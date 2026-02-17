ตบะแตก! สรยุทธ แพ้เสียงในหัว หลุดควายตัวโต ปม “เลเซอร์ไอดี” พรรคส้ม
กลายเป็นไวรัลทันทีหลัง “สรยุทธ” อ่านคอมเมนต์เกรียนคีย์บอร์ดที่กล่าวหาว่าช่วยพรรคประชาชนโกหกเรื่องระบบยืนยันตัวตน ก่อนตอกกลับชุดใหญ่พร้อมยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ลั่นวิจารณ์อะไรต้องมีความรู้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในรายการ “กรรมกรข่าว คุยนอกจอ” ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ขณะที่ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กำลังจัดรายการร่วมกับ เฟิร์น สุชาดา โดยช่วงหนึ่งเฮียสรยุทธอ่านคอมเมนต์จากผู้ชมที่ส่งเข้ามาพาดพิงถึงตนเองและพรรคประชาชนในลักษณะเสียดสีแรงว่า “สอระยวย ช่วยเท้งโกหก เรื่องเลเซอร์ไอดีของพรรคส้มเพราะกฎหมายห้ามทำโว้ย”
เมื่อเจอข้อความบิดเบือนข้อเท็จจริงพ่วงมากับถ้อยคำหยาบโลนดังกล่าว ด้านของเฮียสอจึงตัดสินใจตอบกลับทันทีด้วยท่าทีดุดัน โดยยืนยันว่าระบบการใช้ เลเซอร์ไอดี (Laser ID) หลังบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนนั้น เป็นระบบที่ทำได้จริงและมีการขออนุญาตถูกต้อง
สรยุทธระบุว่า “เช็กเลย เดี๋ยวจะเอากรมการปกครองมาให้ดู เวลายื่น เวลาจะแสดงไอดี ต้องแจ้งเพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นไม่ใช่ตัวตนจริง เขาจะมีไว้ทำบ้าอะไร มีไว้เฉยๆ เหรอ ก็ต้องมีไว้ใช้งาน ถูกไหม”
นอกจากนี้สำทับอีกว่า หากพรรคการเมืองไม่ได้ขออนุญาตจากกรมการปกครอง ย่อมไม่มีทางกล้าประกาศใช้ เพราะจะถูกดำเนินการทางกฎหมายหนักแน่นอน เปรียบเทียบกับการไปซื้อทองที่ต้องมีการยืนยันตัวตนเช่นกัน
ช่วงท้ายของการตอบกลับ สรยุทธได้หลุดคำด่าออกมาว่า “ควาย” ตัวโตๆ พร้อมย้ำจะวิจารณ์อะไรต้องมีความรู้ ก่อนจะดำเนินการจัดรายการต่อ ท่ามกลางบรรยากาศในแชทสดที่เดือดพล่านจากการปะทะคารมในครั้งนี้.
