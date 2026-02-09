ศรีสะเกษพิรุธ? เจ้าหน้าที่รุมมุงบัตรดี-เสีย ห้ามถ่ายรูป ปิดไฟไล่ อ้างรบกวนการทำงาน
ชาวเน็ตแชร์คลิป เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้ง จ.ศรีสะเกษ เขต 4 รุมมุงบัตรดี-บัตรเสีย ไม่ให้ถ่ายภาพ บอร์ดคะแนน ปิดไฟเก็บของ ไล่พ้นหน่วยตั้งแต่ไม่ถึง 1 ทุ่ม วอนชาวเน็ตช่วยตรวจสอบด่วน
หลังจากหมดเวลาการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งวานนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2569) มีผู้ใช้บัญชี TikTok psrmumeeklpe โพสต์คลิปแฉพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง จ.ศรีสะเกษ เขต 4 ถูกเจ้าหน้าที่ห้ามไม่ให้บันทึกภาพ อ้างว่าต้องนับคะแนนให้เสร็จก่อน
เธอโพสต์คลิปบรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้ง อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมเรียกร้องให้ชาวเน็ตช่วยกันตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ ระบุว่า “ทุกคนมาดูคลิปนี้หน่อยค่ะ คือหลังนับคะแนนเสร็จจนท. พากันมุงหาบัตรเสียจากกองบัตรดีกันไม่ให้ปชช. เข้าไปถ่ายหรือตรวจสอบเลยว่าอันไหนบัตรเสียบัตรดี นับเสร็จสรุปคะแนนเสร็จเก็บบอร์ดเลยไม่ให้ใครถ่ายบอร์ด และไม่ให้ใครถ่ายบัตรสรุปคะแนนเลย
จนท. แจ้งว่าถ้าอยากดูก็รอดูวันพรุ่งนี้ แล้วก็ไล่ชั้นออกไป ปิดไฟเก็บของตั้งแต่ 18.52 น. ไม่มีการรีเช็กบัตรพรรคและสส. เขตเพราะภูมิใจไทยได้ แต่มีการไปมุงเช็กประชามติ เพราะส่วนใหญ่เป็นเห็นชอบ”
จากนั้นเจ้าของคลิปดังกล่าวออกมาอธิบายเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดภาพดังกล่าวว่า “ก่อนหน้านี้เขานับคะแนนไม่เสร็จซักทีนี่ก็เลยถาม เขาบอกว่ามีปัญหากับบัตรดีบัตรเสียประชามติเราเลยขอดู จนท.ไม่ให้ดูบัตรดีบัตรเสีย รื้อหาบัตรเสียในกองบัตรดี มุงกัน ไม่ให้ถ่าย (เพิ่งรู้ว่าการสอบถามเจ้าหน้าที่=รบกวนการปฏิบัติงานจนท.) เริ่ดจังกันทรลักษ์ #เลือกตั้ง69 #ผลการเลือกตั้ง #ศรีสะเกษเขต4 #ประชามติ69 #แก้รัฐธรรมนูญ พ่อใครดูเอาจ้าguอายแทน”
ขอบคุณคลิปจาก : psrmumeeklpe
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “สรยุทธ” เผยข้อความ “เท้ง ณัฐพงษ์” ส่งให้กลางดึก หลังแพ้เลือกตั้งย่อยยับ
- เฮ้ง สุชาติ สุดซึ้ง พระคุณพ่อแม่ ลุ้นผลเลือกตั้งยันเที่ยงคืน ขอทำเพื่อชาวชลบุรี
- เกิดอะไรขึ้น? “เท้ง ณัฐพงษ์” ส่งข้อความหา “สรยุทธ” กลางดึก หลังรู้ผลเลือกตั้ง 69
ติดตาม The Thaiger บน Google News: