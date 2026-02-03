ข่าวดาราบันเทิง

ใจหาย “นักร้องสาว” ยุติรายการดังฟ้าผ่า ทำมา 7 ปี หลังสูญเสียอดีตสามี เพราะมะเร็ง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 12:24 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 11:58 น.
50
ใจหาย "นักร้องสาว" ยุติรายการดังฟ้าผ่า ทำมา 7 ปี หลังสูญเสียอดีตสามี เพราะมะเร็ง

ช็อกแฟนคลับ! “Kelly Clarkson” ประกาศยุติรายการดังหลังทำมา 7 ปี เผยสาเหตุสุดซึ้งขอกลับไปทำหน้าที่ “แม่” เต็มตัว หลังสูญเสียอดีตสามี

ข่าวเศร้าช็อกวงการทีวีและแฟนเพลง เคลลี่ คลาร์กสัน (Kelly Clarkson) นักร้องสาวเสียงทรงพลัง พิธีกรขวัญใจมหาชน ได้ออกมาประกาศข่าวใหญ่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อวานนี้ (2 ก.พ.) ว่ารายการทอล์กโชว์ยอดฮิต “The Kelly Clarkson Show” จะสิ้นสุดลงเพียงแค่ซีซั่นที่ 7 เท่านั้น

เคลลี่เปิดใจถึงสาเหตุของการตัดสินใจปิดรายการว่า ต้องการถอยห่างจากตารางงานที่รัดตัว เพื่อทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับการดูแลลูกรักทั้งสองคน คือ ริเวอร์ โรส วัย 11 ขวบ และ เรมี่ วัย 9 ขวบ

ก่อนหน้านี้ แบรนดอน แบล็กสต็อก อดีตสามีและพ่อของลูกๆ ได้เสียชีวิตลงในวัย 48 ปี เมื่อเดือนสิงหาคม 2025 ที่ผ่านมา หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งมานานถึง 3 ปี

“ไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่าย” เคลลี่ได้เขียนข้อความสุดซึ้งถึงทีมงานและแฟนรายการว่า “ฉันโชคดีเหลือเกินที่ได้ร่วมงานกับกลุ่มคนที่สุดยอดขนาดนี้… มันมีช่วงเวลาที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นมากมายตลอด 7 ซีซั่น”

“ด้วยเหตุนี้ นี่จึงไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายเลย… แต่การถอยออกมาจากตารางงานประจำวันจะทำให้ฉันสามารถจัดลำดับความสำคัญให้กับลูกๆ ได้ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่จำเป็นและถูกต้องที่สุดสำหรับบทชีวิตบทใหม่ของเรา”

แม้รายการจะจบลง แต่เคลลี่ยืนยันกับแฟนๆ ว่าเธอไม่ได้อำลาวงการ “ฉันยังคงทำเพลง เล่นคอนเสิร์ตบ้าง และพวกคุณอาจจะเห็นฉันในรายการ ‘The Voice’ เป็นครั้งคราว… ไม่มีทางรู้หรอกว่าฉันจะไปโผล่ที่ไหนอีก”

สำหรับแฟนรายการยังสามารถติดตามชมตอนใหม่ของซีซั่นที่ 7 ได้ยาวไปจนถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2026 เป็นการส่งท้ายตำนานรายการน้ำดีที่กวาดรางวัล Daytime Emmy Awards มาแล้วถึง 24 รางวัล สร้างไวรัลจากการร้องเพลงคัฟเวอร์ในช่วง “Kellyoke” มานับไม่ถ้วนตั้งแต่ออกอากาศครั้งแรกในปี 2019

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ใจหาย &quot;นักร้องสาว&quot; ยุติรายการดังฟ้าผ่า ทำมา 7 ปี หลังสูญเสียอดีตสามี เพราะมะเร็ง บันเทิง

ใจหาย “นักร้องสาว” ยุติรายการดังฟ้าผ่า ทำมา 7 ปี หลังสูญเสียอดีตสามี เพราะมะเร็ง

29 วินาที ที่แล้ว
บ.รถดูดโคลน แจงคลิปสูบน้ำดำทิ้ง หาดจอมเทียน รับแค่ให้เช่ารถ ยันไม่ได้ปล่อยลงทะเล ข่าว

บริษัทรถดูดโคลน แจงคลิปปล่อยน้ำดำ หาดจอมเทียน แค่รับจ้างเช่ารถ ยันไม่ได้เทลงทะเล

26 นาที ที่แล้ว
เท้ง ณัฐพงษ์ ขอเวลา 4 ปีทำงานรัฐบาล ข่าวการเมือง

เท้ง ณัฐพงษ์ ขอโอกาสครั้งเดียว ลั่น ทำไม่ดีไม่ต้องเลือกซ้ำ โต้ข่าว ไม่รักชาติ-ทำคนแตกแยก

27 นาที ที่แล้ว
กระติ๊บ ปลื้มปิติ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดชวนรับประทานอาหาร ณ ที่ประทับ บันเทิง

กระติ๊บ ปลื้มปิติ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดชวนรับประทานอาหาร ณ ที่ประทับ

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

บึ้มสนั่นคาบ้าน! โจรใต้ประกอบระเบิดพลาด ดับ 1 ศพ เจ็บอีก 4 หามกันหนีเข้าป่า

35 นาที ที่แล้ว
ประชาชนร่วมเป็นอาสาจับตาเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 เพื่อความโปร่งใส ข่าวการเมือง

วิธีสมัคร อาสา Vote62 จับตาเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 เช็ก 5 ขั้นตอนง่ายๆ สกัดโกง

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สำนักงานประกันสังคม แจงปมที่ดินร้าง 84 ล้าน ตอบสาเหตุที่ยังได้เริ่มสร้าง

41 นาที ที่แล้ว
หมูกระทะร้านดัง ปิดกิจการ เจ้าของเดินขอบคุณลูกค้าด้วยตัวเองในวันสุดท้าย เพิ่งรู้เป็นแม่นักร้องดัง ข่าว

หมูกระทะร้านดัง ปิดกิจการ เจ้าของเดินขอบคุณลูกค้าด้วยตัวเองในวันสุดท้าย เพิ่งรู้เป็นแม่นักร้องดัง

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ยื่น กกต. สอบ กปน. ทุจริตหรือไม่ ผิดพลาดเลือกตั้งล่วงหน้า

54 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ลือสนั่น! “คิม คาร์ดาเชียน” เดต “ลูอิส แฮมิลตัน” ทริปหวานฉ่ำค้างคืนคลับสุดหรู

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไม่ใช่ครั้งแรก! เพจดังเปิดภาพ ปล่อยน้ำเสียลงหาดจอมเทียน ปี 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทบ. จัดหนัก! พา FBI-ทูตทหาร 20 ชาติ บุกรัง &quot;โอร์เสม็ด&quot; แก๊งคอลเซ็นเตอร์ระดับโลก ข่าว

ทบ. รุกฆาต! พา FBI-ทูตทหาร 20 ชาติ บุกรัง “โอร์เสม็ด” แก๊งคอลเซ็นเตอร์ระดับโลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อย่าหลงเชื่อ! ข่าวลืออ้าง “ไวรัสนิปาห์” ระบาดในไทย หมอติดเชื้อ ไม่เป็นความจริง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รู้แล้วฝีมือใคร เฉลยสาเหตุ ป้ายแนะนำตัวผู้สมัคร สส.ส้ม-เพื่อไทย ขาด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 3 ก.พ. 69 ปรับตัวขึ้น 850 บาท สู่ 72,000 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 3 ก.พ.69 เปิดตลาดดีดกลับ 72,000 บาท หลังวานนี้ทุบสถิติผันผวนปรับ 69 รอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โบว์ ณัฏฐา งง &quot;ประกันสังคม&quot; โยงการเมืองทำไม? รมต.ไม่มีอำนาจสั่งลงทุน เศรษฐกิจ

โบว์ ณัฏฐา งง “ประกันสังคม” โยงการเมืองทำไม? รมต.ไม่มีอำนาจสั่งลงทุน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” นั่งเก้าอี้ประธาน ประชุม ครม. ส่งท้าย ก่อนการเลือกตั้ง 8 ก.พ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะเลี่ยง 5 เส้นทางรอบอนุสาวรีย์ชัยฯ จัดสวนสนามวันทหารผ่านศึก ข่าว

แนะเส้นทางเลี่ยง วันทหารผ่านศึก 2569 รอบอนุสาวรีย์ชัยฯ สดุดีวีรชนผู้กล้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จิน จรินทร์ โพสต์ภาพหยอดคำหวาน กวาง รติชา &quot;มีจะไม่ปล่อยมือนี้ไป&quot; คนโฟกัสแหวนเพชรนิ้วนางข้างซ้าย หรือกำลังจะมีข่าวดี บันเทิง

ลุ้นข่าวดี? จิน จรินทร์ หยอดคำหวาน กวาง รติชา คนสะดุดแหวนเพชรนิ้วนางข้างซ้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ สดุดี 42 วีรชนผู้กล้า พิทักษ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ข่าว

นายกฯ ร่วมพิธีบรรจุอัฐิ 42 ทหารกล้า พิทักษ์ชายแดนไทย-กัมพูชา วันทหารผ่านศึก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อ.ปวิน ฟาดกลับ อนุทิน ปมยืนเคารพธงชาติ สวนกลับ บรรพบุรุษคุณมาจากซัวเถา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“บิล-ฮิลารี คลินตัน” พร้อมขึ้นให้การในสภา หลังชื่อโผล่ในเอกสาร “เอปสตีน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจาะลึก! พิรุธจ้างตัดสูท ประกันสังคม พบผู้ชนะประมูล สถานะร้าง ตั้งแต่ปี 53 ข่าว

พิรุธจ้างตัดสูท ประกันสังคม กว่า 42 ล้าน พบผู้ชนะประมูล สถานะร้าง ตั้งแต่ปี 53

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทินอภิสิทธิ์ เลือกน้ำเงินได้เหมือนเดิม ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เมิน “อภิสิทธิ์” ปั่นเลือกน้ำเงินได้แบบเดิม ย้ำ ภท.ไม่ชี้นำให้เกลียดพรรคอื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ธนาคารกสิกรไทย แจ้งปิดระบบชั่วคราว เช็ก-วันเวลา ทำธุรกรรมไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 12:24 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 11:58 น.
50
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บ.รถดูดโคลน แจงคลิปสูบน้ำดำทิ้ง หาดจอมเทียน รับแค่ให้เช่ารถ ยันไม่ได้ปล่อยลงทะเล

บริษัทรถดูดโคลน แจงคลิปปล่อยน้ำดำ หาดจอมเทียน แค่รับจ้างเช่ารถ ยันไม่ได้เทลงทะเล

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
เท้ง ณัฐพงษ์ ขอเวลา 4 ปีทำงานรัฐบาล

เท้ง ณัฐพงษ์ ขอโอกาสครั้งเดียว ลั่น ทำไม่ดีไม่ต้องเลือกซ้ำ โต้ข่าว ไม่รักชาติ-ทำคนแตกแยก

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569

บึ้มสนั่นคาบ้าน! โจรใต้ประกอบระเบิดพลาด ดับ 1 ศพ เจ็บอีก 4 หามกันหนีเข้าป่า

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
ประชาชนร่วมเป็นอาสาจับตาเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 เพื่อความโปร่งใส

วิธีสมัคร อาสา Vote62 จับตาเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 เช็ก 5 ขั้นตอนง่ายๆ สกัดโกง

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button