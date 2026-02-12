ข่าวการเมือง
จับตา! กกต. นัดแถลงวันนี้ 17.00 น. นับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือไม่?
จับตา คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. นัดแถลงวันนี้ 17.00 น. เคลียร์ประเด็นร้อน ลุ้นจะได้มีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือไม่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้แจ้งกำหนดการแถลงข่าว “การเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ” ณ ศูนย์การเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในเวลา 17.00 น. วันนี้
สำหรับการแถลงข่าวในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายครรชิต เจริญอินทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยว่าการแถลงข่าวในครั้งนี้จะพูดถึงเสียงเรียกร้องของประชาชนให้นับคะแนนใหม่หรือไม่
