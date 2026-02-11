ข่าวการเมือง

ทนายธรรมราช ซัดพวกแพ้แล้วพาล ปั่นสังคมแตกแยก ทำตัวสถุน ไม่ถูกใจงอแงเป็นเด็ก

เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 13:39 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 13:41 น.
63
ทนายธรรมราช ฟาดพวกขี้แพ้ชวนตีปลุกปั่นนับคะแนนใหม่ชลบุรี

ทนายธรรมราช ฉะพวกขี้แพ้ชวนตีปลุกปั่น ปมนับคะแนนใหม่ชลบุรี เขต 1 ควรเคารพกติกาบ้านเมือง อย่าทำตัวสถุน-ไร้อารยธรรม ไม่ถูกใจแหกปากงอแงเป็นเด็ก ซัดวาทกรรม ‘ไม่ซื้อเสียง’ ไม่ได้การันตีว่าไม่โกง

ล่วงเลยมาแล้ว 3 วันหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และ ออกเสียงประชามติ ผลล่าสุดอย่างไม่เป็นทางการวันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2569 จากเว็บไซต์ กกต. อันดับที่ 1 ของ สส. แบ่งเขตตกเป็นของพรรคภูมิใจไทย ตามด้วยพรรคประชาชน และ พรรคเพื่อไทย แต่มีกระแสการเรียกร้องจากหลายพื้นที่ให้มีการนับคะแนนใหม่ เนื่องจากสงสัยในความโปร่งใสของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

ล่าสุด ทนายธรรมราช สาระปัญญา แสดงความเห็นร่ายยาวหลังมีการเรียกร้องให้นับคะแนนเลือกตั้งชลบุรีเขต 1 ใหม่ผ่านเฟซบุ๊ก ธรรมราช ทนายความเพื่อชาวพุทธ ระบุว่า “ประเทศไทย ชลบุรี ปกครองด้วยระบบนิติรัฐหากเห็นว่าผู้ใดกระทำผิดกฎหมายก็สามารถรวบรวมพยานหลักฐานร้องทุกข์กล่าวโทษฟ้องร้องดำเนินคดีได้ตามบทบัญญัติและขั้นตอนของกฎหมาย

การยุยงปลุกปั่นสร้างความแตกแยกให้กับสังคมเข้าข่ายทำผิดกฎหมายหลายข้อ ถูกใจตนก็ว่าดี ไม่ถูกใจตนก็ว่าไม่ดีตะโกนแหกปากงอแงเป็นเด็ก เข้าข่ายขี้แพ้ชวนตี พอคนทักท้วงก็ท้าตีท้าต่อย comment ข่มขู่เจ้าหน้าที่ตำรวจควรจับดำเนินคดีขังคุกให้หมด

ผิดถูกต้องการตรวจสอบกติกากฎหมายบ้านเมืองบัญญัติไว้ชัดเจน หากเป็นปัญญาชนผู้มีความรู้ดีด้านกฎหมายและศีลธรรมอันดีควรเคารพกติกาบ้านเมือง ไม่ควรใช้วิธีแบบสถุนไร้อารยธรรมไม่ยอมรับความพ่ายแพ้เพราะตนเองชนะก็บอกคะแนนบริสุทธิ์พอแพ้ก็ตั้งแง่ว่าถูกโกง #ความคิดส้นตีนมาก

วาทกรรมที่บอกว่า ‘ไม่ซื้อเสียง’ หาเป็นเครื่องการันตีว่าเข้าไปแล้วจะไม่โกง สุดท้ายแล้วมันก็เหมือน ๆ กัน เถียงกันเพื่อแย่งชามข้าวหมา ทะเลาะกันเยี่ยงสัตว์นรก ชิงดีชิงเด่นมีแต่พวกอยากดังมาเสนอหน้า หน้าอดสูยิ่งนัก

เห็นแววตาความอยากได้ของแต่ละคนแล้ว ผมอยากจะบอกยมบาลว่าเอาพวกมันไปลงนรกให้หมดอย่าปล่อยให้มาเกิดอีก ผีนรกทั้งนั้น”

จากนั้นแสดงความเห็นเพิ่มเติมถึงพรรคส้มว่า “พวกแก๊งส้มนี่มันปั่นจริงๆนะ จนท.ยกหีบไปเก็บตามกระบวนการ มันก็ไปกล่าวหาว่า จนท.ยกหีบหนี #แพ้แล้วพาล”

ทนายธรรมราช จวก ส้มเน่า
ภาพจาก Facebook : ธรรมราช ทนายความเพื่อชาวพุทธ
ทนายธรรมราชพูดถึงพรรคส้ม
ภาพจาก Facebook : ธรรมราช ทนายความเพื่อชาวพุทธ

ทนายธรรมราช สาระปัญญา

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

