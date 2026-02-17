“ตรีนุช” เผยแรงงานเขมรตกค้าง 1 แสนชีวิต ยังส่งกลับไม่ได้ กระทบหลายส่วน
ตรีนุช เผยแรงงานเขมรตกค้างในไทย 1 แสนชีวิต ตอนนี้ยังไม่สามารถส่งกลับได้ กระทบหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรและความมั่นคง
น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.แรงงาน กล่าวถึงความคืบหน้าการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานสัญชาติกัมพูชา ประมาณ 1 แสนคนในประเทศไทยว่า ขอดูสถานการณ์ก่อน
ขั้นตอนขณะนี้อยู่ในการพิจารณาเรื่องความมั่นคง ซึ่งต้องดูให้เรียบร้อยก่อน แต่ยอมรับว่า เรื่องของผู้ประกอบการโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมกระทบในส่วนหนึ่ง ขณะเดียวกันต้องดูในเรื่องความมั่นคงด้วย
ฉะนั้น ขอให้ฝ่ายความมั่นคง พิจารณาตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อน จึงจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งจะเร่งให้มีความชัดเจนโดยเร็วที่สุด พร้อมยืนยันว่าดูในหลายมิติ
โดยแรงงานกลุ่มดังกล่าว เนื่องจากอยู่ในเมืองไทย แต่เกิดสถานการณ์ชายแดนจึงตกค้าง และผิดกฎหมายอยู่ในขณะนี้ หากส่งกลับยังไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะติดเงื่อนไขความมั่นคง ฉะนั้น เรื่องนี้ต้องพิจารณาให้รอบคอบ โดยแรงงานที่ตกค้างกลุ่มดังกล่าวมีประมาณ 1 แสนคน
