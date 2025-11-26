ทนายธรรมราช เฉลยแล้ว เหตุภัยพิบัติรุนแรง เกิดจากสิ่งนี้ ทำเอาชาวเน็ตอึ้งไปเลย
“ทนายธรรมราช” โพสต์เผย ภัยพิบัติรุนแรงเกิดจากคน ลบหลู่พระสงฆ์-ห่างศีลธรรม ชาวเน็ตสวนกลับยับ ทำไมน้ำยังท่วมวัด
ท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยที่ยังคงวิกฤตในพื้นที่ภาคใต้ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจำนวนมาก ทนายธรรมราช สาระปัญญา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กผ่านเพจ ธรรมราช ทนายความเพื่อชาวพุทธ ต่อสาเหตุของภัยพิบัติว่า
“ผมเชื่อว่า ภัยพิบัติที่รุนแรงนั้นเกิดจาก การหนีห่างจาก ทาน ศีล ภาวนา ทั้งยังพากันลบหลู่ดูหมิ่น พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์”
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะชาวเน็ตที่อาศัยอยู่ภาคใต้ ระบุว่า
“ท่านทนาย คุณจะเชื่ออะไรก็เรื่องของคุณ แต่ความจริงมันไม่เดินตามความเชื่อนะ ภัยพิบัติมันเกิดเพราะธรรมชาติ ไม่ใช่เพราะคนไม่กราบรูปปูน หรือ คนในคราบผ้าเหลือง ถ้าคิดว่าการสวดมนต์หยุดสึนามิได้
งั้นเวลาภัยมาไม่ต้องเตือนประชาชน ไม่ต้องอพยพ ให้พระสวดแก้กันตรงชายฝั่งเลยดิ แล้วคุณจะรู้เองว่าความจริงมันไม่เคยเกรงใจคำสวดใครทั้งนั้นครับ”
“ภัยธรรมชาติ แล้วฟิลิปปินส์ที่โดนพายุละที่เค้านับถือคริสต์กันละ เค้าหลบหลู่คณะสงฆ์ด้วยหรือไง” , “ทำไมน้ำยังท่วมวัดคะ วัดใกล้ชิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่พอหรอคะ” เป็นต้น
