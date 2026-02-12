ข่าวการเมือง

กกต.ราชบุรี แจงปมคะแนน พรรคการเมืองหาย 90 คะแนน ยันแก้ไขตัวเลขถูกต้องแล้ว

เผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 16:33 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 16:33 น.
กกต.ราชบุรี แจงปมคะแนน พรรคการเมืองหาย 90 คะแนน ยันแก้ไขตัวเลขถูกต้องแล้ว

กกต.ราชบุรี ชี้แจง ปมคะแนนพรรคการเมือง 90 คะแนน แต่เขียนเป็น 0 คะแนน ยัน จนท.แก้ไขตัวเลขก่อนส่งเข้าระบบ พร้อมแจ้งผู้สมัครรับทราบแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดราชบุรี ชี้แจงกรณีการรวมผลคะแนนเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ จ.ราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยระบุว่า

ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่าการรวมผลคะแนนเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อ จ.ราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี มีพรรคการเมืองหนึ่งได้รับคะแนน 90 คะแนน แต่ได้มีการบันทึกในแบบรายงานผลการนับคะแนน สส.แบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส.5/18 (บช)) จำนวน 0 คะแนน นั้น

สำนักงาน กกต.จังหวัดราชบุรี ขอชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนดังกล่าวได้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขผลคะแนนให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงก่อนที่จะทำการรายงานและบันทึกผลคะแนนและได้แจ้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่สังกัดพรรคการเมืองดังกล่าวทราบด้วยแล้ว

ทั้งนี้ สำนักงาน กกต.จังหวัดราชบุรี ได้เผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 5/18) และ สส.แบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส. 5/18 (บช)) ของจังหวัดราชบุรี แต่ละหน่วยเลือกตั้ง ให้ประชาชนได้ทราบตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. พ.ศ. 2566 ข้อ 214 โดยสามารถเข้าดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์สำนักงาน กกต.จังหวัดราชบุรี https://www.ect.go.th/th/ratchaburi/main

กกต. ราชบุรี ชี้แจง
FB/ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี
FB/ สิรีธร ธนะชัยศรี – Sireethorn Thanachaisri

