เพจ Drama-addict แชร์ข้อมูลสุดอึ้ง “ไก่เทอริยากิ 1 ไม้” ต้องขอ 10 กระทรวง
เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict แชร์ข้อมูลฐานเศรษฐกิจ ตีแผ่ความจริงผู้ประกอบการไทยขายไก่เทอริยากิ 1 ไม้ ต้องติดต่อ 10 หน่วยงานราชการ ตั้งแต่กรมปศุสัตว์ถึงกรมป่าไม้ จี้รัฐเร่งปรับใช้ E-Government ตัดขั้นตอนคอร์รัปชัน
กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียลมีเดียทันที เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก เพจ ชื่อดัง Drama-addict ได้ออกมาโพสต์ข้อความสั้น ๆ แต่ชวนคิดว่า “ขั้นตอนยุ่งยากขนาดนั้นเลยเหรอ” พร้อมกับแชร์รายละเอียดจากสำนักข่าว ฐานเศรษฐกิจ ที่ตีแผ่ความจริงอีกด้านของระบบราชการไทย ผ่านตัวอย่างเมนูอาหารยอดฮิตอย่าง ไก่เทอริยากิ เพียง 1 ไม้ แต่กลับสะท้อนความซับซ้อนซ่อนเงื่อนของขั้นตอนการขออนุญาตที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญ
ข้อมูลดังกล่าวระบุรายละเอียดที่น่าตกใจว่า เพียงแค่การจะขายไก่เทอริยากิหนึ่งไม้ ผู้ประกอบการต้องวิ่งเต้นติดต่อหน่วยงานราชการมากถึง 10 กระทรวง ไล่เรียงตั้งแต่ตัววัตถุดิบหลักอย่าง เนื้อไก่ หากมีการนำเข้าก็ต้องผ่านด่านกรมปศุสัตว์ ส่วนน้ำจิ้ม หรือซอสปรุงรสก็ต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แม้กระทั่งไม้ไผ่ที่ใช้เสียบไก่ ก็ยังต้องไปเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบของกรมป่าไม้ ซึ่งความยุ่งยากเหล่านี้ได้เปลี่ยนสโลแกนสวยหรูจาก “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ให้กลายเป็น ครัวไทยสู่แฟ้มเอกสาร แทน
นอกจากความยุ่งยากด้านเอกสารแล้ว บทความจากฐานเศรษฐกิจยังชี้ให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างว่า เมื่อกฎหมายมีมากเกินความจำเป็น ก็จะเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจมากเกินไป ซึ่งกลายเป็นช่องว่างสำคัญที่นำไปสู่การคอร์รัปชัน จึงมีการเสนอแนวทางแก้ไขด้วยการใช้ กิโยตินกฎหมาย
เพื่อตัดระเบียบที่ซ้ำซ้อนทิ้งไป และเปลี่ยนระบบราชการให้เป็น E-Government อย่างเต็มรูปแบบ โดยทิ้งท้ายด้วยประโยคสุดเจ็บแสบว่า เพราะคอมพิวเตอร์เรียกรับสินบนไม่เป็น โจทย์สำคัญจึงไม่ใช่การถามว่าทำไก่เทอริยากิไม้เดียวได้ไหม แต่คือประเทศไทยจะทำขั้นตอนเหล่านี้ให้ง่ายกว่านี้ได้หรือยัง
ด้านชาวเน็ตที่ได้เห็นข้อมูลดังกล่าวต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือด โดยส่วนใหญ่มองไปในทิศทางเดียวกันว่า ความเข้มงวดในการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ดีและถูกต้อง แต่กระบวนการทำงานควรจะรวบรัดและมีประสิทธิภาพมากกว่านี้
โดยมีความเห็นหนึ่งที่น่าสนใจระบุว่า รัฐควรจัดตั้งหน่วยงานกลางแบบ One Stop Service ที่ทำหน้าที่ประสานงานทุกอย่างให้จบในที่เดียว ไม่ใช่ผลักภาระให้ประชาชนต้องวิ่งติดต่อสิบกระทรวงเพื่อสินค้าเพียงชิ้นเดียวเช่นนี้
ข้อมูลจาก : Drama-addict, ฐานเศรษฐกิจ
