พระเอกทรานฟอเมอร์ ถูกจับ คลั่งทำร้ายร่างกาย เหยื่อ 2 ราย
ชิอา ลาเบิฟ นักแสดงชื่อดังวัย 39 ปี ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวกลางเมืองนิวออร์ลีนส์ รัฐลุยเซียนา เมื่อช่วงเช้ามืดของวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ (ตามเวลาท้องถิ่น) ตรงกับวัน “Fat Tuesday” หรือวันสุดท้ายของเทศกาล Mardi Gras หลังก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้อื่นถึง 2 ครั้งในเวลาใกล้เคียงกัน
เมื่อเวลาประมาณ 00.45 น. ที่สถานประกอบการแห่งหนึ่งบนถนนรอยัล ย่านเฟรนช์ควอเตอร์ พนักงานในร้านรายงานว่าลาเบิฟเริ่มก่อความวุ่นวาย มีพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างหนักจนถูกเชิญให้ออกนอกร้าน ทว่าเมื่อออกมาด้านนอก ลาเบิฟกลับใช้หมัดชกเหยื่อรายแรกหลายครั้งก่อนจะเดินจากไปเพียงชั่วครู่ แล้วย้อนกลับมาแสดงอาการเกรี้ยวกราดมากกว่าเดิม
รายงานจากตำรวจระบุว่า มีพลเมืองดีหลายคนพยายามช่วยกันจับตัวนักแสดงหนุ่มรายนี้ไว้เพื่อให้สงบสติอารมณ์ แต่เมื่อปล่อยตัวเพราะหวังว่าเขาจะยอมจากไปโดยดี ลาเบิฟกลับพุ่งเข้าไปทำร้ายเหยื่อรายเดิมซ้ำอีกครั้ง และยังต่อยเข้าที่จมูกของชายอีกคนหนึ่งที่พยายามเข้ามาระงับเหตุ จนกลุ่มผู้อยู่ในเหตุการณ์ต้องช่วยกันรวบตัวเขากดลงกับพื้นเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึง
ลาเบิฟถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรักษาบาดแผลที่ไม่เปิดเผยแน่ชัด ก่อนจะถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น (Simple Battery) 2 กระทง และถูกนำตัวไปคุมขังที่เรือนจำออร์ลีนส์ พาริช (Orleans Parish Prison) ซึ่งนอกจากคดีความครั้งล่าสุดนี้ ยังมีรายงานข่าวลือหนาหูว่า “มีอา ก็อธ” ภรรยาของเขาได้ยื่นฟ้องหย่าปิดฉากความสัมพันธ์ที่ผันผวนในช่วงเวลาเดียวกัน
พฤติกรรมคลั่งต่อเนื่อง สร้างความผิดหวังให้แก่แฟนคลับ เพราะลาเบิฟเคยออกมาประกาศว่าตนเองกำลังพยายามเลิกสุราและบำบัดอาการก้าวร้าวจากโรค PTSD หลังถูกอดีตแฟนสาว FKA Twigs ฟ้องร้องคดีทำร้ายร่างกายเมื่อหลายปีก่อน ซึ่งคดีดังกล่าวเพิ่งมีการยอมความกันไปเมื่อช่วงต้นปี 2025 ที่ผ่านมา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คดีสยอง ศาลสั่งจำคุก 12 ปีครึ่ง เมียแร็ปเปอร์ฆ่าหั่นศพสามี ซ้ำเอานิ้วให้หนูกิน
- นางเอกดัง ใจเสีย ป่วยโรคไทรอยด์ อายุยังน้อย อยู่เฉยๆ ใจเต้น 150 ครั้ง
- ฮือฮา “เจี๊ยบ พิสุทธิ์” สว.คนใหม่ ที่แท้พ่อบังเกิดเกล้า พระเอกดัง 4Kings
ติดตาม The Thaiger บน Google News: