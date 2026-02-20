เปิดประวัติ แอม ไซยาไนด์ ฆาตกรโหด 14 ศพ หลังศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิต
ประวัติ แอม ไซยาไนด์ ฆาตกร 14 ศพ คดีฆาตกรรมต่อเนื่อง ล่าสุด ศาลลดโทษ เหลือจำคุกตลอดชีวิต คดีฆ่าสารวัตรปู
ประวัติ แอม สรารัตน์ อดีตเมียรองผกก.ราชบุรี ผู้ต้องหาคดีวางยาฆ่าผู้อื่น ผลสืบเนื่องจากเหตุสะเทือนขวัญ คดีก้อยตายคาท่าน้ำ พบสารพิษในร่างกาย นำไปสู่การจับกุมแอม ตำรวจพบของกลาง ไซยาไนด์ ล่าสุดในโหนกระแส บิ๊กโจ๊กพบจุดเชื่อมโยงเหตุเสียชีวิก่อนหน้ารวม 12 ศพ
วินาทีนี้ข่าวใหญ่ช็อกสังคมคงหนีไม่พ้นข่าว แอม เมียรองผู้กำกับ ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีวางยา ก้อย ซึ่งวูบดับอย่างเป็นปริศนาขณะปล่อยปลา โดยภายหลังตำรวจบุกสืบค้นบ้านและพบหลักฐานเป็น ไซยาไนด์ รวมถึงข้อมูลที่น่าตกใจทยอยเปิดออกมาเรื่อยๆ ณ ปัจจุบันตำรวจอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการฝากขังแอม
เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นอย่างไร มาติดตามเรื่องราวของแอม และไทม์ไลน์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไปพร้อมกับทีมงานไทยเกอร์ได้เลยค่ะ
ประวัติชีวิต แอม ที่ปรากฎในการรายงานข่าวของสื่อ
แอม สรารัตน์ รังสิวุฒาภรณ์ อายุ 36 ปี เธอคืออดีตภรรยาของตำรวจระดับพันตำรวจโท ดีกรีรองผู้กำกับสน.หนึ่งในจังหวัดราชบุรี ซึ่งตามรายงานจากหลายสื่อระบุว่าแอมอ้างว่าเธอคือผู้มีส่วนช่วยผลักดันสามี จากตำรวจชั้นผู้น้อยสู่ตำรวจยศใหญ่
นอกจากนี้ อ้างอิงข้อมูลจาก น้อง-ธัญญารัตน์ ถาม่อย ผู้สื่อข่าว PPTVHD36 ได้รายงานว่า แอมเคยมีอดีตสามีชื่อแด้ แด้ ได้นัดพบกับแอม จากนั้นอีก 2 วันต่อมาก็ได้ป่วยเสียชีวิต ในวันที่แด้เสียชีวิต มีหลักฐานเป็นภาพถ่ายที่แอมสวมชุดวันเดียวกัน จัดงานวันเกิดตัวเองในวันที่สามีเสียชีวิต
- ปมพิรุธคดี “แอม” พบ แด้ อดีตสามี 2 วันตาย – จัดงานวันเกิดในวันตายสามี
- เพื่อนเชื่อ ‘แด้’ อดีตสามี ‘แอม’ ถูกวางยา แฉจัดงานเลี้ยงในวันตายผัว
จากเมียรองผู้กำกับธรรมดา ต่อมา แอม กลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีใหญ่ วางสารพิษไซยาไนด์ สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์การเสียชีวิตของ ก้อย หญิงสาวชาวกาญจนบุรี วัย 32 ปี โดยมีเบาะแสชี้ไปว่าก้อยได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งก่อนเสียชีวิต ซึ่งต่อมาทราบจากหลักฐานกล้องวงจรปิดที่ท่าน้ำว่าเป็นแอม
ทางครอบครัวสืบทราบจากเจ้าของรถที่ก้อยยืมว่า ก้อยกำลังจะไปพบเพื่อนชื่อ แอม แต่เมื่อติดต่อสอบถามไปยังแอม เธอยืนกรานปฏิเสธว่าไม่ได้พบก้อยเลย แม้กระทั่งตอนที่ทราบข่าวการเสียชีวิตของก้อยจากครอบครัว แอมก็ยังคงตกใจและแสดงความห่วงใยอยู่ตลอด
ทางด้านคนรู้จักของก้อยได้เข้ามาช่วยสืบเรื่องนี้ เนื่องจากทางครอบครัวติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของก้อย จนสามารถตามเจอหลักฐานที่พอจะระบุผู้ต้องสงสัยได้ว่าคือ แอม โดยหลักฐานที่ว่าคือรถที่ก้อยยืมเพื่อน รวมถึงทรัพย์สินของก้อยได้หายไปหลายรายการ ได้แก่ เงินสดจำนวนราว ๆ 5 หมื่นบาท, โทรศัพท์มือถือ และกระเป๋าแบรนด์เนม
แอมยอมรับภายหลังว่านำข้าวของทั้งหมดไปทิ้งหมดแล้ว รวมถึงรถที่หายไปของก้อย ก็พบว่าจอดอยู่หน้าบ้านตำรวจนายหนึ่งที่เป็นคนรู้จักของแอม
ความคืบหน้าทางอดีตสามีของแอมซึ่งเป็นรอง ผกก. ได้รับคำสั่งจากย้ายผู้บังคับการจังหวัดราชบุรีให้ย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อเป็นการยืนยันว่าจะไม่มีการแทรกแซงคดี
จากคดีก้อย-แอม สู่จุดเชื่อมโยงคนเสียชีวิตก่อนหน้านี้กว่า 12 ศพ
ต่อมาคดีนี้กลายเป็นข่าวดัง ซึ่งหลังจากที่มีการเผยแพร่ออกไป ได้มีญาติของผู้เสียชีวิตหลายรายออกมาระบุว่ามีคนที่เสียชีวิตในลักษณะเดียวกัน คือเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลว ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับแอมในฐานะคนรู้จักและมีประวัติการปฏิสัมพันธ์กันทั้งสิ้น มากถึง 9 คดี รวมคดีของก้อยเป็น 10 คดี โดยมี 8 คดีที่ยืนยันแล้ว และอีก 1 คดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ดังนี้
1. น.ส.ดาริณี เทพหวี หรือ ฟ้า อายุ 34 ปี เสียชีวิตด้วยสาเหตุกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2563 ที่ บ้านเลขที่ 11/1 หมู่ 1 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม มีทรัพย์สินสูญหาย 60,000 บาท
2. นายสุรัตน์ ทรพับ อายุ 35 ปี เสียชีวิตด้วยสาเหตุหลอดเลือดหัวใจตีบ เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2564 ที่บ้านพักเลขที่ 24 หมู่ 7 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ช่วงเสียชีวิตพบเงินจากบัญชีธนาคารถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของ นางสรารัตน์ 60,000 บาท
3. ร.ต.อ.หญิง กานดา โตไร่ อายุ 36 ปี เสียชีวิตด้วยสาเหตุระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2565 ที่บริเวณหน้าห้างโกลบอล จ.นครปฐม
4. นางจันทร์รัตน์ วงศ์ไกรสิณ เสียชีวิต เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2565 ที่ บ้านพักในพื้นที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
5. น.ส. กะณิกา ตุลาเดชารักษ์ อายุ 44 ปี สาเหตุการตายเลือดออกในสมอง เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2565 ที่ปั๊ม ปตท. บริเวณวงเวียน โพธาราม จ.ราชบุรี ช่วงเสียชีวิตเงินในบัญชีธนาคารถูกถอนออกไป 300,000 บาท และโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง สร้อยคอและสร้อยข้อมือทองคำ สูญหายไปอีกอย่างละเส้น
6. นายสุทธิศักดิ์ พูนขวัญ หรือ แด้ อายุ 35 ปี สามีใหม่ของนางสรารัตน์ เสียชีวิตด้วยสาเหตุหัวใจเต้นผิดจังหวะ เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 66 ที่ บ้านพักในพื้นที่ ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้ทรัพย์สินเป็น สร้อยคอทองคำและสร้อยข้อมือทองคำ น้ำหนักรวม 8 บาท พระเครื่องมูลค่า 100,000 บาท และเงินสดอีกจำนวนหนึ่ง
7. พ.ต.ต.หญิง นิภา แสนจันทร์ อายุ 38 ปี สาเหตุการตาย ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2566 ที่ บ้านเลขที่ 196 ถนนเทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โดยทรัพย์สินที่สูญหายประกอบด้วย เงินสด 10,000 บาท และเงินในบัญชีธนาคารที่ถูกถอนออกไป 140,000 บาท
8. น.ส.ศิริพร ขันวงษ์ อายุ 33 ปี เสียชีวิตด้วยสาเหตุหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2566 ที่ ท่าน้ำบ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี กระเป๋าแบรนด์เนม 1 ใบ โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง และเงินสด 50,000 บาท หายไป
ต่อมาในวันที่ 25 เมษายน 2566 ตำรวจได้นำหมายเข้าจับกุม แอม ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน โดยนำไปฝากขังและไม่ให้ประกันตัว เพราะมีหลักฐานมัดตัวค่อนข้างหนาแน่นคือ ขวดไซยาไนด์ ที่คาดว่าแอมใช้ในการก่อเหตุ
เรื่องราวนี้กลายเป็นประเด็นดังจนออกรายการ โหนกระแส ซึ่งทางทนายของแอมได้โฟนอินเข้าไปพูดคุยในรายการกับ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ซึ่งการใช้คำพูด กิริยา และการกระทำของทนายแอม ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากในโลกอินเทอร์เน็ต
แอม เกี่ยวอะไรกับวงแชร์มรณะ
รายการโหนกระแสวันนี้ 26 เมษายน ได้มีการเปิดเผย่วา แอม ยังเป็นทำหน้าที่เป็นท้าวแชร์ในวงแชร์มีผู้ร่วมวงทั้งหมด 6 รายอีกด้วย ได้แก่ แอม (ท้าว), พี่น้อยผัก, พี่นุ้ยตำรวจ, น้องแต๋ว, ครูอ๊อด และ น้องมิ้งโชห่วย โดยมีรายละเอียดเรื่องเงินแชร์ดังนี้
- เงินต้น 100,000
- ส่งราย 5 วัน
- ส่งทุกวันศูกร์
- ส่งมือละ 15,000
- เปียส่งดอกให้ท้าว
- อั้นดอก 4,000
โดยขณะนี้ลูกแชร์ในวงที่แอมเป็นท้าวแชร์ เสียชีวิตลงในลักษณะเดียวกันถึง 3 ราย คือ น้อย, นุ้ย และครูอ๊อด
แม้ว่าทางทนายจะยืนยันว่าแอมไม่ได้เป็นท้าวแชร์ แต่หลักฐานแชทที่ถูกนำมาเปิดในสื่อก็ค่อนข้างชี้สวนทางกับคำกล่าวอ้างของทนายแอม
ในรายการเดียวกันนี้เอง ทางบิ๊กโจ๊ก พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล ได้โฟนอินมาเปิดเผยในโหนกระแสว่า พบเหยื่อผู้เสียชีวิตแล้วมากถึง 12 ศพ รวมถึงมีผู้รอดชีวิตอีกหนึ่งรายมาเล่าถึงรายละเอียดการก่อคดีของแอม ทำให้ค่อนข้างชี้ตัวคนร้ายได้อย่างแน่นอนแล้ว และยืนยันว่าสามารถเอาผิดผู้ต้องหาได้อย่างแน่นอน.
แอม เคยเป็นผู้ป่วยรักษาจิตเวช
วันที่ 27 เมษายน 2566 มีรายงานว่า ทรงกรมราชทัณฑ์ ได้ตรวจสอบประวัติการรักษาของแอมพบว่า เคยเข้ารับการรักษาโรคทางจิตเวช ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเมื่อ 5 ปีก่อน แต่ไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ทางโรงพยาบาลราชทัณฑ์จะส่งจิตแพทย์มาตรวจดูอาการว่าป่วยอยู่ในขั้นใด เพื่อทำการรักษาต่อไปอย่างถูกวิธี
ในช่วงเย็นของวันเดียวกันนี้เอง อาจารย์อ๊อด รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมตรวจพิสูจน์วัตถุพยาน ที่กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจส่งการเก็บตัวอย่างวัตถุพยานจากรถยนต์ฟอร์จูนเนอร์ของนางสรารัตน์ เบื้องต้นตัวอย่างของวัตถุพยานบริเวณคอนโซลหน้ารถที่ถูกส่งมาให้ตรวจนั้น มีผลการตรวจสอบชัดเจนว่าพบ “สารไซยาไนด์” บริเวณคอนโซลด้านหน้าขวาภายในรถ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดกล่องไปรษณีย์ที่มีผลึกบางอย่าง ซึ่งอยู่ระหว่างการรอตรวจสอบกล่องไปรษณีย์ดังกล่าวเพิ่มเติม
หมายเหตุ : คดีนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการทางศาล ยังไม่มีคำตัดสินชี้ถูกผิดออกมา เบื้องต้นทางแอม ในฐานะผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ ตำรวจมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานให้รัดกุมเพื่อให้ศาลพิจารณาต่อไป
แอมยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะตัดสิน ดังนั้นจึงไม่ได้เปิดเผยภาพใบหน้าหรือหน้าตาแอม
ศาลอาญาตัดสินจำคุกตลอดชีวิต แอม ไซยาไนด์
วันที่ 20 ก.พ. 69 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก อ่านคำพิพากษาคดีของนางสรารัตน์ รังสิวุฒาภรณ์ หรือ แอม ไซยาไนด์ คดีนี้เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของ พ.ต.ต.หญิง นิภา แสนจันทร์ หรือ สารวัตรปู เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี 2566
อัยการโจทก์ยื่นฟ้องนางสรารัตน์ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 ในช่วงเวลากลางวัน จำเลยวางแผนและใส่สารพิษไซยาไนด์ลงในอาหารหรือเครื่องดื่มให้สารวัตรปูรับประทาน สารพิษเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากจนทำให้ผู้ตายเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อัยการระบุว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าเพื่อหวังผลประโยชน์ จำเลยต้องการปกปิดความผิดฐานฉ้อโกงที่ตนเองทำไว้กับผู้ตาย
ล่าสุดศาลมีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดจริง ศาลชี้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ศาลตัดสินลงโทษประหารชีวิตนางสรารัตน์ แต่คำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี ศาลจึงลดโทษลงเหลือจำคุกตลอดชีวิต
ก่อนหน้านี้ ศาลอาญาเคยมีคำพิพากษาประหารชีวิต แอม ไซยาไนด์ มาแล้ว คดีนั้นคือคดีการเสียชีวิตของนางสาวศิริพร หรือ ก้อย ศาลตัดสินว่านางสรารัตน์มีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเช่นเดียวกัน
