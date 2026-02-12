เพื่อนสนิท เด๋อ ดอกสะเดา ขอพูดบ้าง ปมตลกดังซุกเมีย-คบซ้อน ปู กนกวรรณ 29 ปี
จากกรณีที่ ปู กนกวรรณ ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาโดยยอมรับว่าได้เลิกกับสามีตลกดัง เด๋อ ดอกสะเดา แล้ว หลังจับได้ว่าฝ่ายชายแอบซุกโลกอีกใบ เมียอีกคนเอาไว้ตลอด 29 ปีที่อยู่กินกันมา สร้างความตกใจให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมาก
ล่าสุด ปริ๊นซ์ ยามาฮ่า เพื่อนสมัยเรียนของ เด๋อ ดอกสะเดา ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “ผมเป็นเพื่อนนักเรียนห้องเดียวกับเด๋อมาตั้งแต่เด็ก ผมติดต่อกันตลอด โตมาก็ยังมาเป็นศิลปินด้วยกันแต่คนละแขนง เท่าที่ผมทราบก็คือ ก่อนที่เด๋อจะมาอยู่กับคุณปู เด๋อมีภรรยาคนแรกตั้งแต่ยังไม่มีชื่อเสียง มีลูกสาว 1 คน และลูกชาย 1 คน แล้วเค้าก็เลิกกับภรรยาเค้าไปนานแล้ว
ผมจึงสงสัยว่า ที่คุณปูบอกว่าซุกเมียอีกคนไว้ 29 ปีคือใคร คือคนที่เลิกกันไปนี้หรือไม่ ถ้าซุกไว้นานขนาดนั้น ทำไมเพื่อน ๆ ไม่รู้ (มันอาจจะซุกจริงแต่เพื่อนไม่รู้ก็ได้ เพราะอีนี่มันซ่อนเก่ง) แต่ประเด็นอยู่ตรงที่ ตอนนี้ฝ่ายนึงพูดได้ แต่อีกฝ่ายนึงพูดไม่ได้ ไม่ได้ช่วยเพื่อน แต่ควรต้องให้ความเป็นธรรม เรื่องของคนสองคนเราไม่สามารถไปล่วงรู้ลึก ๆ ได้ครับ
คุณปูบอกว่าทราบมานานแล้ว ถ้าคุณปูเลิกกับเค้าไปก่อนที่เค้าจะป่วยหนักขนาดนี้ สังคมก็คงไม่มองดูว่าคุณปูบกพร่องอะไร ส่วนตัวผมไม่ตำหนิ เพราะคุณปูน่าจะมีเหตุผลส่วนตัวซึ่งไม่อยากจะพูดก็ได้ สังคมอาจไม่เข้าใจ แต่ผมเข้าใจนะครับ “ปริ๊นซ์ ยามาฮ่า”
(ผมขอเปิดคอมเม้นท์เฉพาะเพื่อน เนื่องจากเปิดสาธารณะแล้วเข้ามาคอมเม้นท์ลักษณะขัดแย้งกันซึ่งผมไล่ลบไม่ไหว ต้องขออภัยนะครับ)”
