กกต. แจง คลิปพัดลมติดแต่ไฟมืด ยันเหตุเกิดที่นนทบุรีไม่ใช่ชลบุรี
กกต. สยบดราม่าคลิปไวรัลพัดลมติดแต่ไฟมืด ยันเป็นเหตุการณ์ที่ไทรน้อย นนทบุรี ไม่ใช่ชลบุรี ชี้สภาพเต็นท์แสงน้อยทำภาพดูมืดสลัว ยันไฟฟ้าไม่ได้ขัดข้องและนับคะแนนโปร่งใสไร้บัตรเขย่ง
เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 69 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารชี้แจงเพื่อสยบข้อสงสัยกรณีคลิปวิดีโอ “ไฟดับแต่พัดลมติด” ที่กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่โปร่งใสในโลกโซเชียล โดย กกต. ระบุว่า
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่ 157/2569 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ชี้แจงหน่วยเลือกตั้งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี ขณะนับคะแนน มีการดับไฟ หรือไฟดับในสถานที่นับคะแนน แต่มีภาพถ่ายวิดีโอจับได้ว่าพัดลมที่ใช้ในสถานที่นับคะแนน ยังมีการทำงานปกติ ไม่เป็นความจริง
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีว่า ตามที่ได้ปรากฏข้อมูลแพร่หลายในสื่อออนไลน์และรายการโทรทัศน์ หลายแห่ง ว่าในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีหน่วยเลือกตั้งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี ขณะนับคะแนน มีการดับไฟหรือไฟดับในสถานที่นับคะแนน แต่มีภาพถ่ายวิดีโอจับได้ว่า พัดลมที่ใช้ในสถานที่นับคะแนน ยังมีการทำงานปกติ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการกระทำที่ไม่โปร่งใส และต่อมามีการนำเสนอข่าวว่าผู้ถ่ายวิดีโอให้การยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในหน่วยเลือกตั้งหน่วยหนึ่งของเขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดนนทบุรี
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ความว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่หน่วยเลือกตั้งที่ 18 เขตเลือกตั้งที่ 7 เขตเทศบาลเมืองไทรน้อย บริเวณประรำหน้าหมู่บ้านพฤกษา 10 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยเหตุการณ์ตามภาพข่าวและวิดีโอ เกิดขึ้นจากการถ่ายวิดีโอ
จากสถานที่จริง แต่ได้รับการยืนยันจากนายณัฐพงษ์ เกศพอง ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ว่าไฟส่องสว่างไม่ได้ดับ แต่อย่างใด โดยในขณะนับคะแนน สถานที่ดังกล่าวมีหลอดไฟส่องสว่างในเต็นท์ มีเพียงสองดวง ติดตั้งไว้ใกล้กันตรงจุดกึ่งกลาง ทำให้ไม่สามารถส่งแสงสว่างได้ทั่วถึงทุกจุดที่มีการนับคะแนน แต่มีแสงไฟฟ้าจากหมู่บ้านส่องเข้ามาช่วยให้สามารถมองเห็นและนับคะแนนได้โดยปกติ ทั้งในการนับคะแนนของหน่วยดังกล่าวก็ดำเนินไปได้ตามปกติโดยไม่มีการทักท้วง และไม่มีเหตุจำนวนบัตรไม่ตรงกับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งแต่อย่างใด ทั้งไม่พบปัญหาบัตรเขย่งแต่อย่างใด
ความเห็นจากกการตรวจสอบข้อเท็จจริงสรุปได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่มีประเด็นการทุจริตหรือกระทำที่ไม่ชอบของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 18 แต่อย่างใด
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอขอบคุณประชาชนที่ช่วยแจ้งเบาะแส เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบริการสายด่วน 1444
ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
