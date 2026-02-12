บันเทิง

เพื่อนสนิท เด๋อ ดอกสะเดา ขอพูดบ้าง ปมตลกดังซุกเมีย-คบซ้อน ปู กนกวรรณ 29 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 15:07 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 15:07 น.
188
เพื่อนสนิท เด๋อ ดอกสะเดา ขอพูดบ้าง ปมตลกดังซุกเมีย-คบซ้อน ปู กนกวรรณ 29 ปี

เพื่อนสนิท เด๋อ ดอกสะเดา ขอพูดบ้าง ปมตลกดังซุกเมีย-คบซ้อน ปู กนกวรรณ 29 ปี ลั่น “ควรให้ความเป็นธรรมกับอีกฝ่ายที่พูดไม่ได้”

จากกรณีที่ ปู กนกวรรณ ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาโดยยอมรับว่าได้เลิกกับสามีตลกดัง เด๋อ ดอกสะเดา แล้ว หลังจับได้ว่าฝ่ายชายแอบซุกโลกอีกใบ เมียอีกคนเอาไว้ตลอด 29 ปีที่อยู่กินกันมา สร้างความตกใจให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมาก

ล่าสุด ปริ๊นซ์ ยามาฮ่า เพื่อนสมัยเรียนของ เด๋อ ดอกสะเดา ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “ผมเป็นเพื่อนนักเรียนห้องเดียวกับเด๋อมาตั้งแต่เด็ก ผมติดต่อกันตลอด โตมาก็ยังมาเป็นศิลปินด้วยกันแต่คนละแขนง เท่าที่ผมทราบก็คือ ก่อนที่เด๋อจะมาอยู่กับคุณปู เด๋อมีภรรยาคนแรกตั้งแต่ยังไม่มีชื่อเสียง มีลูกสาว 1 คน และลูกชาย 1 คน แล้วเค้าก็เลิกกับภรรยาเค้าไปนานแล้ว

ผมจึงสงสัยว่า ที่คุณปูบอกว่าซุกเมียอีกคนไว้ 29 ปีคือใคร คือคนที่เลิกกันไปนี้หรือไม่ ถ้าซุกไว้นานขนาดนั้น ทำไมเพื่อน ๆ ไม่รู้ (มันอาจจะซุกจริงแต่เพื่อนไม่รู้ก็ได้ เพราะอีนี่มันซ่อนเก่ง) แต่ประเด็นอยู่ตรงที่ ตอนนี้ฝ่ายนึงพูดได้ แต่อีกฝ่ายนึงพูดไม่ได้ ไม่ได้ช่วยเพื่อน แต่ควรต้องให้ความเป็นธรรม เรื่องของคนสองคนเราไม่สามารถไปล่วงรู้ลึก ๆ ได้ครับ

คุณปูบอกว่าทราบมานานแล้ว ถ้าคุณปูเลิกกับเค้าไปก่อนที่เค้าจะป่วยหนักขนาดนี้ สังคมก็คงไม่มองดูว่าคุณปูบกพร่องอะไร ส่วนตัวผมไม่ตำหนิ เพราะคุณปูน่าจะมีเหตุผลส่วนตัวซึ่งไม่อยากจะพูดก็ได้ สังคมอาจไม่เข้าใจ แต่ผมเข้าใจนะครับ “ปริ๊นซ์ ยามาฮ่า”

(ผมขอเปิดคอมเม้นท์เฉพาะเพื่อน เนื่องจากเปิดสาธารณะแล้วเข้ามาคอมเม้นท์ลักษณะขัดแย้งกันซึ่งผมไล่ลบไม่ไหว ต้องขออภัยนะครับ)”

เพื่อนสนิท เด๋อ ดอกสะเดา ขอพูดบ้าง ปมตลกดังซุกเมีย-คบซ้อน ปู กนกวรรณ 29 ปี-1 เพื่อนสนิท เด๋อ ดอกสะเดา ขอพูดบ้าง ปมตลกดังซุกเมีย-คบซ้อน ปู กนกวรรณ 29 ปี-2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB Prince Dhana Ngamwatana

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สรยุทธ ตัวแทนขอโทษ หลังญี่ปุ่นโค้งรับความผิดปมบัตรเลือกตั้งตกค้าง ข่าวการเมือง

สรยุทธ ลองโค้งขอโทษแบบญี่ปุ่น เซเกือบล้ม แซวเจ็บ กกต.ไทยไม่ผิดให้โค้งทำไม?

2 นาที ที่แล้ว
ด่วน! &quot;คุณหญิงสุดารัตน์&quot; ประกาศลาออก หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย เปิดทางคนรุ่นใหม่สานต่อ ข่าวการเมือง

ด่วน! “คุณหญิงสุดารัตน์” ประกาศลาออก หัวหน้าพรรค ไทยสร้างไทย

19 นาที ที่แล้ว
น้องชาย ใบเตย อาร์สยาม เสียรู้มิจฉาชีพ คุยลากยาว 3 วันจนเชื่อใจ ก่อนสูญเงินเกือบ 2 แสน บันเทิง

น้องชาย ใบเตย อาร์สยาม เสียรู้มิจฉาชีพ คุยลากยาว 3 วัน ก่อนหลงเชื่อโอนเงิน 2 แสน

54 นาที ที่แล้ว
สรยุทธ ชวนประชาชนร่วมโหวตประชาพิจารณ์ร่างเลือกตั้งประกันสังคมฉบับใหม่ เศรษฐกิจ

3 วันสุดท้าย! สรยุทธ ชวนโหวต ประชาพิจารณ์ร่างระเบียบเลือกตั้งประกันสังคมฉบับใหม่

56 นาที ที่แล้ว
กกต.ราชบุรี แจงปมคะแนน พรรคการเมืองหาย 90 คะแนน ยันแก้ไขตัวเลขถูกต้องแล้ว ข่าวการเมือง

กกต.ราชบุรี แจงปมคะแนน พรรคการเมืองหาย 90 คะแนน ยันแก้ไขตัวเลขถูกต้องแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ส่งกำลังใจ บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร ตัดพ้อชีวิตนักกีฬา แฟนคลับรีบเตือนสติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทียบชัดๆ สถิติผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 66 และ 69 ทั้ง สส.เขต-บัญชีรายชื่อ ต่างกันแค่ไหน ข่าวการเมือง

เทียบชัดๆ สถิติผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 66 และ 69 ทั้ง สส.เขต-บัญชีรายชื่อ ต่างกันแค่ไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส เฟส 2 มาแน่ อัปเดตล่าสุด กลุ่มไหนได้เงินก่อน เช็กเงื่อนไขลงทะเบียน เศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส เฟส 2 มาแน่ อัปเดตล่าสุด กลุ่มไหนได้เงินก่อน เช็กเงื่อนไขลงทะเบียน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแสดงขั้นตอนการขออนุญาตขายเทอริยากิ 1 ไม้ ที่ยุ่งยาก เศรษฐกิจ

เพจ Drama-addict แชร์ข้อมูลสุดอึ้ง “ไก่เทอริยากิ 1 ไม้” ต้องขอ 10 กระทรวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวมบทบรรณาธิการ ตั้งพาดหัวข่าวนี้ ให้มีความน่าสนใจ และน่าติดตาม จำนวน 10 ตัวอย่าง เรียงลงมาเป็นข้อๆ ผู้ปกครองเล่านาที หนุ่มคลั่งวัย 18 ปี ชวนตัวประกันเล่นจ้ำจี้มะเขือเปาะจบที่ใครโดนยิง ข่าว

ผวา มือยิงคลั่งชวนตัวประกันเล่นจ้ำจี้ จบที่ใครโดนยิง ก่อน นร. กรีดร้อง-เจ็บหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กู้ร่วมซื้อบ้านได้กับคนนามสกุลเดียวกัน พี่น้อง พ่อแม่ คู่สมรส คู่รักที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่มีหลักฐานการอยู่ร่วมกันยืนยัน และคู่รัก LGBTQ+ เศรษฐกิจ

ซื้อบ้านหรือคอนโด กู้ร่วมกับใครได้บ้าง แต่ละแบบต่างกันอย่างไร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเจยืนยันว่าไม่ได้ทำโทษนักเรียนที่ขาดเรียนบ่อยในโรงเรียนพะตง ข่าว

ครูเจ โต้ข่าวลือตีศิษย์ทำโทษ ยัน สาเหตุหนุ่ม 18 บุกยิงโรงเรียนพะตง เพราะน้องสาวโดดเรียนบ่อย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนสนิท เด๋อ ดอกสะเดา ขอพูดบ้าง ปมตลกดังซุกเมีย-คบซ้อน ปู กนกวรรณ 29 ปี บันเทิง

เพื่อนสนิท เด๋อ ดอกสะเดา ขอพูดบ้าง ปมตลกดังซุกเมีย-คบซ้อน ปู กนกวรรณ 29 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จับตา! กกต. นัดแถลงวันนี้ 17.00 น. นับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือไม่?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย่าหาทำ! คนไข้เชื่อเพื่อนบ้าน กินน้ำใบเตย แทนยาเบาหวาน สุดท้ายค่าน้ำตาลพรุ่งปรี๊ด ข่าว

อย่าหาทำ! คนไข้เชื่อเพื่อนบ้าน กินน้ำใบเตย แทนยาเบาหวาน สุดท้ายค่าน้ำตาลพรุ่งปรี๊ด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจแจงปม “เขมนันท์” แย่งปืน จนท. ก่อนบุกจับตัวประกัน สั่งเอาผิด 3 ข้อหา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวในงานที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เศรษฐกิจ

“นายกฯ อนุทิน” โต้สื่อนอก ไทย “คนป่วยแห่งเอเชีย” ผลรัฐบาลที่แล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดเศร้า ครอบครัวรับร่าง &quot;ผอ.ศศิพัชร&quot; โรงเรียนพะตงฯ เตรียมประกอบพิธีทางศาสนา ข่าว

ครอบครัวรับร่าง “ผอ.ศศิพัชร” โรงเรียนพะตงฯ ประกอบพิธีทางศาสนา เย็นวันนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฟิลิปปินส์ดับ ถ่ายคลิปลงโซเชียล โชว์กิน “ปูปีศาจ” สัตว์มีพิษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มิลค์ อินฟลู โต้ดราม่าบุกบ้าน ตู่ ภพธร ยันไม่บ้าดารา แค่บ้านใกล้กัน งัดหลักฐานแชท ไม่ติดใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นางแบบสาว แฉ พระเอก ป. หน้าหล่อ ทักขอเคลมฟรี เตือนระวังแชตหลุดถ้าไม่หยุดปากดี!

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพระเบิดสุญญากาศที่แสดงถึงพลังทำลายล้างที่รุนแรงในกาซา ข่าวต่างประเทศ

เจาะลึก “ระเบิดสุญญากาศ” อาวุธมรณะในกาซา ทำคนระเหยหายไปกว่า 2,000 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เดือด! ลุงบุก กกต. ปาปลาร้าใส่ จวกทำงานเน่าเหม็น จี้ให้ “แสวง” ลาออก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวีเดน ไอเดียเจ๋ง มีเซ็กซ์ระหว่างทำงานได้ หวังปั๊มลูกแก้ปัญหาเด็กเกิดน้อย ข่าวต่างประเทศ

สวีเดน ไอเดียเจ๋ง มีเซ็กซ์ระหว่างทำงานได้ หวังปั๊มลูกแก้ปัญหาเด็กเกิดน้อย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูสาวบุกกองปราบ ร้องสัปเหร่อ ลวงแก้คุณไสย บังคับโกนขนที่ลับ-ยัดนิ้วใส่ช่องคลอด ข่าว

ครูสาว ร้องกองปราบฯ ถูกสัปเหร่อลวงแก้คุณไสย บังคับโกนขนที่ลับ ยัดนิ้วใส่ช่องคลอด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 15:07 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 15:07 น.
188
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรยุทธ ตัวแทนขอโทษ หลังญี่ปุ่นโค้งรับความผิดปมบัตรเลือกตั้งตกค้าง

สรยุทธ ลองโค้งขอโทษแบบญี่ปุ่น เซเกือบล้ม แซวเจ็บ กกต.ไทยไม่ผิดให้โค้งทำไม?

เผยแพร่: 12 กุมภาพันธ์ 2569
ด่วน! &quot;คุณหญิงสุดารัตน์&quot; ประกาศลาออก หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย เปิดทางคนรุ่นใหม่สานต่อ

ด่วน! “คุณหญิงสุดารัตน์” ประกาศลาออก หัวหน้าพรรค ไทยสร้างไทย

เผยแพร่: 12 กุมภาพันธ์ 2569
สรยุทธ ชวนประชาชนร่วมโหวตประชาพิจารณ์ร่างเลือกตั้งประกันสังคมฉบับใหม่

3 วันสุดท้าย! สรยุทธ ชวนโหวต ประชาพิจารณ์ร่างระเบียบเลือกตั้งประกันสังคมฉบับใหม่

เผยแพร่: 12 กุมภาพันธ์ 2569
กกต.ราชบุรี แจงปมคะแนน พรรคการเมืองหาย 90 คะแนน ยันแก้ไขตัวเลขถูกต้องแล้ว

กกต.ราชบุรี แจงปมคะแนน พรรคการเมืองหาย 90 คะแนน ยันแก้ไขตัวเลขถูกต้องแล้ว

เผยแพร่: 12 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button