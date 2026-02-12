ส่งกำลังใจ บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร ตัดพ้อชีวิตนักกีฬา แฟนคลับรีบเตือนสติ
แฟนลูกยางส่งกอดแน่น! บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร โมกศรี ตัดพ้อชีวิตนักกีฬา ย้อนดูผลงานระดับ “ตำนาน” การันตีความเก่งที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้
(12 ก.พ. 69) — ทำเอาแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยใจหายวาบ รีบส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลาม หลัง “บุ๋มบิ๋ม” ชัชชุอร โมกศรี มือตบหัวเสาขวัญใจชาวไทย กำลังเล่นให้สโมสรฮิเมจิ ลีกญี่ปุ่น ออกมาโพสต์ข้อความระบายความในใจผ่านโซเชียลมีเดียในวันที่เจอกับความรู้สึกท้อแท้ ตั้งคำถามกับตัวเองว่า “เรากำลังเป็นนักกีฬาที่ไม่ได้เรื่องอยู่หรือเปล่านะ” สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันมหาศาลที่นักกีฬาระดับท็อปต้องแบกรับ
ทันทีที่ข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป แฟนคลับจำนวนมากต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์เรียกสติและโอบกอดความรู้สึกของเธอ ย้ำว่าอย่าด้อยค่าตัวเอง เพราะสำหรับคนไทยแล้ว บุ๋มบิ๋มคือนักกีฬาที่เป็นแรงบันดาลใจและเป็นแสงสว่างให้วงการวอลเลย์บอลเสมอมา
หลายเสียงยืนยันว่าการได้เห็นเบุ๋มบิ๋ม ลงเล่นในสนามคือความสุขของคนไทย ขอให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ โดยมีคอมเมนต์หนึ่งระบุว่า “ชนะอะไรไม่เท่าชนะใจตัวเองนะ บบ. ยังเป็นคนที่ตบสามเมตรสวยที่สุดในใจ”
แม้เจ้าตัวจะเกิดความสงสัยในความสามารถของตนเอง แต่หากกางสถิติและผลงานออกมาดู จะพบว่า “บุ๋มบิ๋ม” คือหนึ่งในนักวอลเลย์บอลที่ประสบความสำเร็จที่สุดคนหนึ่งของไทย
สโมสร “วิกโตรินะ ฮิเมจิ” ทีมดังในศึก SV.LEAGUE ของญี่ปุ่น ขณะนี้รั้งอันดับ 5 ของตาราง มี 52 คะแนน จากผลงานชนะ 19 ครั้ง แพ้ 11 ครั้ง เป็นบุ๋มบิ๋มนี่แหละที่ช่วยแบกทีม ตบชนะคว้าแชมป์ลีก 2 ขึ้นมาลีกสูงสุดได้
ยิ่งไปกว่านั้น พาทีมคว้าแชมป์วอลเลย์บอลถ้วยจักรพรรดินี (Empress’s Cup) ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเมื่อปลายปี 2024 ระเบิดฟอร์มทำคะแนนสูงสุดถึง 28 แต้มในนัดชิงชนะเลิศ ช่วยให้ทีมพลิกแซงชนะคู่แข่งอย่างฮิซามิสึ สปริงส์ มาได้อย่างสมศักดิ์ศรี
นอกจากผลงานในลีกอาชีพ เส้นทางในนามทีมชาติ เป็นเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ต่อเนื่องหลายสมัย ทั้งที่สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และกัมพูชา รวมถึงพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์เอเชียในปี 2023 ที่นครราชสีมาได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) ประจำทัวร์นาเมนต์นั้นด้วย
ความสำเร็จเหล่านี้คือเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนว่า เธอคือนักกีฬาคุณภาพระดับแถวหน้าของเอเชีย ไม่ว่าวันนี้เธอจะรู้สึกอย่างไร แต่สถิติและความรักจากแฟนๆ คือความจริงที่ยืนยันว่าเธอ “เก่ง” และ “มีความหมาย” ต่อวงการลูกยางไทยเพียงใด
