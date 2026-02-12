สรยุทธ ลองโค้งขอโทษแบบญี่ปุ่น เซเกือบล้ม แซวเจ็บ กกต.ไทยไม่ผิดให้โค้งทำไม?
สรยุทธ โชว์สปิริต ลองโค้งรับผิดกับประชาชน จนเซเกือบล้ม หลังญี่ปุ่นขอโทษแค่บัตรเลือกตั้งหาย 1 ใบ ตั้งคำถามคาดหวังให้ แสวง บุญมี และ 7 เสือ กกต. มาโค้งหรอ เขาไม่ได้ผิด
ในขณะที่สถานการณ์การเลือกตั้งของไทยเรายังไม่มีการรายงานผลคะแนนอย่างเป็นทางการให้ทราบ แถมมีมวลชนลุกฮือเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ในหลายพื้นที่เพราะข้องใจเรื่องความโปร่งใส แต่หากหันไปมองประเเทษในแถบเอเชียอย่าง ญี่ปุ่น ที่จัดการเลือกตั้งในวันเดียวกัน (8 ก.พ.) กลับได้ผลสรุปที่ชัดเจนแล้วว่า ซานาเอะ ทาคาอิจิ จากพรรค LDP คว้าชัยแลนด์สไลด์ เตรียมขึ้นแท่นนายกฯ หญิง
สิ่งที่ทำเอาคนไทยตาร้อนผ่าว คือมาตรฐานความรับผิดชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ญี่ปุ่น ที่ออกมาโค้งขอโทษประชาชนทันทีที่พบข้อผิดพลาด แม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยจนแทบไม่มีผลต่อคะแนนรวมก็ตาม
กกต. ญี่ปุ่น ไม่ปล่อยผ่านความผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยได้แถลงขอโทษและชี้แจงความผิดพลาดในการนับคะแนน เช่น เมืองสุคากาวะ จ.ฟุคุชิมะ: พบบัตรเลือกตั้ง ตกค้าง 1 ใบในหีบ และ เมืองนิชิโนมิยะ จ.เฮียวโกะ มียอดบัตรเกินจำนวนผู้มาใช้สิทธิจริง 208 ใบ เป็นต้น
แม้ตัวเลขจะดูน้อยนิดเมื่อเทียบกับประชากร แต่เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นรีบออกมาโค้งขอโทษและสั่งตรวจสอบย้อนกลับทันที
ประเด็นดังกล่าวถูกหยิบยกมาพูดคุยในรายการ กรรมกรข่าวคุยนอกจอ โดย สรยุทธ สุทัศนะจินดา และ เฟิร์น สุชาดา โดยนายสรยุทธให้ความเห็นว่า “ถ้าขนาดนี้โค้งแค่นี้นะ…” ขณะที่พิธีกรสาว ตั้งข้อสังเกตด้วยความชื่นชมว่า “ทำไมมาตรฐานเขาสูงจังเลยคะ” จากนั้น สรยุทธ สวนกลับทันควัน “นี่เธอกำลังต่อว่ามาตรฐานของเราต่ำเหรอ?” ก่อนที่สาวเฟิร์นจะปฏิเสธว่า “เปล่าค่ะ แค่ตั้งข้อสังเกตของญี่ปุ่น แค่ชื่นชมประเทศญี่ปุ่นค่ะ”
ไฮไลท์อยู่ที่จังหวะที่ พี่ยุทธลุกขึ้นยืนกลางรายการ พร้อมถามว่า “เราจะโค้งได้ขนาดไหน” ก่อนจะสาธิตการโค้งคำนับแบบญี่ปุ่น โค้งต่ำลงไปเรื่อย ๆ จนตัวเซเกือบล้ม พร้อมปล่อยวาทะเด็ดแสบ ๆ คัน ๆ ว่า “บ้านเรายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ย เพียงแต่บอกคุณไม่เข้าใจหรอ มันคือคะแนนไม่เป็นทางการ ญี่ปุ่นเลือกตั้งวันเดียวกันเรา เอ่อ โค้งนานค้างไว้สักครึ่งชั่วโมงไหม”
ก่อนที่ เฟิร์น สุชาดา ถามย้ำว่าที่สรยุทธพูดมาและทำท่าโค้งเนี่ย “หมายถึงของไทยเหรอคะ?” ด้านพิธีกรชายรีบตอบกลับสไตล์หยิกแกมหยอกว่า “ไม่… ของพี่ เฟิร์นนี่ก็ร้ายนะ ร้ายมาก จะคาดหวังให้คุณแสวง (เลขาฯ กกต.) มาโค้งเหรอ หรือ 7 เสือกกต. มาโค้งเหรอ เขาไม่ได้ผิด”
