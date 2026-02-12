บักบอย แซะเลือกตั้งไทย ลั่น ไม่ได้ดีไปกว่าเขมร เย้ย ยอมขายเสียงแลกเศษเงินหลักร้อย
บักบอย อินฟลูฯ เขมร โพสต์คลิปแซะเลือกตั้งไทย 2569 ชี้ถูกครอบงำด้วยอำนาจเงิน ลั่น คุณภาพชีวิตไม่ต่างจากกัมพูชา ยอมขายเสียงแลกเศษเงินหลักร้อย
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 บักบอย อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชาวกัมพูชา ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์การเลือกตั้งในประเทศไทย โดยระบุว่า “กระบวนการประชาธิปไตยของไทยในครั้งนี้ถูกครอบงำไปด้วยอำนาจของเงินจนน่าเวทนา ใครมีเงินเยอะก็ชนะ”
บักบอย กล่าวต่อว่า “แม้คนไทยจะพยายามอวดว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความรู้ แต่กลับยอมขายคะแนนเสียง เพื่อแลกกับเงินเพียง 500 หรือ 1,000 บาท แสดงว่าคุณภาพชีวิตของคนไทย อาจไม่ได้ดีไปกว่าคนกัมพูชา”
นอกจากนี้ บักบอย อินฟลูฯ เขมร ยังยกประเด็นเรื่อง บัตรเขย่ง ที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้ง รวมถึงปัญหาในการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและปทุมธานี ทั้งยังล้อเลียนคืนหมาหอน หรือคืนก่อนวันเลือกตั้งที่พบการลักลอบนำเงินใส่ลังกระดาษไปแจกซื้อเสียงตามบ้านเรือนประชาชน ซึ่งบักบอยกล่าวหาว่ามันเป็นสิ่งที่คนไทยถนัดเป็นอย่างดี
อ้างอิงจาก : Youtube Makaraboy บอยเขมร
