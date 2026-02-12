ข่าวการเมือง

สรยุทธ ลองโค้งขอโทษแบบญี่ปุ่น เซเกือบล้ม แซวเจ็บ กกต.ไทยไม่ผิดให้โค้งทำไม?

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 17:40 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 17:20 น.
52
สรยุทธ ตัวแทนขอโทษ หลังญี่ปุ่นโค้งรับความผิดปมบัตรเลือกตั้งตกค้าง

สรยุทธ โชว์สปิริต ลองโค้งรับผิดกับประชาชน จนเซเกือบล้ม หลังญี่ปุ่นขอโทษแค่บัตรเลือกตั้งหาย 1 ใบ ตั้งคำถามคาดหวังให้ แสวง บุญมี และ 7 เสือ กกต. มาโค้งหรอ เขาไม่ได้ผิด

ในขณะที่สถานการณ์การเลือกตั้งของไทยเรายังไม่มีการรายงานผลคะแนนอย่างเป็นทางการให้ทราบ แถมมีมวลชนลุกฮือเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ในหลายพื้นที่เพราะข้องใจเรื่องความโปร่งใส แต่หากหันไปมองประเเทษในแถบเอเชียอย่าง ญี่ปุ่น ที่จัดการเลือกตั้งในวันเดียวกัน (8 ก.พ.) กลับได้ผลสรุปที่ชัดเจนแล้วว่า ซานาเอะ ทาคาอิจิ จากพรรค LDP คว้าชัยแลนด์สไลด์ เตรียมขึ้นแท่นนายกฯ หญิง

สิ่งที่ทำเอาคนไทยตาร้อนผ่าว คือมาตรฐานความรับผิดชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ญี่ปุ่น ที่ออกมาโค้งขอโทษประชาชนทันทีที่พบข้อผิดพลาด แม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยจนแทบไม่มีผลต่อคะแนนรวมก็ตาม

กกต. ญี่ปุ่น ไม่ปล่อยผ่านความผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยได้แถลงขอโทษและชี้แจงความผิดพลาดในการนับคะแนน เช่น เมืองสุคากาวะ จ.ฟุคุชิมะ: พบบัตรเลือกตั้ง ตกค้าง 1 ใบในหีบ และ เมืองนิชิโนมิยะ จ.เฮียวโกะ มียอดบัตรเกินจำนวนผู้มาใช้สิทธิจริง 208 ใบ เป็นต้น

แม้ตัวเลขจะดูน้อยนิดเมื่อเทียบกับประชากร แต่เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นรีบออกมาโค้งขอโทษและสั่งตรวจสอบย้อนกลับทันที

สรยุทธ ลองโค้งจนเซหลังเห็นญี่ปุ่นขอโทษ บัตรเลือกตั้งหาย 1 ใบ
ภาพจาก Youtube : สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

ประเด็นดังกล่าวถูกหยิบยกมาพูดคุยในรายการ กรรมกรข่าวคุยนอกจอ โดย สรยุทธ สุทัศนะจินดา และ เฟิร์น สุชาดา โดยนายสรยุทธให้ความเห็นว่า “ถ้าขนาดนี้โค้งแค่นี้นะ…” ขณะที่พิธีกรสาว ตั้งข้อสังเกตด้วยความชื่นชมว่า “ทำไมมาตรฐานเขาสูงจังเลยคะ” จากนั้น สรยุทธ สวนกลับทันควัน “นี่เธอกำลังต่อว่ามาตรฐานของเราต่ำเหรอ?” ก่อนที่สาวเฟิร์นจะปฏิเสธว่า “เปล่าค่ะ แค่ตั้งข้อสังเกตของญี่ปุ่น แค่ชื่นชมประเทศญี่ปุ่นค่ะ”

ไฮไลท์อยู่ที่จังหวะที่ พี่ยุทธลุกขึ้นยืนกลางรายการ พร้อมถามว่า “เราจะโค้งได้ขนาดไหน” ก่อนจะสาธิตการโค้งคำนับแบบญี่ปุ่น โค้งต่ำลงไปเรื่อย ๆ จนตัวเซเกือบล้ม พร้อมปล่อยวาทะเด็ดแสบ ๆ คัน ๆ ว่า “บ้านเรายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ย เพียงแต่บอกคุณไม่เข้าใจหรอ มันคือคะแนนไม่เป็นทางการ ญี่ปุ่นเลือกตั้งวันเดียวกันเรา เอ่อ โค้งนานค้างไว้สักครึ่งชั่วโมงไหม”

สรยุทธ ลองโค้งจนเซหลังเห็นญี่ปุ่นขอโทษ-2
ภาพจาก Youtube : สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

ก่อนที่ เฟิร์น สุชาดา ถามย้ำว่าที่สรยุทธพูดมาและทำท่าโค้งเนี่ย “หมายถึงของไทยเหรอคะ?” ด้านพิธีกรชายรีบตอบกลับสไตล์หยิกแกมหยอกว่า “ไม่… ของพี่ เฟิร์นนี่ก็ร้ายนะ ร้ายมาก จะคาดหวังให้คุณแสวง (เลขาฯ กกต.) มาโค้งเหรอ หรือ 7 เสือกกต. มาโค้งเหรอ เขาไม่ได้ผิด”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ประธาน กกต. พร้อมเลขาฯ แถลงด่วน สั่งรื้อนับคะแนนใหม่สนามปทุมธานี เขต 7 ทั้งสองระบบ ข่าวการเมือง

ด่วน! กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ “ปทุมธานี เขต 7” ยกชุด ทั้งแบ่งเขต-บัญชีรายชื่อ

18 วินาที ที่แล้ว
สรยุทธ ตัวแทนขอโทษ หลังญี่ปุ่นโค้งรับความผิดปมบัตรเลือกตั้งตกค้าง ข่าวการเมือง

สรยุทธ ลองโค้งขอโทษแบบญี่ปุ่น เซเกือบล้ม แซวเจ็บ กกต.ไทยไม่ผิดให้โค้งทำไม?

7 นาที ที่แล้ว
ด่วน! &quot;คุณหญิงสุดารัตน์&quot; ประกาศลาออก หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย เปิดทางคนรุ่นใหม่สานต่อ ข่าวการเมือง

ด่วน! “คุณหญิงสุดารัตน์” ประกาศลาออก หัวหน้าพรรค ไทยสร้างไทย

23 นาที ที่แล้ว
น้องชาย ใบเตย อาร์สยาม เสียรู้มิจฉาชีพ คุยลากยาว 3 วันจนเชื่อใจ ก่อนสูญเงินเกือบ 2 แสน บันเทิง

น้องชาย ใบเตย อาร์สยาม เสียรู้มิจฉาชีพ คุยลากยาว 3 วัน ก่อนหลงเชื่อโอนเงิน 2 แสน

59 นาที ที่แล้ว
สรยุทธ ชวนประชาชนร่วมโหวตประชาพิจารณ์ร่างเลือกตั้งประกันสังคมฉบับใหม่ เศรษฐกิจ

3 วันสุดท้าย! สรยุทธ ชวนโหวต ประชาพิจารณ์ร่างระเบียบเลือกตั้งประกันสังคมฉบับใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต.ราชบุรี แจงปมคะแนน พรรคการเมืองหาย 90 คะแนน ยันแก้ไขตัวเลขถูกต้องแล้ว ข่าวการเมือง

กกต.ราชบุรี แจงปมคะแนน พรรคการเมืองหาย 90 คะแนน ยันแก้ไขตัวเลขถูกต้องแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ส่งกำลังใจ บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร ตัดพ้อชีวิตนักกีฬา แฟนคลับรีบเตือนสติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทียบชัดๆ สถิติผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 66 และ 69 ทั้ง สส.เขต-บัญชีรายชื่อ ต่างกันแค่ไหน ข่าวการเมือง

เทียบชัดๆ สถิติผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 66 และ 69 ทั้ง สส.เขต-บัญชีรายชื่อ ต่างกันแค่ไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส เฟส 2 มาแน่ อัปเดตล่าสุด กลุ่มไหนได้เงินก่อน เช็กเงื่อนไขลงทะเบียน เศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส เฟส 2 มาแน่ อัปเดตล่าสุด กลุ่มไหนได้เงินก่อน เช็กเงื่อนไขลงทะเบียน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแสดงขั้นตอนการขออนุญาตขายเทอริยากิ 1 ไม้ ที่ยุ่งยาก เศรษฐกิจ

เพจ Drama-addict แชร์ข้อมูลสุดอึ้ง “ไก่เทอริยากิ 1 ไม้” ต้องขอ 10 กระทรวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวมบทบรรณาธิการ ตั้งพาดหัวข่าวนี้ ให้มีความน่าสนใจ และน่าติดตาม จำนวน 10 ตัวอย่าง เรียงลงมาเป็นข้อๆ ผู้ปกครองเล่านาที หนุ่มคลั่งวัย 18 ปี ชวนตัวประกันเล่นจ้ำจี้มะเขือเปาะจบที่ใครโดนยิง ข่าว

ผวา มือยิงคลั่งชวนตัวประกันเล่นจ้ำจี้ จบที่ใครโดนยิง ก่อน นร. กรีดร้อง-เจ็บหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กู้ร่วมซื้อบ้านได้กับคนนามสกุลเดียวกัน พี่น้อง พ่อแม่ คู่สมรส คู่รักที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่มีหลักฐานการอยู่ร่วมกันยืนยัน และคู่รัก LGBTQ+ เศรษฐกิจ

ซื้อบ้านหรือคอนโด กู้ร่วมกับใครได้บ้าง แต่ละแบบต่างกันอย่างไร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเจยืนยันว่าไม่ได้ทำโทษนักเรียนที่ขาดเรียนบ่อยในโรงเรียนพะตง ข่าว

ครูเจ โต้ข่าวลือตีศิษย์ทำโทษ ยัน สาเหตุหนุ่ม 18 บุกยิงโรงเรียนพะตง เพราะน้องสาวโดดเรียนบ่อย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนสนิท เด๋อ ดอกสะเดา ขอพูดบ้าง ปมตลกดังซุกเมีย-คบซ้อน ปู กนกวรรณ 29 ปี บันเทิง

เพื่อนสนิท เด๋อ ดอกสะเดา ขอพูดบ้าง ปมตลกดังซุกเมีย-คบซ้อน ปู กนกวรรณ 29 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จับตา! กกต. นัดแถลงวันนี้ 17.00 น. นับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือไม่?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย่าหาทำ! คนไข้เชื่อเพื่อนบ้าน กินน้ำใบเตย แทนยาเบาหวาน สุดท้ายค่าน้ำตาลพรุ่งปรี๊ด ข่าว

อย่าหาทำ! คนไข้เชื่อเพื่อนบ้าน กินน้ำใบเตย แทนยาเบาหวาน สุดท้ายค่าน้ำตาลพรุ่งปรี๊ด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจแจงปม “เขมนันท์” แย่งปืน จนท. ก่อนบุกจับตัวประกัน สั่งเอาผิด 3 ข้อหา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวในงานที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เศรษฐกิจ

“นายกฯ อนุทิน” โต้สื่อนอก ไทย “คนป่วยแห่งเอเชีย” ผลรัฐบาลที่แล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดเศร้า ครอบครัวรับร่าง &quot;ผอ.ศศิพัชร&quot; โรงเรียนพะตงฯ เตรียมประกอบพิธีทางศาสนา ข่าว

ครอบครัวรับร่าง “ผอ.ศศิพัชร” โรงเรียนพะตงฯ ประกอบพิธีทางศาสนา เย็นวันนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฟิลิปปินส์ดับ ถ่ายคลิปลงโซเชียล โชว์กิน “ปูปีศาจ” สัตว์มีพิษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มิลค์ อินฟลู โต้ดราม่าบุกบ้าน ตู่ ภพธร ยันไม่บ้าดารา แค่บ้านใกล้กัน งัดหลักฐานแชท ไม่ติดใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นางแบบสาว แฉ พระเอก ป. หน้าหล่อ ทักขอเคลมฟรี เตือนระวังแชตหลุดถ้าไม่หยุดปากดี!

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพระเบิดสุญญากาศที่แสดงถึงพลังทำลายล้างที่รุนแรงในกาซา ข่าวต่างประเทศ

เจาะลึก “ระเบิดสุญญากาศ” อาวุธมรณะในกาซา ทำคนระเหยหายไปกว่า 2,000 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เดือด! ลุงบุก กกต. ปาปลาร้าใส่ จวกทำงานเน่าเหม็น จี้ให้ “แสวง” ลาออก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวีเดน ไอเดียเจ๋ง มีเซ็กซ์ระหว่างทำงานได้ หวังปั๊มลูกแก้ปัญหาเด็กเกิดน้อย ข่าวต่างประเทศ

สวีเดน ไอเดียเจ๋ง มีเซ็กซ์ระหว่างทำงานได้ หวังปั๊มลูกแก้ปัญหาเด็กเกิดน้อย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 17:40 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 17:20 น.
52
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

น้องชาย ใบเตย อาร์สยาม เสียรู้มิจฉาชีพ คุยลากยาว 3 วันจนเชื่อใจ ก่อนสูญเงินเกือบ 2 แสน

น้องชาย ใบเตย อาร์สยาม เสียรู้มิจฉาชีพ คุยลากยาว 3 วัน ก่อนหลงเชื่อโอนเงิน 2 แสน

เผยแพร่: 12 กุมภาพันธ์ 2569
สรยุทธ ชวนประชาชนร่วมโหวตประชาพิจารณ์ร่างเลือกตั้งประกันสังคมฉบับใหม่

3 วันสุดท้าย! สรยุทธ ชวนโหวต ประชาพิจารณ์ร่างระเบียบเลือกตั้งประกันสังคมฉบับใหม่

เผยแพร่: 12 กุมภาพันธ์ 2569

ส่งกำลังใจ บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร ตัดพ้อชีวิตนักกีฬา แฟนคลับรีบเตือนสติ

เผยแพร่: 12 กุมภาพันธ์ 2569
คนละครึ่งพลัส เฟส 2 มาแน่ อัปเดตล่าสุด กลุ่มไหนได้เงินก่อน เช็กเงื่อนไขลงทะเบียน

คนละครึ่งพลัส เฟส 2 มาแน่ อัปเดตล่าสุด กลุ่มไหนได้เงินก่อน เช็กเงื่อนไขลงทะเบียน

เผยแพร่: 12 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button