แต่เธอก็ไม่ได้เข้ารับการตรวจรักษาร่างกายทางการแพทย์ และต้องพบกับความยากลำบากในการหาความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต

ก่อนหน้านี้ เจสสิก้ามีประวัติป่วยเป็นโรควิตกกังวลและซึมเศร้า เธอเคยต้องลาออกจากมหาวิทยาลัยจากความบอบช้ำทางจิตใจหลังการเสียชีวิตของบิดา ก่อนจะกลับมาอยู่บ้านและเริ่มทำงานเป็นพนักงานต้อนรับ

ในเดือนถัดมา เจสสิก้ามีนัดพบแพทย์ด้วยอาการเหงือกบวมและปวดฟัน โรคเหงือกอักเสบ เธอได้รับยาปฏิชีวนะและได้รับคำแนะนำให้ไปพบทันตแพทย์ แต่ด้วยความปวดฟันที่รบกวนการใช้ชีวิต เธอจึงกินยาพาราเซตามอลในปริมาณ “1 กล่องเต็มในทุกๆ 2 วัน”

หลังจากนั้นไม่นาน เธอเริ่มมีอาการผิดปกติอย่างรุนแรง ทั้งหายใจลำบาก อาเจียน และสับสน เธอและแม่จึงรีบเดินทางไปยังโรงพยาบาล ในตอนแรกแพทย์สันนิษฐานว่าเธออาจติดเชื้อในกระแสเลือด แต่ผลการตรวจอย่างละเอียดกลับพบความจริงที่น่าตกใจว่า เธออยู่ในภาวะ ตับวายจากการเป็นพิษของยาพาราเซตามอล เป็นผลพวงจากการสะสมของสารพิษตั้งแต่ตอนกินยาเกินขนาดในเดือนก่อนหน้า ผนวกกับการกินยาระงับปวดฟันอย่างต่อเนื่อง

เจสสิก้าถูกส่งตัวด่วนไปยังห้องไอซียูของโรงพยาบาล Addenbrooke’s ในเมืองเคมบริดจ์ แพทย์ได้พยายามให้ยาต้านพิษและทำการฟอกไตเนื่องจากไตเริ่มล้มเหลว พร้อมทั้งใส่ชื่อเธอไว้ในบัญชีผู้รอรับการปลูกถ่ายตับอย่างเร่งด่วน ทว่าอาการของเธอทรุดหนักลงเรื่อยๆ จนอวัยวะต่างๆ ล้มเหลว และหัวใจหยุดเต้นในช่วงเช้ามืดของวันที่ 25 กรกฎาคม

โรเบิร์ต เวย์เอลล์ เจ้าพนักงานชันสูตรศพ ได้สรุปสำนวนคดีนี้ว่าไม่ใช่การตั้งใจจบชีวิตตนเอง แต่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความไม่รู้ถึงอันตรายของสารพิษสะสม ขณะที่ อัลเบิร์ต สโนว์ พี่ชายของผู้เสียชีวิต ได้กล่าวไว้อาลัยว่าเจสสิก้าเป็นเด็กสาวที่ฉลาด สดใส รักครอบครัว และพยายามต่อสู้กับอุปสรรคมาโดยตลอด

ทั้งนี้ กฎหมายของสหราชอาณาจักรที่บังคับใช้ตั้งแต่ปี 1998 ได้จำกัดขนาดบรรจุภัณฑ์ยาพาราเซตามอลทั่วไปให้มีสูงสุดเพียง 16 เม็ด และห้ามซื้อเกิน 2 แผงต่อครั้ง อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า อุบัติเหตุจากการกินยาพาราเซตามอลเกินขนาดโดยไม่ตั้งใจ ยังคงเป็นภัยเงียบและปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

การกินยาพาราเซตามอลให้ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อตับ มีหลักการคือ ถูกขนาด ถูกเวลา และไม่ซ้ำซ้อน ปริมาณที่เหมาะสมคือ 10–15 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เช่น ถ้าน้ำหนัก 50 กิโลกรัม กิน 1 เม็ด (500 มิลลิกรัม) ถ้าน้ำหนัก 75 กิโลกรัมขึ้นไป กิน 1 เม็ดครึ่ง หรือ 2 เม็ด (ไม่ควรเกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อครั้ง) ควรเว้นระยะห่างในการกินแต่ละครั้งอย่างน้อย 4–6 ชั่วโมง

ห้ามกินเกิน 8 เม็ด (4,000 มิลลิกรัม) ต่อวัน และไม่ควรใช้ยาติดต่อกันเกิน 5 วัน หากอาการไม่ดีขึ้นควรพบแพทย์ครับ

ระวังการกินยาพาราฯ ร่วมกับยาแก้แพ้หรือยาแก้ไอสูตรผสม เพราะมักจะมีส่วนผสมของพาราเซตามอลอยู่แล้ว อาจทำให้ร่างกายได้รับยาเกินขนาดโดยไม่ตั้งใจ

ข้อควรระวังพิเศษ

  • ห้ามกินยาพาราฯ ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะตับอักเสบรุนแรง
  • หากมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับตับหรือไต ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

 

ข่าวต่างประเทศ

