บักบอย แซะเลือกตั้งไทย ลั่น ไม่ได้ดีไปกว่าเขมร เย้ย ยอมขายเสียงแลกเศษเงินหลักร้อย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 11:58 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 12:00 น.
บักบอย อินฟลูฯ เขมร แซะเลือกตั้งไทย ลั่น ไม่ได้ดีไปกว่ากัมพูชา เย้ย ยอมขายเสียงแลกเศษเงินหลักร้อย

บักบอย อินฟลูฯ เขมร โพสต์คลิปแซะเลือกตั้งไทย 2569 ชี้ถูกครอบงำด้วยอำนาจเงิน ลั่น คุณภาพชีวิตไม่ต่างจากกัมพูชา ยอมขายเสียงแลกเศษเงินหลักร้อย

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 บักบอย อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชาวกัมพูชา ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์การเลือกตั้งในประเทศไทย โดยระบุว่า “กระบวนการประชาธิปไตยของไทยในครั้งนี้ถูกครอบงำไปด้วยอำนาจของเงินจนน่าเวทนา ใครมีเงินเยอะก็ชนะ”

บักบอย กล่าวต่อว่า “แม้คนไทยจะพยายามอวดว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความรู้ แต่กลับยอมขายคะแนนเสียง เพื่อแลกกับเงินเพียง 500 หรือ 1,000 บาท แสดงว่าคุณภาพชีวิตของคนไทย อาจไม่ได้ดีไปกว่าคนกัมพูชา”

นอกจากนี้ บักบอย อินฟลูฯ เขมร ยังยกประเด็นเรื่อง บัตรเขย่ง ที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้ง รวมถึงปัญหาในการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและปทุมธานี ทั้งยังล้อเลียนคืนหมาหอน หรือคืนก่อนวันเลือกตั้งที่พบการลักลอบนำเงินใส่ลังกระดาษไปแจกซื้อเสียงตามบ้านเรือนประชาชน ซึ่งบักบอยกล่าวหาว่ามันเป็นสิ่งที่คนไทยถนัดเป็นอย่างดี

