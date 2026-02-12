เปิดใจ สาวแว่นเปิดหีบเลือกตั้ง ขอโทษ ยันเจตนา ทำเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ได้ล็อก
เปิดใจ “ฝน เบญจพร” สาวแว่นเสื้อแดง เปิดหีบเลือกตั้ง ขอโทษผู้ร่วมอุดมการณ์ทุกคน ยันเจตนา ทำเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ได้ล็อก เท่านั้น
จากกรณีที่ นายประยูร วัฒนศิริบรรจง ผอ.กกต.ประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 ชลบุรี ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ กับ น.ส.เบญจพร หรือ ฝน สาวแว่นเสื้อแดงเปิดหีบเลือกตั้งเขต 1 ชลบุรี โดยแจ้งดำเนินคดีฐาน มีพฤติการณ์กระทำการเปิดหีบเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ 1 ชลบุรี หรือ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจัดทำ โดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย
จึงเดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดี ในความผิดฐาน เปิด ทำลาย ทำให้เสียหาย ทำให้เปลี่ยนสภาพ หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง ตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และความผิดฐานบุกรุก เหตุเกิดที่สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองชลบุรี
ล่าสุด 12 ก.พ. 69 สาวแว่นเสื้อแดง แหวกรั้วเปิดหีบเลือกตั้ง ได้ออกมาเปิดใจ และกล่าวขอโทษพี่น้องประชาชนทุกคนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ต่อพฤติกรรมที่เจ้าตัวได้กระทำไปก่อนหน้านี้ ระบุว่า “ก่อนอื่นเลยหนูต้องขอกราบอภัยผู้ร่วมอุดมการณ์ทุกท่านที่ทำให้อาจจะมองว่าสิ่งที่หนูทำ มันอาจจะทำให้สิ่งที่ทุกคนทำมามันล้มเหลว แต่ขอยืนยันเจตนาของหนูว่า หนูเข้าไปเพื่อชี้ให้สื่อมวลชนและประชาชนเห็นว่ากล่องมันไม่ได้ถูกปิดเอาไว้จริง ๆ และหนูไม่ได้ล้วงหรือว่าทำอะไรกับเอกสารด้านในเลยทั้งสิ้น”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สาวแว่นบุกเปิด หีบเลือกตั้งชลบุรี เมินคำเตือน เสี่ยงเจอคุก 10 ปี
- สาวแว่นโดนแล้ว แจ้งความเอาผิด เปิดหีบเลือกตั้ง โทษสูงสุดคุก 10 ปี
อ้างอิงจาก : อมรินทร์ทีวี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: