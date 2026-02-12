กกต.เชียงราย แถลง ถูกโซเชียลตั้งคำถาม คะแนนรวมไม่ตรงกับผู้ใช้สิทธิ
กกต.เชียงราย แถลงหลังถูกสื่อสังคมออนไลน์ ตั้งคำถาม คะแนนรวมไม่ตรงกับผู้ใช้สิทธิ ชี้คะแนนมาจากการเลือกตั้งล่วงหน้าด้วย
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ได้ออกแถลงถึงกรณีที่ ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกรณีผลรวมคะแนน (บัตรดี + บัตรเสีย + บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน)ไม่ตรงกับจำนวนผู้มาแสดงตนใช้สิทธิ เขตเลือกตั้งที่ 1 โดยมีส่วนต่างมากกว่าจำนวน ผู้มาแสดงตนใช้สิทธิ จำนวน 7,985 คะแนน นั้น
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จริง ดังนี้
จำนวนผู้มาแสดงตนใช้สิทธิดังกล่าว ไม่ได้รวมผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งกรณีเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง และเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ซึ่งคะแนนจากการเลือกตั้งล่วงหน้าจะถูกนำมารวมในการนับคะแนนและรายงานผลตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น เมื่อมีการรวมคะแนนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด (บัตรดี บัตรเสีย และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน) ซึ่งเป็นผลรวมคะแนนจากการเลือกตั้งล่วงหน้าด้วย จึงทำให้ตัวเลขผลการรวมคะแนนสูงกว่าจำนวนผู้มาแสดงตนใช้สิทธิที่ปรากฎบนป้ายประชาสัมพันธ์ผลการนับคะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปตามหลักกฎหมาย ความสุจริต และความโปร่งใส หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามหรือยื่นคำร้องตามกระบวนการ ที่กฎหมายกำหนดได้
ทั้งนี้ สำนักงานฯ ขอความร่วมมือประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการและหลีกเลี่ยงการแพร่ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
