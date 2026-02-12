คนละครึ่งพลัส เฟส 2 มาแน่ อัปเดตล่าสุด กลุ่มไหนได้เงินก่อน เช็กเงื่อนไขลงทะเบียน

เศรษฐกิจ

GIFT T.เผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 15:50 น.
73
อัปเดตล่าสุด คนละครึ่งพลัส เฟส 2 ปี 2569 เช็กเงื่อนไขการลงทะเบียน-กลุ่มผู้มีสิทธิ์รับเงิน 2,000 – 2,400 บาท สำหรับรายเดิมและรายใหม่

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการ คนละครึ่งพลัส เฟส 2 ประจำปี 2569 ระบุว่า “ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ในขั้นตอนการทบทวนรายละเอียดและหลักเกณฑ์เพิ่มเติม เพื่อให้การกระจายเม็ดเงินสู่มือประชาชนมีประสิทธิภาพสูงสุด”

สำหรับการจ่ายเงินในเฟสนี้ รมว.คลัง ยืนยันว่ายังคงรูปแบบเดิมเป็นหลัก โดยแบ่งกลุ่มผู้มีสิทธิ์รับเงินออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

  • กลุ่มผู้ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2,400 บาท
  • กลุ่มบุคคลทั่วไป 2,000 บาท ที่เคยลงทะเบียนไว้

รายใหม่เตรียมเฮ! คลังยันให้โอกาสก่อน

สำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน นายเอกนิติ ให้คำมั่นว่าจะเปิดโอกาสให้ผู้สมัครรายใหม่ได้รับสิทธิ์ก่อน โดยขณะนี้กำลังปรับปรุงระบบการลงทะเบียนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมา เพื่อลดความยุ่งยากในขั้นตอนการยืนยันตัวตน

อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังต้องติดตามกำหนดการเปิดลงทะเบียนที่แน่ชัดอีกครั้ง เนื่องจากโครงการต้องผ่านการพิจารณาปัจจัยรอบด้าน ทั้งเรื่องงบประมาณแผ่นดิน และต้องรอการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ที่จะเข้ามาพิจารณาในประเด็นกรอบระยะเวลาดำเนินงานที่เหมาะสมต่อไป

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

