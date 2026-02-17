ทนายธรรมราช ซัดคนกทม. เลือกพรรคส้ม โง่ถูกปั่นหัว ด้อยค่าสถาบัน-ทหาร ฝันจะเจริญ
ทนายธรรมราช ซัดคนกรุงเทพไม่ฉลาด ลงคะแนนให้พรรคส้ม ทั้งที่มีคนแฉ ซัดด้อยค่าสถาบัน-ทหาร แบ่งแยกดินแดน ชี้เพ้อฝันความเจริญ โง่ให้เขาปั่นหัว
ทำเอาชาวเน็ตและคนกรุงเทพฯ ต้องหันขวับ กรณี ทนายธรรมราช สาระปัญญา ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ธรรมราช ทนายความเพื่อชาวพุทธ ด้วยถ้อยคำที่ดุเดือดชนิดที่เรียกว่าฟาดไม่ยั้ง ใส่กลุ่มผู้สนับสนุนพรรคการส้ม หรือ พรรคประชาชน โดยเฉพาะฐานเสียงในกรุงเทพมหานคร โดย กกต. เผยผลการเลือกตั้งไม่เป็นทางการ เผยว่า กทม. มีคะแนนบัญชีรายชื่อสูงสุดเป็นอันดับ 1 จำนวน 9,802,658
ทนายธรรมราช เปิดฉากวิจารณ์เดือด ระบุว่า “ส่วนตัวผมว่าคนกรุงเทพฯ มันไม่ได้ฉลาดทุกคนนะครับ ขนาดคนในพรรคส้ม ออกมาแฉขนาดนี้ ยังหลับหูหลับตาลงคะแนนให้ #ต้องยุบพรรค” และ “ไอ้พวกความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดก็มีเยอะ ขายสมบัติพ่อแม่ไปซื้อคอนโดอยู่ ใช้ชีวิตโก้หรู สุดท้ายเอาตัวไม่รอด หวังว่าพวกพรรคส้มจะมาเป็นเทพเจ้าให้มันได้พึ่งพิง ที่ไหนได้ไอ้พวกนี้มันยังเอาตัวไม่รอดเลย”
จากนั้นเข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสต์ว่า “พฤติกรรมของบุคคลพวกนี้ทั้งด้อยค่าสถาบัน ด้อยค่าทหาร นโยบายผิดเพี้ยนสนับสนุนแนวคิดแบ่งแยกดินแดน ไอ้คนที่เลือกพรรคนี้มันหวังว่ามันจะนำความเจริญมาให้ หอมกลิ่นความเจริญเพ้อฝัน ก็เลยพากันฝันหวานว่าชีวิตจะดีขึ้น ชีวิตxึจะดีได้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไอ้พวกนี้ โง่ให้มันปั่นหัว”
