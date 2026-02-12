คนละครึ่งพลัส เฟส 2 มาแน่ อัปเดตล่าสุด กลุ่มไหนได้เงินก่อน เช็กเงื่อนไขลงทะเบียน
อัปเดตล่าสุด คนละครึ่งพลัส เฟส 2 ปี 2569 เช็กเงื่อนไขการลงทะเบียน-กลุ่มผู้มีสิทธิ์รับเงิน 2,000 – 2,400 บาท สำหรับรายเดิมและรายใหม่
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการ คนละครึ่งพลัส เฟส 2 ประจำปี 2569 ระบุว่า “ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ในขั้นตอนการทบทวนรายละเอียดและหลักเกณฑ์เพิ่มเติม เพื่อให้การกระจายเม็ดเงินสู่มือประชาชนมีประสิทธิภาพสูงสุด”
สำหรับการจ่ายเงินในเฟสนี้ รมว.คลัง ยืนยันว่ายังคงรูปแบบเดิมเป็นหลัก โดยแบ่งกลุ่มผู้มีสิทธิ์รับเงินออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
- กลุ่มผู้ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2,400 บาท
- กลุ่มบุคคลทั่วไป 2,000 บาท ที่เคยลงทะเบียนไว้
รายใหม่เตรียมเฮ! คลังยันให้โอกาสก่อน
สำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน นายเอกนิติ ให้คำมั่นว่าจะเปิดโอกาสให้ผู้สมัครรายใหม่ได้รับสิทธิ์ก่อน โดยขณะนี้กำลังปรับปรุงระบบการลงทะเบียนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมา เพื่อลดความยุ่งยากในขั้นตอนการยืนยันตัวตน
อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังต้องติดตามกำหนดการเปิดลงทะเบียนที่แน่ชัดอีกครั้ง เนื่องจากโครงการต้องผ่านการพิจารณาปัจจัยรอบด้าน ทั้งเรื่องงบประมาณแผ่นดิน และต้องรอการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ที่จะเข้ามาพิจารณาในประเด็นกรอบระยะเวลาดำเนินงานที่เหมาะสมต่อไป
