สะพัด กกต. ปัดตกหลักฐาน เลือกตั้งชลบุรี อ้าง ข้อมูลมาจากสื่อไม่ได้ถ่ายเอง
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีความเคลื่อนไหวสำคัญเกี่ยวกับภาพรวมการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติที่ประชาชนกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดครับ
เมื่อเวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสุทธดา คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวน 1 ร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้า การเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ
การแถลงครั้งนี้จัดขึ้น ณ ศูนย์การเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ ชั้น 2 สำนักงาน กกต. เพื่อรายงานความคืบหน้าล่าสุดและตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมา
ในขณะที่มีการแถลงข่าวภาพรวม ฝั่งโลกโซเชียลอย่างเพจ “ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ” ได้รายงานข้อมูลที่สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยระบุว่า “ชลบุรี…กกต.ปัดตกไม่รับหลักฐานจากประชาชน อ้างข้อมูลมาจากสื่อฯไม่ได้ถ่ายเอง…”
ด้านสำนัก Room44 รายงานว่า ”เฟิร์น กนกวัลย์ “ อ้างว่า กกต.กลางปัดตกหลักฐานของ ปชช. เหตุ ข้อมูล-เอกสารที่นำมายื่นส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ได้จากสื่อ ไม่ใช่หลักฐานจากบุคคลที่พบเห็นเหตุการณ์โดยตรง คุณเฟิร์น จึงได้ฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันรวบรวมหลักฐานด้วยตนเอง และหากจำเป็นต้องยกระดับการร้องเรียน ขอให้นำข้อมูลที่ครบถ้วนไปแจ้งต่อ กกต. ด้วยตนเองเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบได้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ว่างเปล่า! กกต. เปิดเว็บโชว์ผลคะแนนเลือกตั้ง 69 ทั่วประเทศ ล่าสุด ยังไม่เจอไฟล์แม้แต่จังหวัดเดียว
- กล่องเลือกตั้ง กกต. โผล่แอปฯ ลาซาด้า ใบละ 140 บาท เพจดังถาม ใครจะรับผิดชอบ?
- โป๊ะแตก “ซ้อเปา” แฉ เลือกตั้งตาก เขต 1 โผล่ 5 ชุด แซวแรง ลืมรวมคะแนนไหม?
ข้อมูลจาก : ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: