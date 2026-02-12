เทียบชัดๆ สถิติผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 66 และ 69 ทั้ง สส.เขต-บัญชีรายชื่อ ต่างกันแค่ไหน
เปิดข้อมูล สถิติผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ระหว่างปี 2566 และ 2569 ทั้ง สส.เขต-บัญชีรายชื่อ ต่างกันมากน้อยแค่ไหน
ภายหลังจากที่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ผ่านพ้นไป และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เริ่มทยอยประกาศผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ แต่บรรยากาศโดยรวมกลับเต็มไปด้วยความเคลือบแคลงสงสัยจากภาคประชาชน เนื่องจากมีการรายงานความผิดปกติเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการนับคะแนนที่ส่อแววผิดพลาด การกรอกข้อมูลคลาดเคลื่อน ปัญหาบัตรเสียที่สูงผิดปกติ รวมถึงประเด็นบัตรเขย่ง จนเกิดเป็นกระแสเรียกร้องผ่านแฮชแท็ก #นับใหม่ทั้งประเทศ
ประเด็นที่น่าจับตามองและเป็นข้อพิรุธที่ชัดเจนที่สุดประเด็นหนึ่ง คือความไม่สอดคล้องกันของจำนวนบัตรเลือกตั้ง โดยปกติแล้วผู้มาใช้สิทธิจะต้องรับบัตร 2 ใบ คือ บัตรเลือก สส.แบบแบ่งเขต (สีเขียว) และบัตรเลือก สส.แบบบัญชีรายชื่อ (สีชมพู) เข้าคูหาพร้อมกันและหย่อนบัตรพร้อมกัน ซึ่งตามหลักการแล้ว จำนวนผู้ใช้สิทธิของบัตรทั้งสองประเภทควรจะเท่ากัน หรือหากมีความคลาดเคลื่อนก็ควรจะมีจำนวนน้อยมาก แต่ข้อมูลล่าสุดกลับพบตัวเลขที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
จากการตรวจสอบข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งระหว่างปี 2566 และปี 2569 พบว่าในปี 2566 ตัวเลขผู้มาใช้สิทธิบัตรทั้งสองใบมีความใกล้เคียงกันมาก จนแทบไม่มีส่วนต่าง แต่ในปี 2569 กลับพบช่องว่างของตัวเลขที่ห่างกันหลายหมื่นคน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
สถิติการเลือกตั้ง ปี 2566
- จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด: 52,195,920 คน
- ผู้ใช้สิทธิ สส.แบบแบ่งเขต: 39,514,939 คน (75.71%)
- ผู้ใช้สิทธิ สส.แบบบัญชีรายชื่อ: 39,514,912 คน (75.70%)
- ส่วนต่างของบัตร 2 ประเภท: 27 คน
สถิติการเลือกตั้ง ปี 2569
(ข้อมูลไม่เป็นทางการ นับเสร็จ 94%)
- จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด: 52,922,923 คน
- ผู้ใช้สิทธิ สส.แบบแบ่งเขต: 34,632,581 คน (65.44%)
- ผู้ใช้สิทธิ สส.แบบบัญชีรายชื่อ: 34,565,642 คน (65.31%)
- ส่วนต่างของบัตร 2 ประเภท: 66,939 คน
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ในการเลือกตั้งปี 2566 มีส่วนต่างของผู้ใช้สิทธิระหว่างบัตรสองใบเพียงแค่ 27 คน ขณะที่การเลือกตั้งปี 2569 ซึ่งขณะนี้นับคะแนนไปแล้ว 94% กลับพบส่วนต่างมากถึง 66,939 คน ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงความผิดปกติว่าเหตุใดบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตจึงมีผู้ใช้สิทธิมากกว่าแบบบัญชีรายชื่อเกือบ 7 หมื่นใบ ทั้งที่กระบวนการลงคะแนนทำในเวลาเดียวกัน
ความผิดปกตินี้ได้กลายเป็นสิ่งที่ภาคประชาชนนำมาตั้งคำถามต่อการทำหน้าที่ของ กกต. ว่าเกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนใด หรือมีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นในกระบวนการจัดการเลือกตั้งหรือไม่ ซึ่งตัวเลขส่วนต่างมหาศาลนี้ ยิ่งตอกย้ำความจำเป็นของการตรวจสอบและการเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ เพื่อให้ผลการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่ยอมรับและสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง
