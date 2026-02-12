ข่าว

ส่งกำลังใจ บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร ตัดพ้อชีวิตนักกีฬา แฟนคลับรีบเตือนสติ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 16:17 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 16:17 น.
แฟนลูกยางส่งกอดแน่น! บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร โมกศรี ตัดพ้อชีวิตนักกีฬา ย้อนดูผลงานระดับ “ตำนาน” การันตีความเก่งที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้

(12 ก.พ. 69) — ทำเอาแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยใจหายวาบ รีบส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลาม หลัง “บุ๋มบิ๋ม” ชัชชุอร โมกศรี มือตบหัวเสาขวัญใจชาวไทย กำลังเล่นให้สโมสรฮิเมจิ ลีกญี่ปุ่น ออกมาโพสต์ข้อความระบายความในใจผ่านโซเชียลมีเดียในวันที่เจอกับความรู้สึกท้อแท้ ตั้งคำถามกับตัวเองว่า “เรากำลังเป็นนักกีฬาที่ไม่ได้เรื่องอยู่หรือเปล่านะ” สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันมหาศาลที่นักกีฬาระดับท็อปต้องแบกรับ

ทันทีที่ข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป แฟนคลับจำนวนมากต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์เรียกสติและโอบกอดความรู้สึกของเธอ ย้ำว่าอย่าด้อยค่าตัวเอง เพราะสำหรับคนไทยแล้ว บุ๋มบิ๋มคือนักกีฬาที่เป็นแรงบันดาลใจและเป็นแสงสว่างให้วงการวอลเลย์บอลเสมอมา

บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร ถ่ายแบบโปรโมต ชุดแข่งวอลเลย์บอล 2025 ออกแบบโดย แบรนดไทย แกรนด์สปอร์ต
บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร ถ่ายแบบโปรโมต ชุดแข่งวอลเลย์บอล 2025 ออกแบบโดย แบรนดไทย แกรนด์สปอร์ต

หลายเสียงยืนยันว่าการได้เห็นเบุ๋มบิ๋ม ลงเล่นในสนามคือความสุขของคนไทย ขอให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ โดยมีคอมเมนต์หนึ่งระบุว่า “ชนะอะไรไม่เท่าชนะใจตัวเองนะ บบ. ยังเป็นคนที่ตบสามเมตรสวยที่สุดในใจ”

แม้เจ้าตัวจะเกิดความสงสัยในความสามารถของตนเอง แต่หากกางสถิติและผลงานออกมาดู จะพบว่า “บุ๋มบิ๋ม” คือหนึ่งในนักวอลเลย์บอลที่ประสบความสำเร็จที่สุดคนหนึ่งของไทย

สโมสร “วิกโตรินะ ฮิเมจิ” ทีมดังในศึก SV.LEAGUE ของญี่ปุ่น ขณะนี้รั้งอันดับ 5 ของตาราง มี 52 คะแนน จากผลงานชนะ 19 ครั้ง แพ้ 11 ครั้ง เป็นบุ๋มบิ๋มนี่แหละที่ช่วยแบกทีม ตบชนะคว้าแชมป์ลีก 2 ขึ้นมาลีกสูงสุดได้

ยิ่งไปกว่านั้น พาทีมคว้าแชมป์วอลเลย์บอลถ้วยจักรพรรดินี (Empress’s Cup) ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเมื่อปลายปี 2024 ระเบิดฟอร์มทำคะแนนสูงสุดถึง 28 แต้มในนัดชิงชนะเลิศ ช่วยให้ทีมพลิกแซงชนะคู่แข่งอย่างฮิซามิสึ สปริงส์ มาได้อย่างสมศักดิ์ศรี

Credit Facebook Chatchuon Moksri : ชัชชุอร โมกศรี Fanpage

นอกจากผลงานในลีกอาชีพ เส้นทางในนามทีมชาติ เป็นเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ต่อเนื่องหลายสมัย ทั้งที่สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และกัมพูชา รวมถึงพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์เอเชียในปี 2023 ที่นครราชสีมาได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) ประจำทัวร์นาเมนต์นั้นด้วย

ความสำเร็จเหล่านี้คือเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนว่า เธอคือนักกีฬาคุณภาพระดับแถวหน้าของเอเชีย ไม่ว่าวันนี้เธอจะรู้สึกอย่างไร แต่สถิติและความรักจากแฟนๆ คือความจริงที่ยืนยันว่าเธอ “เก่ง” และ “มีความหมาย” ต่อวงการลูกยางไทยเพียงใด

