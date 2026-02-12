น้องชาย ใบเตย อาร์สยาม เสียรู้มิจฉาชีพ คุยลากยาว 3 วัน ก่อนหลงเชื่อโอนเงิน 2 แสน

ลุกซ์ น้องชาย ใบเตย อาร์สยาม ถูกมิจฉาชีพหลอกโอนหมดบัญชี สูญเงินเกือบ 2 แสน อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ขนส่งแจ้งพัสดุเสียหาย
เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2569 นักร้องลูกทุ่งสาวนุ่งสั้น ใบเตย อาร์สยาม โพสต์ภาพน้องชาย ลุกซ์ ชาญวิทย์ นั่งร้องไห้อยู่มุมห้อง พร้อมระบุแคปชั่นประกอบ ระบุว่า “เหยื่อมิจฉาชีพรายล่าสุด คือ น้องลุกซ์ น้องชายใบเตยเองค่ะ TT สงสารน้องมาก โดนมิจฉาชีพหลอกเงินไปเกือบ 2 แสนบาท … ฝากพี่ ๆ ตำรวจ สภ.คันนายาวดูแลคดีด้วยนะคะ น้องไปแจ้งความแล้ว รออัพเดทความคืบหน้าค่ะ”
ต่อมาผู้สื่อข่าว ข่าวสดบันเทิงออนไลน์ ได้ติดต่อเพื่อขอสัมภาษณ์ ลุกซ์ น้องชายใบเตย ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เจ้าตัวเล่าว่า “เขาอ้างว่าเป็น แฟลช (Flash Express) ส่งลิ้งค์มาทางเอสไอเอสแล้วบังเอิญว่าลุกซ์กำลังรอสินค้าอยู่จริงๆ จากแฟลช มันประจวบเหมาะกันพอดีมาก ลุกซ์คุยกับทางมิจฉาชีพนี่ประมาณ 2-3 วันแล้ว เราติดตามสถานะการส่งของ เพราะว่ายังไม่ได้ของ
เขาแจ้งว่าของมีความเสียหายต้องส่งคืน ของโดนตีคืน เราก็มาเช็คกันว่าของจะทำยังไง จะคืนเงิน จะคืนค่าประกันค่าความเสียหาย ทุกอย่างคุยทางไลน์หมดเลย ไม่มีลิงค์ดูดเงิน ลุกซ์พลาดเองที่ทำตามขั้นตอนของเขาหมด มารู้ตัวอีกทีก็คือตอนที่เงินในบัญชีออกไปแล้ว
เขาแนบเนียนมาก ลุกซ์โง่เองไม่อยากให้ใครมาพาดแบบนี้เลย ทุกอย่างมันเหมือนจริงมากมันคือคราวซวยมั้ง เราทำตามขั้นตอนที่เขาบอกหมดเลย มีการเข้าแอพธนาคาร มีการโอนเงินไปให้เขา พูดตอนนี้มันดูโง่มากๆ แต่มันพลาดไปแล้ว
โดนไปเกือบ 1.7 แสนบาท ตอนที่เงินออกไปจากบัญชี รู้แล้วว่าเราโดนมิจฉาชีพหลอกแน่ๆ แต่ตอนที่เงินออกไปจากบัญชีมิจฉาชีพเขายังคุยกับเราอยู่เลยนะ ยังมีขั้นตอนอื่นๆ ทำอยู่ต่อ แต่เขาบอกว่า มันเป็นไปตามระบบเงินมันจะกลับเข้ามา วิธีการพูดคุย บอกไม่ถูก เราโดนหลอก”
จากนั้นผู้สื่อข่าวสอบถามเกี่ยวกับสินค้ามีมูลค่าสูงมากถึงหลักแสนเลยหรือไม่ ลุกซ์ เผยว่า “ไม่สูงขนาดนั้น สั่งสินค้าราคาแค่ 4000 บาทเอง จริง ๆ ลุกซ์เป็นคนที่ระวังเรื่องนี้มาก ๆ ไม่เคยซื้อของเก็บเงินปลายทาง เพราะกลัวมิจฉาชีพโทรมาบอกว่ามาส่งของแต่เราไม่อยู่บ้าน แล้วให้เราโอนเงินค่าของ ลุกซ์บล็อกทุกอย่างไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยป้องกันตัวเองอย่างดี
แต่วันนี้ทุกอย่างมันเหมือนเป็นใจให้พวกมิจฉาชีพมาก ทุกอย่างมันเหมือนจริงมากๆ ลุกซ์คุยกับเขามา 2-3 วัน เรื่องตามของ จนเราชะล่าใจไม่คิดว่าเขาจะเสียเวลามานั่งคุยกับเรา 2-3 วันทำไม ถ้ามันจะหลอก มันก็หลอกไปตั้งแต่วันแรกเลยก็ได้ แต่ว่ามันมีระบบแทร็กกิ้ง (Tracking) เหมือนของแฟลชทุกอย่าง กดเข้าไปดูมันจะเห็นเลยว่าพัสดุยังไม่ถึงส่งของตั้งแต่วันที่ 10 วันที่ 11 พัสดุมีรอยแตกร้าวเตรียมการส่งคืนมันเหมือนจริงมากๆ”
ลุกซ์ น้องชายใบเตย อาร์สยาม เล่าต่อว่า “มันเพิ่งเกิดขึ้นตอน 10 โมงวันนี้เอง พอเงินออกจากบัญชีไปปุ๊บรู้เลยว่าโดนหลอกแน่ๆ เลยโทรหาธนาคารอายัดบัตรทุกอย่างหมดเลยและไปแจ้งความ ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาให้ความรู้เป็นอย่างดี
เราคิดว่าเราฉลาดพอที่จะหลีกเลี่ยงได้ คิดว่าเดี๋ยวต้องทำคลิปเล่าเหตุการณ์เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับใครหลายๆ คนขนาดว่าเราพอจะมีความรู้แต่เรายังโดนขนาดนี้ เรานึกถึงคุณป้าคุณตาคุณยายที่เขาอยู่ต่างจังหวัดมันคงแย่มากๆ กับสิ่งที่เจอ
ตอนนี้มีการแจ้งความเรียบร้อยและทางสอท.รับเรื่อง แต่เราเสียใจที่เราโง่จังเลย ทำไมยังมีคนที่ใจร้ายอย่างนี้อยู่อีก หลังจากที่พี่เตย(ใบเตย)ลงรูปไปก็มีคนเข้ามาเม้นท์ว่าตัวเองเสียไป 2 แสน ยังไม่ได้คืนเลยตั้งแต่ปี เรารู้สึกเหนื่อยกับการที่เราทำงานมา เงินมันเยอะมากนะสำหรับลุกซ์”
อ้างอิงจาก : IG bitoeyrsiam
