ข่าว

ทนายธรรมราช เฉลยแล้ว เหตุภัยพิบัติรุนแรง เกิดจากสิ่งนี้ ทำเอาชาวเน็ตอึ้งไปเลย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 13:40 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 13:40 น.
129
ทนายธรรมราช เฉลยแล้ว เหตุภัยพิบัติรุนแรง เกิดจากสิ่งนี้ ทำเอาชาวเน็ตอึ้งไปเลย

“ทนายธรรมราช” โพสต์เผย ภัยพิบัติรุนแรงเกิดจากคน ลบหลู่พระสงฆ์-ห่างศีลธรรม ชาวเน็ตสวนกลับยับ ทำไมน้ำยังท่วมวัด

ท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยที่ยังคงวิกฤตในพื้นที่ภาคใต้ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจำนวนมาก ทนายธรรมราช สาระปัญญา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กผ่านเพจ ธรรมราช ทนายความเพื่อชาวพุทธ ต่อสาเหตุของภัยพิบัติว่า

“ผมเชื่อว่า ภัยพิบัติที่รุนแรงนั้นเกิดจาก การหนีห่างจาก ทาน ศีล ภาวนา ทั้งยังพากันลบหลู่ดูหมิ่น พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์”

หน้าจอโพสต์เฟซบุ๊กของทนายธรรมราช
FB/ ธรรมราช ทนายความเพื่อชาวพุทธ

หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะชาวเน็ตที่อาศัยอยู่ภาคใต้ ระบุว่า

“ท่านทนาย คุณจะเชื่ออะไรก็เรื่องของคุณ แต่ความจริงมันไม่เดินตามความเชื่อนะ ภัยพิบัติมันเกิดเพราะธรรมชาติ ไม่ใช่เพราะคนไม่กราบรูปปูน หรือ คนในคราบผ้าเหลือง ถ้าคิดว่าการสวดมนต์หยุดสึนามิได้

งั้นเวลาภัยมาไม่ต้องเตือนประชาชน ไม่ต้องอพยพ ให้พระสวดแก้กันตรงชายฝั่งเลยดิ แล้วคุณจะรู้เองว่าความจริงมันไม่เคยเกรงใจคำสวดใครทั้งนั้นครับ”

“ภัยธรรมชาติ แล้ว​ฟิลิปปินส์​ที่โดนพายุ​ละที่เค้านับถือคริสต์​กันละ เค้าหลบหลู่คณะสงฆ์​ด้วยหรือไง” , “ทำไมน้ำยังท่วมวัดคะ วัดใกล้ชิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่พอหรอคะ” เป็นต้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ความในใจ อาสากู้ภัย ถูกตะโกนด่าตลอดการลงพื้นที่ วอนชาวหาดใหญ่ใจดีกับเจ้าหน้าที่บ้าง ข่าว

ความในใจ อาสากู้ภัย ถูกตะโกนด่าตลอดการลงพื้นที่ วอนชาวหาดใหญ่ใจดีกับเจ้าหน้าที่บ้าง

1 นาที ที่แล้ว
นายกหาดใหญ่อยู่ไหน ข่าว

นายกเทศบาลหาดใหญ่ อยู่ไหน ? ย้อนคลิปสื่อสารพลาดจริงไหม เมื่อ 5 วันก่อน

5 นาที ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ช่วย 11 ชีวิตติดบนหลังคาที่หาดใหญ่ ข่าว

ฮีโร่ตัวจริง ‘กัน จอมพลัง’ ฝ่าน้ำเชี่ยวช่วย 11 ชีวิต ติดบนหลังคา อดข้าวนานหลายวัน

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

วิศวกรชลประทาน คาด 27-29 พ.ย. สถานการณ์น้ำท่วมดีขึ้น จำนวนฝนลด

23 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ช่อง 7HD ร่วมมือ “จุฬาฯ” เปิด War Room เกาะติดรายงาน น้ำท่วมภาคใต้

28 นาที ที่แล้ว
สิริพงศ์ ยัน รัฐบาลไม่ได้ช้า-ผิดพลาด ลั่นสั่งอพยพแล้ว แต่ประชาชนไม่สนใจ ข่าว

สิริพงศ์ ยัน รัฐบาลไม่ได้ช้า-ผิดพลาด ลั่นสั่งอพยพแล้ว แต่ประชาชนไม่สนใจ

28 นาที ที่แล้ว
บ้าน ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่หาดใหญ่น้ำท่วมสูง แม้ตัวเสียหาย แต่ยังส่งต่อกำลังใจ บันเทิง

บ้าน ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่หาดใหญ่น้ำท่วมสูง แม้ตัวเสียหาย แต่ยังส่งต่อกำลังใจ

43 นาที ที่แล้ว
กระเป๋านักท่องเที่ยวเกาะเต่า ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าไกลถึงเมืองนอก คลิปกระเป๋านทท.เกาะเต่า-ลอยเกลื่อน แฉซ้ำจัดเก็บสุดชุ่ย!

53 นาที ที่แล้ว
น้ำท่วมเมาเลย์ ข่าวต่างประเทศ

น้ำท่วมมาเลเซีย รัฐบาลระดมเจ้าหน้าที่ 1 แสนนาย รีบอพยพประชาชนทันที

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

น้ำท่วมหาดใหญ่ทำพิษ สองหนุ่มมาเลฯ โป๊ะแตก แอบนอกใจเมียตัวเอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมท ภีรนีย์ โพสต์ซัด ผู้นำ-ผู้มีอำนาจ น้ำท่วมหนักแต่ปล่อยให้ช่วยกันเอง บันเทิง

แมท ภีรนีย์ ซัด ‘ผู้นำ’ มัวแต่ผัดข้าว-ขึ้นเรือ ถามกลับ ชาวบ้านช่วยกันเองถึงเมื่อไหร่?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สงขลา เอฟซี โพสต์ขอความช่วยเหลือ 17 นักเตะติดค้างในหอพัก อาหาร-น้ำไม่เหลือแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายธรรมราช เฉลยแล้ว เหตุภัยพิบัติรุนแรง เกิดจากสิ่งนี้ ทำเอาชาวเน็ตอึ้งไปเลย ข่าว

ทนายธรรมราช เฉลยแล้ว เหตุภัยพิบัติรุนแรง เกิดจากสิ่งนี้ ทำเอาชาวเน็ตอึ้งไปเลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมย์ วาสนา ตอบชัด ได้เงินคืนจาก ดิว อริสรา หรือยัง? หลังเซ็นสัญญาผ่อนจ่าย 1 ปี บันเทิง

เมย์ วาสนา ตอบชัด ได้เงินคืนจาก ดิว อริสรา หรือยัง? หลังเซ็นสัญญาผ่อนจ่าย 1 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ช่วยคนติดในรถบัสน้ำท่วมที่หาดใหญ่ ข่าว

กัน จอมพลัง ช่วยคนติดรถบัส น้ำท่วมเกือบมิดคัน ยอมเสียเงิน-อดนอน ขอให้ชาวบ้านรอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โดรนจับความร้อน ผู้ประสบภัยหาดใหญ่ ข่าว

โดรนจับความร้อน พบคนติดน้ำท่วมหาดอีกมาก ต้องทุบหลังคาหนี !

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟนกีฬาห้ามพลาด เปิดลงทะเบียนจองบัตรเข้าชม “ซีเกมส์ 2025” ติดขอบสนาม บ่าย 2 วันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พยาบาล รพ.หาดใหญ่ โพสต์ไม่มีข้าวให้ผู้ป่วย-บุคลากรแล้ว ขาดแคลนหนักมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

กกท. เผยผังสนามแข่งขัน F1 ในประเทศไทย จัดแข่งช่วงปี 71-75

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงขลา ติดอันดับ 4 ได้งบบริหารจัดการน้ำมากสุด ปี 2568 กว่า 2.3 พันล้านบาท เศรษฐกิจ

สงขลา ติดอันดับ 4 ได้งบจัดการน้ำมากสุด ปี 2568 กว่า 2.3 พันล้านบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถอดบทเรียน เนเธอร์แลนด์ “น้ำท่วมทั้งประเทศ” สู้ยังไง จนรอดภัยพิบัติ เศรษฐกิจ

ถอดบทเรียน เนเธอร์แลนด์ “น้ำท่วมทั้งประเทศ” สู้ยังไง จนรอดภัยพิบัติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดลิสต์ 10 ไอเทม &quot;ถุงยังชีพ&quot; รับมือภัยพิบัติฉบับญี่ปุ่น มีติดตัวไว้รอดแน่นอน ข่าว

เปิดลิสต์ 10 ไอเทม “ถุงยังชีพ” รับมือภัยพิบัติฉบับญี่ปุ่น มีติดตัวไว้รอดแน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ยืนยันไม่มี เฮลิคอปเตอร์ตกหาดใหญ่ เข้าใจผิด บินต่ำเพราะลมแรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต่าบิน แจกฟรีเครื่องดื่มทุกเมนู ไม่จำกัดครั้ง ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่-สงขลา ข่าว

เต่าบิน แจกโค้ดเครื่องดื่มฟรีทุกเมนู ไม่จำกัดครั้ง ในพื้นที่สงขลา-หาดใหญ่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปู มัณฑนา รอดนอนคุก! คดีฉ้อโกง-หลอกลงทุน ศาลให้ประกัน วงเงิน 3 แสน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 13:40 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 13:40 น.
129
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ช่อง 7HD ร่วมมือ “จุฬาฯ” เปิด War Room เกาะติดรายงาน น้ำท่วมภาคใต้

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
สิริพงศ์ ยัน รัฐบาลไม่ได้ช้า-ผิดพลาด ลั่นสั่งอพยพแล้ว แต่ประชาชนไม่สนใจ

สิริพงศ์ ยัน รัฐบาลไม่ได้ช้า-ผิดพลาด ลั่นสั่งอพยพแล้ว แต่ประชาชนไม่สนใจ

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
บ้าน ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่หาดใหญ่น้ำท่วมสูง แม้ตัวเสียหาย แต่ยังส่งต่อกำลังใจ

บ้าน ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่หาดใหญ่น้ำท่วมสูง แม้ตัวเสียหาย แต่ยังส่งต่อกำลังใจ

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
กระเป๋านักท่องเที่ยวเกาะเต่า

ดราม่าไกลถึงเมืองนอก คลิปกระเป๋านทท.เกาะเต่า-ลอยเกลื่อน แฉซ้ำจัดเก็บสุดชุ่ย!

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
Back to top button