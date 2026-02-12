ด่วน! กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ ปทุมธานี เขต 7 ยกชุด ทั้งแบ่งเขต-บัญชีรายชื่อ
ประธาน กกต. พร้อมเลขาฯ แถลงด่วน สั่งรื้อนับคะแนนใหม่สนามปทุมธานี เขต 7 ทั้งสองระบบ เพื่อความโปร่งใส ย้ำชัดอำนาจสั่งการอยู่ที่ กกต. กลางเท่านั้น
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ศูนย์การเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. นายครรชิต เจริญอินทร์ และ ว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการ กกต. ร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติ
ประเด็นสำคัญของการแถลงข่าวในครั้งนี้ ทาง กกต. ได้ออกคำสั่งด่วนให้มีการ “นับคะแนนใหม่” ในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ 7 โดยครอบคลุมทั้งการนับคะแนนแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ
นายณรงค์และคณะทำงานระบุชัดเจนว่า การสั่งให้นับคะแนนใหม่ครั้งนี้เป็นไปเพื่อให้เกิดความสุจริตและโปร่งใส หลังพบเหตุอันควรสงสัยในผลคะแนนก่อนหน้านี้ พร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำประเด็นข้อกฎหมายสำคัญว่า “ผู้มีอำนาจสั่งให้นับคะแนนใหม่ คือ กกต. เท่านั้น” เพื่อป้องกันความสับสนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่
สำหรับการดำเนินการนับคะแนนใหม่ในเขตดังกล่าว ทางสำนักงาน กกต. จะแจ้งกำหนดการและสถานที่ให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เพื่อให้ตัวแทนพรรคการเมืองและประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ต่อไป
ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, อีจัน
