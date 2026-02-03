ใจหาย “นักร้องสาว” ยุติรายการดังฟ้าผ่า ทำมา 7 ปี หลังสูญเสียอดีตสามี เพราะมะเร็ง

ช็อกแฟนคลับ! “Kelly Clarkson” ประกาศยุติรายการดังหลังทำมา 7 ปี เผยสาเหตุสุดซึ้งขอกลับไปทำหน้าที่ “แม่” เต็มตัว หลังสูญเสียอดีตสามี
ข่าวเศร้าช็อกวงการทีวีและแฟนเพลง เคลลี่ คลาร์กสัน (Kelly Clarkson) นักร้องสาวเสียงทรงพลัง พิธีกรขวัญใจมหาชน ได้ออกมาประกาศข่าวใหญ่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อวานนี้ (2 ก.พ.) ว่ารายการทอล์กโชว์ยอดฮิต “The Kelly Clarkson Show” จะสิ้นสุดลงเพียงแค่ซีซั่นที่ 7 เท่านั้น
เคลลี่เปิดใจถึงสาเหตุของการตัดสินใจปิดรายการว่า ต้องการถอยห่างจากตารางงานที่รัดตัว เพื่อทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับการดูแลลูกรักทั้งสองคน คือ ริเวอร์ โรส วัย 11 ขวบ และ เรมี่ วัย 9 ขวบ
ก่อนหน้านี้ แบรนดอน แบล็กสต็อก อดีตสามีและพ่อของลูกๆ ได้เสียชีวิตลงในวัย 48 ปี เมื่อเดือนสิงหาคม 2025 ที่ผ่านมา หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งมานานถึง 3 ปี
“ไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่าย” เคลลี่ได้เขียนข้อความสุดซึ้งถึงทีมงานและแฟนรายการว่า “ฉันโชคดีเหลือเกินที่ได้ร่วมงานกับกลุ่มคนที่สุดยอดขนาดนี้… มันมีช่วงเวลาที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นมากมายตลอด 7 ซีซั่น”
“ด้วยเหตุนี้ นี่จึงไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายเลย… แต่การถอยออกมาจากตารางงานประจำวันจะทำให้ฉันสามารถจัดลำดับความสำคัญให้กับลูกๆ ได้ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่จำเป็นและถูกต้องที่สุดสำหรับบทชีวิตบทใหม่ของเรา”
แม้รายการจะจบลง แต่เคลลี่ยืนยันกับแฟนๆ ว่าเธอไม่ได้อำลาวงการ “ฉันยังคงทำเพลง เล่นคอนเสิร์ตบ้าง และพวกคุณอาจจะเห็นฉันในรายการ ‘The Voice’ เป็นครั้งคราว… ไม่มีทางรู้หรอกว่าฉันจะไปโผล่ที่ไหนอีก”
สำหรับแฟนรายการยังสามารถติดตามชมตอนใหม่ของซีซั่นที่ 7 ได้ยาวไปจนถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2026 เป็นการส่งท้ายตำนานรายการน้ำดีที่กวาดรางวัล Daytime Emmy Awards มาแล้วถึง 24 รางวัล สร้างไวรัลจากการร้องเพลงคัฟเวอร์ในช่วง “Kellyoke” มานับไม่ถ้วนตั้งแต่ออกอากาศครั้งแรกในปี 2019
